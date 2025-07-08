Рейтинг@Mail.ru
Церковные православные праздники в августе 2025 в России: календарь на месяц
17:40 08.07.2025 (обновлено: 18:12 23.10.2025)
Православный календарь на август 2025: праздники и традиции
Церковные православные праздники в августе 2025 в России: календарь на месяц
Православный календарь на август 2025: праздники и традиции
На последний месяц лета приходится несколько православных торжеств и один большой пост. О том, какие именно церковные праздники в августе 2025 года отмечают в... РИА Новости, 23.10.2025
Главная / Праздники / Православные праздники

Православный календарь на август 2025: праздники и традиции

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкОсвящение яблок и других плодов в храме Казанской иконы Богоматери в Коломенском
Освящение яблок и других плодов в храме Казанской иконы Богоматери в Коломенском - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Оглавление
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. На последний месяц лета приходится несколько православных торжеств и один большой пост. О том, какие именно церковные праздники в августе 2025 года отмечают в России, о смысле и традициях событий церковного календаря – в материале РИА Новости.

Церковный календарь на август

1 августа
Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца
Преподобной Макрины Каппадокийской
Благоверного князя Романа (Олеговича) Рязанского
Преподобного Паисия Печерского
Блаженного Стефана Лазаревича Нового (Высокого) и матери его благоверной княгини Милицы (во Святом Крещении Евфросинии), Сербских
Преподобного Дия Константинопольского
2 августа
Пророка Илии
Преподобного Авраамия Галичского, Чухломского, игумена
Обретение мощей преподобномученика Афанасия Брестского, игумена
3 августа
Преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его
Преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских
© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкПраздник Преображения Господня в Грозном
Праздник Преображения Господня в Грозном - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Праздник Преображения Господня в Грозном
4 августа
Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины
Преподобного Корнилия Переяславского
Перенесение мощей священномученика Фоки, епископа Синопского
5 августа
Почаевской иконы Божией Матери
Мучеников Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников
6 августа
Мучеников благоверных князей Бориса (во Святом Крещении Романа) и Глеба (во Святом Крещении Давида)
Мученицы Христины Тирской
Преподобного Поликарпа Печерского, архимандрита
7 августа
Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы
Святых жен Олимпиады, диаконисы и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской
Преподобного Макария Желтоводского, Унженского
8 августа
Священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, пресвитеров Никомидийских
Преподобного Моисея Угрина, Печерского
Преподобномученицы Параскевы Римской
9 августа
Великомученика и целителя Пантелеимона
Преподобного Германа Аляскинского
Блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского
10 августа
Смоленской иконы Божией Матери, именуемой "Одигитрия" (Путеводительница)
Апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов
11 августа
Преподобномучеников Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), иеромонахов
Мученика Каллиника Киликийского
Преподобных Константина и Космы Косинских, Старорусских
Мученицы Серафимы девы
12 августа
Апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника
Мученика Иоанна Воина
Обретение мощей преподобного Германа Соловецкого
13 августа
Предпразднство Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня
Праведного Евдокима Каппадокиянина
Священномученика Вениамина (Казанского), митрополита Петроградского, и с ним преподобномученика Сергия Петроградского (Шеина), архимандрита, мучеников Юрия и Иоанна Петроградских
14 августа
Успенский пост
Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня
Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице
Семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара
15 августа
Успенский пост
Перенесение мощей первомученика Стефана, архидиакона и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива
Блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца
16 августа
Успенский пост
Преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца
17 августа
Успенский пост
Семи отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина
18 августа
Успенский пост
Предпразднство Преображения Господня
19 августа
Успенский пост
Преображение Господне
20 августа
Успенский пост
Попразднство Преображения Господня
Обретение мощей святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского
Преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его
Преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского
Преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского
21 августа
Успенский пост
Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких
Святителя Емилиана, епископа Кизического
22 августа
Успенский пост
Собор Соловецких святых
Апостола Матфия
23 августа
Успенский пост
Священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских
Блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского
24 августа
Успенский пост
Священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона
Преподобномучеников Феодора и Василия Печерских
Преподобного Феодора, князя Острожского, Печерского
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время крестного хода в честь пророка Божия Илии, проходящего в рамках праздничных мероприятий, посвященных 89-й годовщине со дня образования ВДВ, в Москве. 2 августа 2019
Военнослужащие во время крестного хода в честь пророка Божия Илии, проходящего в рамках праздничных мероприятий, посвященных 89-й годовщине со дня образования ВДВ, в Москве. 2 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие во время крестного хода в честь пророка Божия Илии, проходящего в рамках праздничных мероприятий, посвященных 89-й годовщине со дня образования ВДВ, в Москве. 2 августа 2019
25 августа
Успенский пост
Преподобномучеников Белогорских
Мучеников Фотия, Аникиты и многих с ними
26 августа
Успенский пост
Отдание праздника Преображения Господня
Преподобного Максима Исповедника
Святителя Тихона, Задонского чудотворца, епископа Воронежского
Обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца
27 августа
Успенский пост
Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Пророка Михея (из 12-ти пророков)
Перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского
Преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского
28 августа
Успение Пресвятой Богородицы
29 августа
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы
Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа
Мученика Диомида врача
30 августа
Священномученика Мирона Кизического, пресвитера
Преподобного Алипия, иконописца Печерского
31 августа
Преподобного Иоанна Рыльского
Мучеников Флора и Лавра
© Public domainИкона "Преображение Господне"
Икона Преображение Господне - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Public domain
Икона "Преображение Господне"

Церковные праздники

Из двунадесятых, то есть 12-ти главных, праздников на август приходятся два – Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы. 19 и 28 августа соответственно.

Посты в августе

В середине месяца – 14 августа – начинается Успенский пост, который продлится 13 дней. По строгости он, кстати, уступает лишь Великому. Пост приурочен к важному событию христианской истории – Успению Пресвятой Богородицы. Согласно церковному преданию, 28 августа Богоматерь окончила свой земной путь. Ее похоронили апостолы, а во время погребения в Гефсиманский сад явился Христос и забрал душу Девы Марии в рай.
На период августовского говения приходится сразу три Спаса: Медовый (14 августа), Яблочный (19 августа) и Ореховый (29 августа). Спасами праздничные дни называются потому, что посвящены они Спасителю, то есть Иисуса Христу.
© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкПродукция пчеловодства
Продукция пчеловодства - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Продукция пчеловодства
Так 14 августа церковь отмечает Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. 19 августа – Преображение Господне. Событие произошло на горе Фавор: трем ученикам Христа была открыта Его Божественная сущность. А 29 числа – принесение из Эдессы в Константинополь Спаса Нерукотворного.

Имена в августе по церковному календарю

По церковному календарю в августе день ангела отмечают носители многих мужских и женских имен. Более подробно ознакомиться с полным списком всех чтимых святых по дням в этом месяце можно заглянув в святцы, или месяцеслов.

Приметы и поверья

В безветренную погоду сильно шумит лес — скоро пойдет дождь. Вечерний туман расстилается по земле — к хорошей погоде.
ПраздникиПравославные праздники
 
 
