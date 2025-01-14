https://ria.ru/20250114/prazdnik-1993518334.html

Православные отмечают Обрезание Господне

Православные отмечают Обрезание Господне - РИА Новости, 14.01.2025

Православные отмечают Обрезание Господне

Православные христиане во вторник отмечают Обрезание Господне - один из важных праздников, связанных с событиями земной жизни Иисуса Христа. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T00:03:00+03:00

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2025-01-14T00:03:00+03:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Православные христиане во вторник отмечают Обрезание Господне - один из важных праздников, связанных с событиями земной жизни Иисуса Христа.Праздник относится к числу "великих" - категории третьих по важности (после Пасхи и двунадесятых праздников) дат церковного календаря.Свидетельства о праздновании Обрезания в Восточной церкви восходят к IV веку: на восьмой день после своего Рождества Божественный Младенец, по ветхозаветному закону, принял обрезание, установленное для всех младенцев мужского пола в знак Завета Бога с праотцом Авраамом и его потомками (Быт. 17:11-14), и при совершении этого обряда Ему было дано имя Иисус (Спаситель), возвещенное архангелом Гавриилом в день Благовещения Деве Марии (Лк. 2:21).По толкованию отцов церкви, так Господь явил пример, как следует исполнять божественные установления ("Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить". Мф. 5:17): Он принял обрезание для того, чтобы никто впоследствии не усомнился, что Он был истинным Человеком, а не носителем "призрачной плоти", как учили некоторые еретики.В новозаветное время обряд обрезания уступил место таинству Крещения, прообразом которого он являлся, а праздник Обрезания Господня напоминает христианам, что они вступили в Новый Завет с Богом и "обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым" (Кол.2:11).Епископ Феофан Затворник сравнивал праздник Обрезания с "обрезанием сердца", когда отсекаются страсти и похотные расположения: "Бросим прежние пагубные привычки, все утехи и всё, в чём прежде находили удовольствие, начнем с этого момента жить единственно для Бога во спасение свое".В России Обрезание Господне в советские времена превратилось в "Старый Новый год", так как до 1918-го оно совпадало с гражданским новолетием.

https://ria.ru/20250114/tserkovnyy-1909649809.html

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россия, иисус христос, религиозные праздники