https://ria.ru/20241121/svyaschennik-1984963386.html

Священник рассказал, как подготовиться к Рождественскому посту

Священник рассказал, как подготовиться к Рождественскому посту - РИА Новости, 21.11.2024

Священник рассказал, как подготовиться к Рождественскому посту

Перед началом Рождественского поста священник посоветовал подумать, как именно подготовиться к празднику Рождества Христова, например, обратиться к Ветхому... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T11:19

2024-11-21T11:19

2024-11-21T11:19

религия

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Перед началом Рождественского поста священник посоветовал подумать, как именно подготовиться к празднику Рождества Христова, например, обратиться к Ветхому Завету, а людям невоцерковленным - прочитать Евангелие, чтобы понять, "чье же Рождество" встречают христиане, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов. Рождественский сорокадневный пост начинается 28 ноября и завершается 6 января – накануне праздника Рождества Христова, которому он и посвящен. Второе название – Филиппов пост – он получил по имени апостола, память которого празднуется накануне начала поста - 27 ноября. Во время поста мирянам рекомендуется воздерживаться от мяса, яиц, молочных продуктов. В последние дни перед Рождеством пост становится строже. Так, со 2 по 6 января в меню запрещена также рыба и алкоголь. Впрочем, духовенство советует в личной беседе со священником уточнять меру поста, ведь она может меняться в разных жизненных обстоятельствах. На период Рождественского поста приходятся два больших церковных праздника – Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) и День памяти Николая Чудотворца или, как его иначе называют, - Никола Зимний (19 декабря). Отец Максим отметил, что в отличие от Великого поста, перед Рождественским не установлено подготовительных недель или праздников, таких, как Масленица, "или каких-то других таких особенных приготовлений, и этом смысле Великий пост – исключительное явление в церковном календаре". Сам же пост, подчеркнул протоиерей, нужен, чтобы духовно и физически подготовиться к Рождеству Христову. "В преддверии Рождественского поста советую подумать, как лично вы можете подготовиться к празднику Рождества Христова, ведь ответ может быть разным. Кто-то, может быть, первый раз в жизни прочитает Евангелие и узнает, день рождения кого мы, собственно, встречаем, чье же Рождество празднуем. Людям церковным советую обратиться к Ветхому Завету и вместе с ветхозаветными праведниками "прожить" века истории, готовившие человечество к появлению Богородицы и Спасителя. Это даст значительно более глубокое осознанное переживание встречи Рождества Христова", - сказал отец Максим. Кроме того, он порекомендовал не забывать о добрых делах, христианском милосердии, а также "заранее изучить тексты рождественских богослужений - самого праздника и Рождественского сочельника с тем, чтобы, когда они придут, участвовать в них сознательно, понимая, что и почему поётся, читается".

https://ria.ru/20241031/post-1909431934.html

https://ria.ru/20240927/tserkovnyy-1907967065.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

русская православная церковь, религия