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Рождество Пресвятой Богородицы: традиции и история праздника

Рождество Пресвятой Богородицы 2024 какого числа праздник, история, храмы

Рождество Пресвятой Богородицы: традиции и история праздника

Начало церковного года открывает первый из двунадесятых великих праздников — Рождество Пресвятой Богородицы. Торжество ежегодно приходится на 21 сентября. На... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T18:17

2024-09-20T18:17

2024-09-20T18:17

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праздник рождества пресвятой богородицы

русская православная церковь

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Начало церковного года открывает первый из двунадесятых великих праздников — Рождество Пресвятой Богородицы. Торжество ежегодно приходится на 21 сентября. На какой день недели выпадает праздник в 2024 году, нужно ли верующим соблюдать пост в честь рождения Богоматери, как проходит праздник в храмах, расписание богослужений, народные приметы и поверья на этот день - в материале РИА Новости.Рождество Пресвятой БогородицыРождество Пресвятой Богородицы - один из самых важных праздников в православном календаре, он относится к двунадесятым (одним из двенадцати главных). Этот день важен для всех христиан - именно с него начинается церковное новолетие.Какого числаПраздник непереходящий - из года в год его дата не меняется. Католики отметили событие 8 сентября, а православные готовятся это сделать 21 сентября. На этот же день приходится осеннее равноденствие: в старину крестьяне провожали лето и ожидали первых заморозков, осень вступала в полную силу.ИсторияПраздник был установлен в V веке. Священное Писание не рассказывает об этом событии, о рождении Богородицы сообщают апокрифы. До сегодняшнего времени точно не установлено, в какой местности родилась дева Мария. Это могло произойти в Иерусалиме или Назарете. Событие праздникаПредание рассказывает об истории семьи Девы Марии: ее родители Иоаким и Анна были благочестивыми людьми, но не имели детей до самой старости. Супруги усердно молились о ниспослании ребенка. И однажды Анне явился ангел и возвестил благую весть: их молитвы услышаны - в семье появится девочка, которая будет выше всех земных дочерей."Ради Нее благословятся все роды земные. Нареки Ее Мария", - сказал ангел. В тот же момент видение было и у Иоакима. Через девять месяцев у четы родилась девочка, которую по наказу свыше назвали Марией. ТрадицииПраздник имеет один день предпразднства и четыре дня попразднства. В это время верующие посещают церковь, читают молитвы Деве Марии. Приметы, обычаи и обрядыВ народе этот праздник имел название "Малая Пречистая", а дни, предшествующие ему, - "Спожинки", "Госпожинки". Крестьяне широко отмечали окончание сбора урожая многолюдными пирами и празднествами. Чем богаче был урожай, тем дольше длилось пиршество. В семье варили домашнее пиво, резали овцу или барана, готовили студень, кулебяки с рыбой, пекли пироги. Тесть и теща обязательно приглашали зятя, даже если сами не рассчитывали на ответное приглашение, а сваты и сватьи занимали почетное место за столом.Во время сбора урожая верующие не забывали поблагодарить Богородицу за щедрые дары и попросить заступничества на следующий годНа Рождество Богородицы, как и на любой другой большой церковный праздник, не следовало заниматься тяжелым физическим трудом.Существуют народные приметы, связанных с погодой в этот день, например:БогослужениеБогослужение в храмах начинается вечером 20 сентября и продолжается до утра следующего дня. На Всенощной читаются три фрагмента из Ветхого Завета, объясняющие значение праздника: видение Иакова, в котором лестница изображает Деву Марию, через которую пришел Христос (Книга Бытия); о закрытых вратах, символизирующих девство Марии (Книга пророка Иезекиля); о Премудрости, построившей дом (Книга Притчей Соломона); а также поется тропарь и величание Рождества Богородицы и читаются каноны, посвященные ей.Утром 21 сентября проходит Литургия. Обычно праздничные мероприятия в храмах проходят по следующему расписанию:МолитвыВ этот день читаются:Есть ли пост в этот деньНа праздник постов не приходится, в это время продолжается осенний мясоед, когда можно есть все без ограничений, под запрет попадает только чрезмерное употребление алкоголя. Однако если 21 сентября приходится на среду или пятницу, то воспрещается употреблять мясную и молочную пищу, но разрешено растительное масло и рыба.Иконы и храмыДревнейшие изображения праздника известны с VI века, а широкое распространение получили в XI–ХII столетиях. В это время в византийской и русской иконописи они стали менее схематичными и более подробными, определились основные атрибуты: красная накидка на плечах Анны, она сама возлежит на высоком ложе, поддерживаемая служанкой, а справа или слева изображается сцена омовения младенца. Рядом с Анной стоят три женщины с дарами, а из окна выглядывает праведный Иоаким. Эта сцена изображена на таких иконах, как:Храмы и монастыри, посвященные Рождеству Богородицы, стали строиться на Руси в XII–XIV веках. Наиболее известные:

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Алёна Пава

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