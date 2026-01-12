Обрезание Господне: как Церковь отмечает прообраз Крещения

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Сергей Стефанов. В старый Новый год православные верующие отмечают один из великих христианских праздников — Обрезание Господне. Как это событие, тесно связанное с иудаизмом, вошло в пятерку важнейших праздников православия, в чем его смысл и почему в этот же день вспоминают одного из отцов Церкви, святителя Василия Великого, — в материале РИА Новости.

Знак на всю жизнь

Согласно Евангелию на восьмой день после рождения Иисус Христос прошел обряд обрезания, как то предписывал ветхозаветный закон израильскому народу. Этот ритуал был установлен во времена праотца Авраама для всех младенцев мужского пола. Для иудеев он определял принадлежность к богоизбранному народу.

"Обрезание служило знамением (то есть знаком) заключения завета между Богом и людьми и символически обозначало, что человек отвергается собственной плоти и служит уже не своему телу, но Богу", — сказал в проповеди на праздник Обрезания Господня духовник Ново-Тихвинского женского монастыря Екатеринбурга схиархимандрит Авраам (Рейдман).

Отрывок из Ветхого Завета, который читается в храмах во время праздничного богослужения, рассказывает о том, как Господь явился Аврааму на сотом году жизни и сказал ему, что Он есть "Бог Всемогущий" и Он "поставит завет" свой между ним и собой. Аврааму Бог пообещал многочисленное потомство и благословение божие, а взамен от него и его потомков потребовал верность Богу.

Как символ этого завета и обещание исполнять божественные повеления было избрано внешнее действие — отсечение крайней плоти у мужчин. Знак обрезания оставался на всю жизнь.

В библейской книге "Бытие" говорится о том, как "Бог повелел обрезать всякого человека мужского пола в восьмой день от рождения, включая младенцев, рожденных в доме и купленных за серебро у иноземцев". При этом "душа тех, кто не совершит обрезание, будет истреблена". Далее Библия повествует о том, что "Авраам послушно исполнил волю Бога" и "все домочадцы мужского пола, как рожденные в доме, так и купленные, были обрезаны". Самому Аврааму, уточняет Писание, "было 99 лет, когда была обрезана его крайняя плоть".

Также и над Богомладенцем, по иудейскому обычаю, на восьмой день совершили обряд обрезания. При этом ему было дано имя Иисус (Спаситель). По толкованию отцов Церкви, принимая обрезание, Бог Сын показал людям пример полного и неукоснительного исполнения закона — Божественных установлений, а также то, что Он был не только истинным Богом, но и истинным Человеком, имевшим реальную плоть и кровь.

« "Для этого и установлен этот праздник: чтобы мы на примере обрезания поняли истинность Боговоплощения, действительность воплощения Сына Божия — второго лица, или ипостаси, Пресвятой Троицы", — отмечает схиархимандрит Авраам.

Примечательно, что "священный препуций" (крайняя плоть) — одна из реликвий, связанных с телом Иисуса Христа, сведения о которой начали появляться в Средние века. По неподтвержденным данным, первоначально святыня находилась в Риме, но затем была выкрадена. С того времени целый ряд приходов в Западной и Южной Европе заявляли о том, что именно у них находится священная реликвия.

"Обрезание нерукотворенное"

В Новом Завете обряд обрезания уступил место таинству Крещения, прообразом которого он являлся. Апостол Павел в одном из своих посланий сравнивал христианское крещение с "обрезанием нерукотворенным, Христовым", которым с человека "совлекается греховное тело плоти".

Известный духовный писатель XX века, игумен Никон (Воробьев, 1894-1963 годы), в своем "Слове на Обрезание Господне" отмечает, что в ветхозаветные времена "обрезание телесное служило знаком нового обрезания в Новом Завете — обрезания уже не телесного, а духовного".

"В чем состоит это духовное обрезание? Господь Иисус Христос неоднократно говорил: "Кто хочет идти по Мне, то есть за Господом Иисусом Христом в Царствие Божие, в славу Божию, тот должен отвергнуться себя и, взяв свой крест, следовать за Мной". Вот это отвержение себя и есть духовное обрезание… Это значит отвергнуться греха, который так проник в душу и тело каждого человека, что отвергнуть грех равносильно тому, как будто человек должен самого себя отвергнуться", — поясняет игумен Никон.

По его словам, подобно тяжкой раковой болезни, "грех необходимо как бы оперировать, обрезать, то есть отрезать от себя, вырезать его, чтобы человек остался здоровым".

Таким образом, заключал священнослужитель, как без телесного обрезания человек в свое время не мог войти в общество избранного народа, так и без духовного обрезания христианин не может попасть в Царство Божие.

Из церковной истории известно, что первые христианские общины в Иерусалиме и других городах составляли люди, обращенные из иудеев и потому обрезанные. Однако после того как в Церковь начался приток язычников, среди верующих возникли разногласия по поводу того, следует ли обрезать и их. Многие христиане, пришедшие из Иудеи, настаивали на этом обряде, указывая на якобы необходимое для спасения значение обрезания. В результате с участием апостолов был собран Иерусалимский собор, который единогласно решил, чтобы обрезание не совершалось над обращенными из язычников.

Дата праздника

До революции в Российской империи дата Обрезания Господня совпадала с началом нового года — гражданским новолетием. Тогда в стране одновременно отмечали эти два праздника. Сейчас же памятное событие церковной истории приходится на старый Новый год, который появился в России после введения большевиками западноевропейского календаря.

Связь праздника Обрезания Господня с новолетием священнослужители называют "чистой арифметикой" (или просто случайностью): Обрезание Господне всегда отмечается Православной церковью на восьмой день после Рождества Христова (25 декабря по старому стилю). Соответственно, восьмой день приходится на 1 января.

Раньше, даже еще каких-то 10-15 лет назад, в этот день во многих храмах Русской православной церкви совершался молебен о новолетии (наступлении Нового года), однако сейчас эта традиция уже во многом исчезла. Как правило, молебны служатся лишь 31 декабря по новому стилю, когда вся страна готовится к встрече Нового года.

"Здесь мы идем в угоду "гражданским" пожеланиям, потому что любое число — будь то день рождения человека, Новый год или начало нового учебного года — это благодарение за прошедшее и просьба милости от Бога для дальнейшей жизни. А повод может быть совершенно любой", — сказал РИА Новости настоятель храма Мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.

Собственно, наверное, именно поэтому в расписании некоторых храмов и на Обрезание Господне, 14 января, значится все тот же молебен на новолетие.

Один против всех

Обычай отмечать Обрезание Господне установил, по некоторым сведениям, в IV веке святитель Василий Великий (примерные даты жизни — 330-379 годы). В то время это делалось в условиях борьбы с различными еретическими сообществами, отрицавшими или божественную, или человеческую природу Христа. Именно с памятью Василия Великого и соединяется в Церкви этот праздник. На 1 января приходится и день кончины святителя, бывшего архиепископом Кесарии Каппадокийской (древний город на территории современной Турции).

Василий (его имя означает "царский") родился около 330 года в Кесарии, происходил из знатного рода и получил блестящее образование. Но, раздав свое имущество бедным, он поселился на берегу реки и собрал вокруг себя иноков в общежитие.

Когда распространилось лжеучение ариан (утверждавших, что Бог Сын не равен Богу Отцу, а есть лишь Его творение), Церковь призвала Василия вернуться в Кесарию, чтобы отстаивать ее каноническое учение. И после смерти епископа Кесарийского Евсевия в 370 году Василий был возведен на его кафедру. Впоследствии он мужественно противостоял последователю арианской ереси императору Валенту, который, увидев его непреклонность, в результате даже отказался от ссылки епископа.

"Василий Великий — человек, в определенный момент единолично "подъявший" на себя сохранение христианской веры в Церкви, — сказал РИА Новости известный церковный публицист, иеромонах Макарий (Маркиш). — Это достаточно сложная история для православия, когда в силу неких богословских особенностей и административного ресурса середина IV столетия стала эпохой триумфа ереси арианства, в том числе в лице императоров, которые по тем или иным причинам поддерживали ариан. И в какой-то период Василий Великий на Востоке оказался единственным епископом, защищавшим православную веру. Он сумел это дело пронести на своих плечах, притом что физически человек был далеко не крепкий и умер, когда ему не было еще и пятидесяти".

Скончался святитель в 379 году. Сразу после его смерти верующие стали отмечать день памяти Василия Великого. И его имя звучит во всех храмах Русской православной церкви и других церквей, живущих по юлианскому календарю, в этот праздничный день, который в народе окрестили "старым Новым годом".