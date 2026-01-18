Открытки с Крещением Господним 2026

МОСКВА — РИА Новости. Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне, или Богоявление. За день до этого — 18 января — день Навечерия Богоявления, или Крещенский сочельник.
Чтобы поздравить родных и дорогих людей, отправьте им открытки, которые подготовило РИА Новости.
Чтобы скачать понравившуюся картинку, нажмите на кнопку "Сохранить изображение" под ней. Открытка сохранится в памяти вашего устройства, и можно будет ее распечатать или отправить адресату в мессенджере.
Красивые открытки с Крещением Господним
© Открытка создана РИА НовостиКлассическая открытка с Крещением Господним
Классическая открытка с Крещением Господним
© Открытка создана РИА НовостиКрасивая открытка с Крещением: ручей зимой
Красивая открытка с Крещением: ручей зимой
© Открытка создана РИА НовостиТрадиционная открытка с Крещением: звезда над монастырем
Традиционная открытка с Крещением: звезда над монастырем
© Открытка создана РИА НовостиКрасивая открытка с Крещением Господним: собор зимой
Красивая открытка с Крещением Господним: собор зимой
© Открытка создана РИА НовостиКлассическая открытка с Крещением Господним: икона и свеча у окна
Классическая открытка с Крещением Господним: икона и свеча у окна
© Открытка создана РИА НовостиКрасивая открытка с Крещением Господним: монастырь в горах
Красивая открытка с Крещением Господним: монастырь в горах
© Открытка создана РИА НовостиКлассическая открытка с Крещением Господним: церковь с колокольней в лесу
Классическая открытка с Крещением Господним: церковь с колокольней в лесу
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с праздником Крещения: Писание перед иконой
Открытка с праздником Крещения: Писание перед иконой
© Открытка создана РИА НовостиКлассическая открытка к празднику Крещения: монастырь зимним днем
Классическая открытка к празднику Крещения: монастырь зимним днем
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Крещением Господним: зимний пейзаж
Открытка с Крещением Господним: зимний пейзаж
© Открытка создана РИА НовостиКлассическая открытка с Крещением: деревянный храм и поздравление
Классическая открытка с Крещением: деревянный храм и поздравление
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Крещением Господним: иордань в форме креста
Открытка с Крещением Господним: иордань в форме креста
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Крещением Господним: крестный ход
Открытка с Крещением Господним: крестный ход
© Открытка создана РИА НовостиКрасивая открытка: дети с дедушкой готовятся к празднику Крещения
Красивая открытка: дети с дедушкой готовятся к празднику Крещения
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Крещением Господним: птичка на ветке
Открытка с Крещением Господним: птичка на ветке
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Крещением Господним: прихожане у храма и иордань
Открытка с Крещением Господним: прихожане у храма и иордань
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка С Крещением Господним: иордань на замерзшем озере
Открытка С Крещением Господним: иордань на замерзшем озере
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Крещением Господним: храм с высоты птичьего полета
Открытка с Крещением Господним: храм с высоты птичьего полета
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Крещением Господним: мужчина окунается в иордань
Открытка с Крещением Господним: мужчина окунается в иордань
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка С Крещением Господним: батюшка освящает иордань
Открытка С Крещением Господним: батюшка освящает иордань
Открытки с Крещенским сочельником — 18 января
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Крещением Господним: Солнце озаряет лучами заснеженную землю
Открытка с Крещением Господним: Солнце озаряет лучами заснеженную землю
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Крещенским сочельником: деревянный храм у ручья
Открытка с Крещенским сочельником: деревянный храм у ручья
© Открытка создана РИА НовостиКлассическая открытка с Крещенским Сочельником: храм в лесу под Вифлеемской звездой
Классическая открытка с Крещенским Сочельником: храм в лесу под Вифлеемской звездой
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Крещенским сочельником: омовение освященной водой
Открытка с Крещенским сочельником: омовение освященной водой
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Крещенским Сочельником: храм, иордань и свечи
Открытка с Крещенским Сочельником: храм, иордань и свечи
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Крещенским сочельником: освященная вода и лик Спасителя
Открытка с Крещенским сочельником: освященная вода и лик Спасителя
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Крещенским Сочельником: ангел и колокол
Открытка с Крещенским Сочельником: ангел и колокол
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Крещенским Сочельником: горожане собираются на службу
Открытка с Крещенским Сочельником: горожане собираются на службу
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Крещенским Сочельником: свечи у заснеженного окна
Открытка с Крещенским Сочельником: свечи у заснеженного окна
© Открытка создана РИА НовостиКрасивая открытка с Крещенским сочельником: ангелы указывают путь к храму
Красивая открытка с Крещенским сочельником: ангелы указывают путь к храму
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка С Крещенским сочельником: народные гуляния
Открытка С Крещенским сочельником: народные гуляния
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка С Крещенским сочельником: игрушка на елке
Открытка С Крещенским сочельником: игрушка на елке
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка С Крещенским сочельником: луна освещает озеро в зимнем лесу
Открытка С Крещенским сочельником: луна освещает озеро в зимнем лесу
Открытки к празднику Крещения
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с праздником Крещения: пожелание в стихах
Открытка с праздником Крещения: пожелание в стихах
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка: береста со словами молитвы
Открытка: береста со словами молитвы
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка Со светлым праздником Крещения!
Открытка Со светлым праздником Крещения!
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с праздником Крещения: свеча
Открытка с праздником Крещения: свеча
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка С праздником Крещения: гроздья рябины
Открытка С праздником Крещения: гроздья рябины
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка Со светлым праздником Крещения: тропинка в лесу
Открытка Со светлым праздником Крещения: тропинка в лесу
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Крещением Господним: пожелания в стихах
Открытка с Крещением Господним: пожелания в стихах
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Праздником Крещения: белый голубь на ветвях
Открытка с Праздником Крещения: белый голубь на ветвях
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с праздником Крещения: храмы в снегу
Открытка с праздником Крещения: храмы в снегу