https://ria.ru/20241121/obraz-1984965946.html

В РПЦ объяснили, почему Архангела Михаила изображают в образе воина

В РПЦ объяснили, почему Архангела Михаила изображают в образе воина - РИА Новости, 21.11.2024

В РПЦ объяснили, почему Архангела Михаила изображают в образе воина

Руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков рассказал РИА Новости, почему считает оправданным военизированный образ... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T11:27

2024-11-21T11:27

2024-11-21T11:30

религия

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков рассказал РИА Новости, почему считает оправданным военизированный образ Архангела Михаила, веками почитаемого русским воинством и, в частности, бойцами СВО. Русская православная церковь отмечает 21 ноября Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, в народе праздник получил название Михайлов День. "Согласно писанию, Архангел Михаил возглавляет небесное войско, которое борется с дьявольскими силами. И в этом смысле его такой военизированный образ, он вполне оправданный. Многие военнослужащие тоже обращаются к Архангелу Михаилу и другим ангелам, как к заступникам на войне", - рассказал священник. Волков отметил, что в военных учреждениях часто можно встретить храмы Архангела Михаила, в зоне СВО те или иные подразделения носят имя Архистатига, а воины- шевроны с его изображением. "Это связано с переносом ангельской борьбы с дьявольскими силами на наши земные темы, касающиеся войны. Это вполне нормально, потому что, действительно, сейчас мы в нашей земной жизни тоже вынуждены бороться и не только с человеческой, но с дьявольской агрессией, которая скрывается за какими-то действиями людей", - продолжил Волков. Священник рассказал, что в праздник совершаются молитвы Архангелу Михаилу и всем чинам ангельским – его небесному войску. "Мы плохо себе представляем представляем, как устроен ангельский мир, нам не все открыто, но понимаем, что ангелы присутствуют рядом с Господом, они принимают активное деятельное участие в жизни людей. Каждый человек после крещения получает своего покровителя, которого мы называем ангелом-хранителем", - рассказал Волков. Священник отметил, что православные верят, что ангелы сопутствуют человеку во всех обстоятельствах его жизни и обращаются в молитве к ангелам-хранителям в каких-то особенных случаях, сложных жизненных обстоятельствах. Архангел Михаил - один из самых почитаемых архангелов в авраамических религиях. На Руси Михайлов день был одним из самых веселых праздников. В ноябре заканчивался сбор урожая, люди устраивали широкие застолья, пекли пироги, подавали их гостям к столу со свежий медом. Гулянья в деревнях могли длиться неделю, таким образом православные готовились к строгому Рождественскому посту.

https://ria.ru/20241121/svyaschennik-1984963386.html

https://ria.ru/20241031/post-1909431934.html

https://ria.ru/20240927/tserkovnyy-1907967065.html

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

русская православная церковь, религия