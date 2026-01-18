Рейтинг@Mail.ru
Открытки с Крещением Господним и Крещенским сочельником 2026: красивые картинки
16:00 18.01.2026 (обновлено: 18:39 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/otkrytki-s-kreshcheniem-2068415917.html
Открытки с Крещением Господним 2026
Открытки с Крещением Господним и Крещенским сочельником 2026: красивые картинки
Открытки с Крещением Господним 2026
Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне, или Богоявление. За день до этого — 18 января — день Навечерия Богоявления, или Крещенский... РИА Новости, 18.01.2026
открытки, крещение господне, религия, религиозные праздники
Открытки, Крещение Господне, Религия, Религиозные праздники

Открытки с Крещением Господним 2026

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСвященнослужитель совершает обряд освящения воды во время крещенских купаний в городе Бердск Новосибирской области
Священнослужитель совершает обряд освящения воды во время крещенских купаний в городе Бердск Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне, или Богоявление. За день до этого — 18 января — день Навечерия Богоявления, или Крещенский сочельник.
Чтобы поздравить родных и дорогих людей, отправьте им открытки, которые подготовило РИА Новости.
Чтобы скачать понравившуюся картинку, нажмите на кнопку "Сохранить изображение" под ней. Открытка сохранится в памяти вашего устройства, и можно будет ее распечатать или отправить адресату в мессенджере.

Красивые открытки с Крещением Господним

© Открытка создана РИА НовостиКлассическая открытка с Крещением Господним
Классическая открытка с Крещением Господним - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Классическая открытка с Крещением Господним
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиКрасивая открытка с Крещением: ручей зимой
Красивая открытка с Крещением: ручей зимой - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Красивая открытка с Крещением: ручей зимой
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиТрадиционная открытка с Крещением: звезда над монастырем
Традиционная открытка с Крещением: звезда над монастырем - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Традиционная открытка с Крещением: звезда над монастырем
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиКрасивая открытка с Крещением Господним: собор зимой
Красивая открытка с Крещением Господним: собор зимой - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Красивая открытка с Крещением Господним: собор зимой
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиКлассическая открытка с Крещением Господним: икона и свеча у окна
Классическая открытка с Крещением Господним: икона и свеча у окна - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Классическая открытка с Крещением Господним: икона и свеча у окна
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиКрасивая открытка с Крещением Господним: монастырь в горах
Красивая открытка с Крещением Господним: монастырь в горах - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Красивая открытка с Крещением Господним: монастырь в горах
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиКлассическая открытка с Крещением Господним: церковь с колокольней в лесу
Классическая открытка с Крещением Господним: церковь с колокольней в лесу - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Классическая открытка с Крещением Господним: церковь с колокольней в лесу
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с праздником Крещения: Писание перед иконой
Открытка с праздником Крещения: Писание перед иконой - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с праздником Крещения: Писание перед иконой
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиКлассическая открытка к празднику Крещения: монастырь зимним днем
Классическая открытка к празднику Крещения: монастырь зимним днем - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Классическая открытка к празднику Крещения: монастырь зимним днем
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Крещением Господним: зимний пейзаж
Открытка с Крещением Господним: зимний пейзаж - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Крещением Господним: зимний пейзаж
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиКлассическая открытка с Крещением: деревянный храм и поздравление
Классическая открытка с Крещением: деревянный храм и поздравление - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Классическая открытка с Крещением: деревянный храм и поздравление
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Крещением Господним: иордань в форме креста
Открытка с Крещением Господним: иордань в форме креста - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Крещением Господним: иордань в форме креста
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Крещением Господним: крестный ход
Открытка с Крещением Господним: крестный ход - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Крещением Господним: крестный ход
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиКрасивая открытка: дети с дедушкой готовятся к празднику Крещения
Красивая открытка: дети с дедушкой готовятся к празднику Крещения - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Красивая открытка: дети с дедушкой готовятся к празднику Крещения
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Крещением Господним: птичка на ветке
Открытка с Крещением Господним: птичка на ветке - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Крещением Господним: птичка на ветке
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Крещением Господним: прихожане у храма и иордань
Открытка с Крещением Господним: прихожане у храма и иордань - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Крещением Господним: прихожане у храма и иордань
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка С Крещением Господним: иордань на замерзшем озере
Открытка С Крещением Господним: иордань на замерзшем озере - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка С Крещением Господним: иордань на замерзшем озере
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Крещением Господним: храм с высоты птичьего полета
Открытка с Крещением Господним: храм с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Крещением Господним: храм с высоты птичьего полета
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Крещением Господним: мужчина окунается в иордань
Открытка с Крещением Господним: мужчина окунается в иордань - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Крещением Господним: мужчина окунается в иордань
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка С Крещением Господним: батюшка освящает иордань
Открытка С Крещением Господним: батюшка освящает иордань - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка С Крещением Господним: батюшка освящает иордань
Скачать

Открытки с Крещенским сочельником — 18 января

© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Крещением Господним: Солнце озаряет лучами заснеженную землю
Открытка с Крещением Господним: Солнце озаряет лучами заснеженную землю - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Крещением Господним: Солнце озаряет лучами заснеженную землю
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Крещенским сочельником: деревянный храм у ручья
Открытка с Крещенским сочельником: деревянный храм у ручья - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Крещенским сочельником: деревянный храм у ручья
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиКлассическая открытка с Крещенским Сочельником: храм в лесу под Вифлеемской звездой
Классическая открытка с Крещенским Сочельником: храм в лесу под Вифлеемской звездой - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Классическая открытка с Крещенским Сочельником: храм в лесу под Вифлеемской звездой
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Крещенским сочельником: омовение освященной водой
Открытка с Крещенским сочельником: омовение освященной водой - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Крещенским сочельником: омовение освященной водой
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Крещенским Сочельником: храм, иордань и свечи
Открытка с Крещенским Сочельником: храм, иордань и свечи - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Крещенским Сочельником: храм, иордань и свечи
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Крещенским сочельником: освященная вода и лик Спасителя
Открытка с Крещенским сочельником: освященная вода и лик Спасителя - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Крещенским сочельником: освященная вода и лик Спасителя
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Крещенским Сочельником: ангел и колокол
Открытка с Крещенским Сочельником: ангел и колокол - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Крещенским Сочельником: ангел и колокол
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Крещенским Сочельником: горожане собираются на службу
Открытка с Крещенским Сочельником: горожане собираются на службу - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Крещенским Сочельником: горожане собираются на службу
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Крещенским Сочельником: свечи у заснеженного окна
Открытка с Крещенским Сочельником: свечи у заснеженного окна - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Крещенским Сочельником: свечи у заснеженного окна
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиКрасивая открытка с Крещенским сочельником: ангелы указывают путь к храму
Красивая открытка с Крещенским сочельником: ангелы указывают путь к храму - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Красивая открытка с Крещенским сочельником: ангелы указывают путь к храму
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка С Крещенским сочельником: народные гуляния
Открытка С Крещенским сочельником: народные гуляния - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка С Крещенским сочельником: народные гуляния
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка С Крещенским сочельником: игрушка на елке
Открытка С Крещенским сочельником: игрушка на елке - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка С Крещенским сочельником: игрушка на елке
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка С Крещенским сочельником: луна освещает озеро в зимнем лесу
Открытка С Крещенским сочельником: луна освещает озеро в зимнем лесу - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка С Крещенским сочельником: луна освещает озеро в зимнем лесу
Скачать

Открытки к празднику Крещения

© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с праздником Крещения: пожелание в стихах
Открытка с праздником Крещения: пожелание в стихах - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с праздником Крещения: пожелание в стихах
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка: береста со словами молитвы
Открытка: береста со словами молитвы - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка: береста со словами молитвы
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка Со светлым праздником Крещения!
Открытка Со светлым праздником Крещения! - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка Со светлым праздником Крещения!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с праздником Крещения: свеча
Открытка с праздником Крещения: свеча - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с праздником Крещения: свеча
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка С праздником Крещения: гроздья рябины
Открытка С праздником Крещения: гроздья рябины - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка С праздником Крещения: гроздья рябины
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка Со светлым праздником Крещения: тропинка в лесу
Открытка Со светлым праздником Крещения: тропинка в лесу - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка Со светлым праздником Крещения: тропинка в лесу
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Крещением Господним: пожелания в стихах
Открытка с Крещением Господним: пожелания в стихах - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Крещением Господним: пожелания в стихах
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Праздником Крещения: белый голубь на ветвях
Открытка с Праздником Крещения: белый голубь на ветвях - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Праздником Крещения: белый голубь на ветвях
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с праздником Крещения: храмы в снегу
Открытка с праздником Крещения: храмы в снегу - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с праздником Крещения: храмы в снегу
Скачать
 
ОткрыткиКрещение ГосподнеРелигияРелигиозные праздники
 
 
