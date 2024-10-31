Церковный календарь на ноябрь 2024: праздники и посты

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. На последний месяц осени приходится сразу несколько православных праздников. Какие церковные торжества отмечают верующие в ноябре 2024 в России, их расписание, народные приметы, связанные с каждым днем – в материале РИА Новости.

Православные праздники в ноябре 2024

Православный календарь на ноябрь – это более 90 праздников, дней памяти и других знаменательных дат. Помимо этого, в конце месяца начинается последний из четырех многодневных постов – Рождественский.

Церковный календарь по дням на месяц

1 ноября

День памяти Пророка Иоиля – одного из первых библейских пророков.

День памяти Мученика Уара и с ним семи учителей христианских. Святой Уар заботился о заключенных в тюрьмы христианах и принял мученическую смерть за веру около 307 года.

2 ноября

День памяти великомученика Артемия Антиохийского (Артемьев день). Артемий был военачальником и наместником Египта , открыто выступил против гонений на христиан, за что и был казнен.

День памяти праведного отрока Артемия Веркольского. Мальчик из крестьянской семьи погиб в юном возрасте от удара молнии. Впоследствии на его могиле начали происходить многочисленные исцеления. Считается, что мощи отрока обладают целебной силой.

3 ноября

День памяти нескольких православных святых с одинаковыми именами – Илариона Великого и Илариона Псковоезерского, а также перенесению мощей святителя Илариона, епископа Меглинского (Иларионов день)

4 ноября

Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. В честь избавления Москвы от поляков в 1612 году. В православном календаре одной из самых почитаемых среди верующих иконе посвящено сразу два праздника. Второй – 21 июля – в день ее чудесного явления в городе Казани

5 ноября

День памяти апостола Иакова, брата Господня по плоти. Существует несколько предположений, почему святого так называют. Согласно одному из них, Иаков является двоюродным братом Иисуса Христа . Этот праздник также известен как День Якова. Согласно преданию, именно апостол Иаков считается создателем Божественной литургии.

6 ноября

День иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" (Светец). Именно в этот день в конце XVII столетия образ Богородицы совершила свое первое чудо.

7 ноября

День памяти мучеников Маркиана и Мартирия. Оба святых служили в Константинопольском соборе и мученически пострадали за свою веру, так и не отрекшись от нее.

8 ноября

День памяти великомученика Димитрия Солунского (Дмитриев день). Святой пострадал во время гонений при римском императоре Максимиане.

9 ноября

День памяти мученика Нестора Солунского. Ученик Димитрия Солунского победил в бою императорского воина Лия, который убил множество христиан. В этот же день также чтят память преподобных Нестора Летописца и Нестора Некнижного.

10 ноября

День памяти великомученицы Параскевы, нареченной Пятницы. Святая проповедовала христианство, за что была подвергнута многочисленным истязаниям и затем обезглавлена при императоре Диоклетиане.

11 ноября

День памяти преподобномученицы Анастасии Римляныни. Оставшись сиротой в трехлетнем возрасте, она воспитывалась в монастыре. За свою веру подверглась многочисленным пыткам и была казнена.

День памяти преподобного Аврамия, архимандрита Ростовского. Посвятил себя служению Богу, боролся против идолов и язычества.

12 ноября

День памяти священномученика Зиновия, епископа Егейского, и сестры его Зиновии. Брат и сестра приняли мученическую смерть за христианскую веру в период страшных гонений при императоре Диоклитиане.

На Руси этот день называли "Зиновий Синичник" или "Синичкин день". В народе считалось, что именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетают из лесов ближе к человеческому жилищу.

13 ноября

День памяти преподобных Спиридона и Никодима Печерских. На протяжении нескольких десятилетий они пекли просфоры в стенах Киево-Печерского монастыря. Еще при жизни преподобный Спиридон прославился чудесами.

14 ноября

День памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских. Браться чудесным образом и совершенно бескорыстно исцеляли самых безнадежно больных людей. В народе этот день называли "Осенние Кузьминки".

15 ноября

День памяти мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними. Все вышеперечисленные святые были придворными одного из персидских правителей и не отказались от своей веры во Христа даже перед лицом жестоких истязаний.

16 ноября

Обновление храма святого великомученика Георгия в Лидде. Церковь, носящая имя святого Георгия, неоднократно была сильно повреждена, а однажды даже полностью разрушена. В 1872 году на ее месте был возведен новый храм, который освятили 16 ноября.

17 ноября

День памяти священномучеников Никандра епископа Мирского, и Ермея пресвитера. Оба были учениками апостола Тита и приняли мученическую смерть за свою веру. Этот день также именуется Ереминым днем, про который в народе часто говорят: "Ерема — сиди дома".

18 ноября

День памяти святителя Ионы, архиепископа Новгородского. Рано осиротевшему мальчику еще в детстве было предсказано стать архиепископом Новгорода. При нем здесь был построен первый храм в честь преподобного Сергия Радонежского

19 ноября

День памяти святителя Павла, патриарха Константинопольского. Павел несколько раз избирался патриархом, но каждый раз император изгонял его из столицы. В итоге он был убит во время очередной ссылки. В народе этот день называют "Павел-Ледостав", так как считается, что в это время все водоемы окончательно покрываются прочным льдом.

20 ноября

Память о мучениках в Мелитине. Более 30 римских воинов во главе со своим предводителем Иероном приняли смерть за веру в период диоклетиановых гонений.

21 ноября

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Этот день также известен как Михайлов день. День считался указанием в сторону грядущего Собора всех Небесных Сил на Страшный суд.

22 ноября

День памяти преподобной Матроны Константинопольской. В сознательном возрасте Матрона отреклась от мирской жизни и посвятила себя служению Господу. Известна не только своей добродетелью, но и даром исцеления.

23 ноября

Память мученика Ореста, врача. Искусный лекарь из Тианы, которого пытали и казнили за его веру во Христа.

24 ноября

Память преподобного Феодора Студита, исповедника. Известен как автор устава монашеской жизни для Студийского монастыря, который затем распространился и по другим российским обителям.

25 ноября

Память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. В народном календаре этот день также значится как "Иван Снежный", так как на него часто приходятся обильные снегопады.

26 ноября

День памяти святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Был одним из трех вселенских святителей, известен как прекрасный проповедник и автор фундаментальных богословских трудов.

27 ноября

День памяти апостола Филиппа (Филиппов день). За свою жизнь апостол Филипп успел побывать во многих странах и в каждую из них нес Слово Божье. На этот же день приходится заговенье (сочельник) перед началом Рождественского поста.

28 ноября

Начало Рождественского поста

День памяти мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива (Гурьев день). В первый день Рождественского поста вспоминают имена трех мучеников, которые стали жертвами гонений на христиан.

29 ноября

День памяти апостола и евангелиста Матфея. В этот день полагается чтить память об одном из 12 апостолов и евангелисте – Левии Матфее. В народе эта дата известна как Матвеев день.

30 ноября

День памяти Святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского (Григорий Зимоуказатель). Рожденный в семье язычников, по собственной воле принял христианство, был известен своими чудесами, в том числе – даром изгонять бесов.

Какие ноябрьские праздники самые важные в России

Среди наиболее значимых для России ноябрьских торжеств – праздник Казанской иконы Божией Матери. Вообще, Казанский образ — одна из самых почитаемых святынь Русской православной церкви

Согласно преданию, обретение образа произошло в 1579 году — после пожара в Казани, уничтожившего большую часть города, девятилетней девочке во сне явилась Дева Мария и попросила отыскать ее лик под обломками.

Найденный образ Богородицы было решено перенести в храм, и во время шествия случилось чудо — двое слепцов, сопровождавших икону, прозрели. Так что сразу после обретения образа его стали считать чудотворным.

Второй праздник в честь образа отмечают 4 ноября. Он совпадает с государственным – Днем народного единства. Обе даты посвящены освобождению Москвы от польских интервентов, которое произошло в 1612 году. Тогда захватчиков изгнали силами народного ополчения.

© iStock.com / Andrey_Ivanov Памятник Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде © iStock.com / Andrey_Ivanov Памятник Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде

А Казанская икона стала духовным символом знаменательного события. Ведь именно ей молились верующие в трудный час.

Также в числе важнейших ноябрьских праздников – Михайлов день, отмечаемый 21 ноября. Полное название праздника — Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.

Согласно преданию, еще до сотворения человечества Бог создал небесные сущности, в том числе – войско ангелов. Изначально возглавлять небесную рать должен был Люцифер. Но из-за своей гордыни он пал и, в итоге, стал главным противником Бога — сатаной. Тогда руководить ангелами поручили архангелу Михаилу, который одолел Люцифера в битве, произошедшей задолго до появления Адама.

Посты в ноябре

Последний месяц осени у христиан связан с соблюдением последнего в этом году многодневного поста. Речь, конечно, идет о Рождественском посте. В оставшуюся часть месяца в отдельные дни также действуют ограничения в питании.

Когда начинается Рождественский пост

В конце ноября – 28-го числа – начинается пост, предшествующий одному из важнейших христианских праздников — Рождеству Иисуса Христа. Длится он 40 дней и по строгости занимает далеко не первое место.

Основу питания во дни говения составляет каша из различных видов круп, также разрешены овощи, фрукты, бобовые и так далее. В то время как мясо, яйца и молочные продукты на весь период поста – под строгим запретом.

В среду и пятницу верующим необходимо соблюдать сухоядение. По понедельникам разрешена горячая пища, но без растительного масла (его можно употреблять в другие дни).

В выходные дни, а также по вторникам и четвергам в начале поста можно дополнить постное меню рыбой. Но после 20 декабря и до 1 января рыбу разрешается употреблять в пищу только по субботам и воскресеньям.

Самая строгая часть Рождественского поста – последние дни перед праздником Рождества Господня. С 2 по 6 января питаться следует таким образом: понедельник, среда и пятница – строгое сухоядение, вторник и четверг – пища горячая, но без масла и лишь в выходные – горячая пища с добавлением растительного масла.

Что касается Рождественского сочельника, то в этот день вплоть до того момента, как на небе появится первая звезда, верующим и вовсе стоит воздержаться от еды.

Однодневные посты

По средам и пятницам в ноябре верующим рекомендуется придерживаться сухоядения, то есть включать в свое меню исключительно растительную пищу. Это могут быть как овощи и фрукты, так и орехи, мед, вода, хлеб.

К слову, для мирян в эти дни допускаются небольшие послабления: им разрешено употреблять в пищу рыбу.

© Depositphotos.com / belchonock Гречневая каша © Depositphotos.com / belchonock Гречневая каша

Дни поминовения усопших

Согласно церковному уставу, чтить память усопших полагается по субботам. В частном же порядке верующие могут делать это каждый день.

Приметы и поверья

Сохранилось немало народных примет, связанных с последним месяцем осени. Считалось, например, что ненастная погода на 4 ноября свидетельствует о скором приближении зимы. А вот оттепель на 8 ноября предвещала мягкую зиму и теплую весну.

Особые приметы были и у праздничных дней. Так, воющие волки в Артемьев день (2 ноября) предвещают приближение сильных морозов, а выпавший в Яков день (5 ноября) обильный пышный снег сулил обильный урожай в следующем году.