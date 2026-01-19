Православные праздники в феврале 2026: календарь ключевых событий и постов

МОСКВА — РИА Новости. В феврале православные верующие отмечают целый ряд церковных праздников, в том числе Сретение Господне, которое входит в число двенадцати двунадесятых праздников. Какие православные праздники отмечаются в феврале 2026 года, постные дни и именины — в материале РИА Новости.

Главные православные праздники февраля 2026

На каждый февральский день по церковному календарю приходится сразу несколько знаменательных дат. Среди них — не только праздники, связанные с важными событиями из жизни Иисуса Христа и Девы Марии, но и дни памяти многих святых (например, святителей Григория Богослова и Иоанна Златоуста, блаженной Ксении Петербургской и других), а также другие значимые события.

Сретение Господне

Сретение Господне относится к числу двунадесятых праздников, то есть входит в число 12 главных православных торжеств года. Этот праздник является непереходящим, то есть ежегодно отмечается в один и тот же день — 15 февраля.

История праздника описана на страницах Евангелия от Луки и самым тесным образом связана с той встречей, которая произошла под крышей Иерусалимского храма на 40-й день после Рождества Христова. Именно в этот день Дева Мария и праведный Иосиф Обручник принесли в храм новорожденного младенца Христа, ведь им полагалось совершить особый обряд — принести Господу благодарственную жертву.

В этот же день в храм пришел и праведный старец Симеон, которому ранее было явлено откровение о том, что не расстанется он с жизнью до тех пор, покуда не увидит собственными глазами Христа Спасителя. Встретив Пресвятую Богородицу и праведного Иосифа, Симеон благословил Богомладенца и произнес пророчество о будущем Спасителе мира.

“Самое главное в Сретении Господнем — встреча человека с Богом. Представьте: праведный старец Симеон наконец-то встречает в храме Младенца Христа — того самого Мессию, которого ждал всю жизнь. Этот праздник напоминает, что Бог всегда идет навстречу, и рано или поздно тот, кто искренне ждёт, обязательно его встретит”, — говорит Сергий (Храмешин), доктор философских наук, богослов и религиовед, профессор Славяно-Греко-Латинской Академии.

Собор вселенских учителей и трех святителей

Ежегодно 12 февраля православная церковь отмечает праздник, который носит название собор вселенских учителей и святителей и посвящен памяти Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, являющихся одними из наиболее выдающихся отцов Церкви. Второе название данного праздника — Трехсвятие.

Все они происходили из знатных семей и получили прекрасное образование, а повзрослев, были соединены крепкой дружбой. Однако в XI веке в Константинополе разгорелись жаркие споры о том, какой из трех святителей сыграл более важную роль, что вызвало раскол среди верующих. Конец спорам положило чудесное явление: митрополиту Евхаитинскому во сне явились все трое святителей и уверили, что все попытки разделить их неправильны и даже чтить их память полагается в один день. Так и родилась добрая традиция, сохраняющаяся по сей день.

“Этот праздник Трех святителей учит нас, что в Церкви не принято спорить, кто из святых важнее. У каждого из Трех святителей свои дары, все они по-своему велики, а вместе являют пример единства в вере”, — отмечает эксперт.

Вселенская родительская суббота

Первая родительская суббота года отмечается за два дня до Масленицы и за неделю до начала Великого поста. В 2026 году Вселенская родительская суббота (также известная под названием Мясопустной) выпадает на 14 февраля. В этот день принято вспоминать об усопших, прежде всего — чтить память умерших родителей и других родственников.

“Родительскую субботу важно воспринимать не как мрачный траурный день, а как время молитвы и светлой памяти об усопших. Церковь называет этот день "вселенским", потому что молятся тогда не только о своих родных, но обо всех умерших христианах. В храме проходят особые поминальные службы, верующие приносят записки с именами, поминают усопших и стараются помочь нуждающимся — словом, делают добро в память об ушедших близких”, — дополняет профессор Славяно-Греко-Латинской Академии Сергий (Храмешин).

Иверская икона Божией Матери

Еще один значимый православный праздник, который отмечается в конце февраля, — это день Иверской иконы Божией Матери . С данной иконой связана не одна дата в церковном календаре: 25 февраля по традиции вспоминают, как чудотворный образ был обретен монахами расположенного на горе Афон монастыря.

Образ, на котором изображены Дева Мария с Младенцем, также именуется “Вратарницей” (ведь икона неоднократно удивительным образом перемещалась над воротами монастыря, и все попытки занести ее внутрь были тщетными). С Иверской иконой Божией Матери связывают несколько чудес, а верующие обращаются к ней с самыми разными просьбами и молитвами.

“В день празднования Иверской иконы Божией Матери верующие испытывают особое чувство надежды и защищенности. С этой иконой связано много рассказов о чудесной помощи, люди приходят помолиться перед ней со своими бедами и просьбами, словно обращаясь прямо к Богородице, — и чувствуют, что небесная Матерь их слышит и поддерживает”, - дополняет Сергий (Храмешин).

Календарь праздников на февраль 2026

Подробный календарь церковных праздников на февраль 2026 года можно найти в таблице:

Число День недели Праздник/событие/дни памяти значимых святых 1 Воскресенье - Неделя о мытаре и фарисее - день памяти Преподобного Макария Великого, Египетского - день памяти Святителя Марка Евгеника, архиепископа Ефесского 2 Понедельник - Седмица "сплошная" (без поста) - день памяти Преподобного Евфимия Великого, иеромонаха - день памяти Преподобного Евфимия Сянжемского, Вологодского 3 Вторник - день памяти Преподобного Максима Исповедника - день памяти мученика Неофита Никейского 4 Среда - день памяти апостола от 70-ти Тимофея Ефесского, епископа - день памяти Преподобномученика Анастасия Персянина 5 Четверг - Собор святых Костромской митрополии - день памяти Священномученика Климента Анкирского и мученика Агафангела Римлянина 6 Пятница - день памяти Блаженной Ксении Петербургской - день памяти Мученика Иоанна Казанского 7 Суббота - Празднование в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали" - день памяти Святителя Григория Богослова - день памяти Священномученика Владимира (Богоявленского), Киевского, митрополита 8 Воскресенье - Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской - Неделя о блудном сыне - день памяти Преподобных Ксенофонта Константинопольского, его супруги Марии и сыновей Аркадия и Иоанна 9 Понедельник - Перенесение мощей Святителя Иоанна Златоуста 10 Вторник - день памяти Преподобного Ефрема Сирина, иеродиакона - день памяти Преподобного Феодосия Тотемского 11 Среда - Перенесение мощей Священномученика Игнатия Богоносца - Собор Коми святых - Собор Екатеринбургских святых - день памяти Святителя Лаврентия, епископа Печерского, Туровского, затворника 12 Четверг - Собор Вселенских учителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого - день памяти Священномученика Ипполита, епископа Остинского, а вместе с ним мучеников Кенсорина, Савина, Хрисии и еще 20 мучеников 13 Пятница - день памяти Святителя Никиты Печерского, епископа Новгородского, затворника - день памяти мучеников-бессребреников Кира и Иоанна Александрийских 14 Суббота - Вселенская родительская (мясопустная) суббота - предпразднство Сретения Господня - день памяти мученика Трифона Апамейского, Никейского 15 Воскресенье - Сретение Господне - Собор святых Пермской митрополии 16 Понедельник - начало Масленицы (Сырная седмица) - день памяти равноапостольного Николая, архиепископа Японского - день памяти праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы 17 Вторник - день памяти Преподобного Исидора Пелусиота - день памяти Преподобного Кирилла Белого, Новгородского 18 Среда - празднование в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших" - день памяти Святителя Феодосия, архиепископа Черниговского - день памяти мученицы Агафии Палермской, Сицилийской, девы 19 Четверг - отдание праздника Сретения Господня - день памяти Преподобного Вукола Смирнского, епископа 20 Пятница - день памяти Преподобного Парфения, епископа Лампсакийского - день памяти мучеников 1003 Никомидийских 21 Суббота - Собор всех преподобных отцов, в подвиге просиявших - день памяти Великомученика Феодора Стратилата 22 Воскресенье - Прощеное воскресенье - обретение мощей Святителя Иннокентия, епископа Иркутского - день памяти мученика Никифора Антиохийский 23 Понедельник - начало Великого поста. Чистый понедельник - день памяти благоверной княгини Анны Новгородской - день памяти Священномученика Харалампия, епископа Магнезийского, мучеников Порфирия, Ваптоса и трех мучениц 24 Вторник - день памяти Священномученика Власия Севастийского - день памяти Преподобного Димитрия Прилуцкого 25 Среда - празднование в честь Иверской иконы Божией Матери - день памяти Святителя Алексия Московского. 26 Четверг - день памяти Святителя Серафима, архиепископа Богучарского - день памяти Преподобного Мартиниана Кесарийского - Собор святых Омской митрополии 27 Пятница - день памяти равноапостольного Кирилла, учителя Словенского - день памяти Преподобного Авксентия Вифинского, отшельника 28 Суббота - день памяти апостола от 70-ти Онисима - день памяти Великомученика Феодора Тирона

Подготовка к Великому посту

Любой пост для христиан — не просто ограничения, связанные с едой. В первую очередь его основная цель и смысл — очистить душу, достичь духовного роста при помощи воздержания и молитвы. Именно по этой причине подготовка к Великому посту, который в 2026 году начнется зимой, 23 февраля, и продлится практически до середины весны (то есть до 11 апреля), включает не только физические, но и духовные аспекты.

Для того, чтобы связанные с Великим постом резкие перемены не стали причиной плохого самочувствия или проблем со здоровьем, подготовку к нему необходимо начинать заранее (если придерживаться церковного устава, к этой задаче стоит приступить за месяц до начала поста). Например, постепенно отказываться от употребления тяжелой пищи. Так, последний раз верующим разрешается добавлять в меню мясные блюда во время Мясопустной недели, а вот в так называемую Сырную седмицу от мяса нужно отказаться, но рыба и молочные продукты в меню разрешены.

« “Подготовка к Великому посту — не формальность, а важная часть самого поста. Церковь объясняет, что пост — вовсе не диета, а время духовного роста и переосмысления жизни, поэтому и готовиться к нему нужно не только физически, но и духовно. В последние недели перед постом верующие начинают понемногу ограничивать себя в питании, отказываются от самой тяжелой пищи. Параллельно они стараются больше молиться, чаще бывать в храме и заранее определить для себя духовные цели на время поста. Такой подход помогает войти в Великий пост осознанно и с пользой, чтобы он не стал стрессом ни для тела, ни для души”, — говорит эксперт.

В том случае, если у человека есть противопоказания (например, те или иные заболевания) и исключать из своего меню мясные или молочные продукты (даже на время) ему не рекомендуется, в течение Великого поста он может просто (при желании и по самочувствию) ограничить количество еды.

В период поста верующему полагается молиться, посещать службы, так что имеет смысл заранее (при необходимости) скорректировать свое расписание. Заранее стоит определиться и с тем, какие именно цели человек ставит перед собой, каких результатов намерен добиться за эти несколько недель. Например, избавиться от той привычки, которую уже давно хотелось в себе искоренить.

Начало Великого поста

В 2026 году Великий пост, чья дата самым непосредственным образом связана с датой Пасхи (а значит, ежегодно меняется), начинается 23 февраля, а завершается 11 апреля.

В течение этих семи недель верующие не должны употреблять в пищу мясо, птицу и рыбу (для последней существуют редкие исключения), все разнообразие молочных и других продуктов, которые имеют животное происхождение.

Разрешена растительная пища, то есть:

овощи и фрукты;

зелень;

грибы;

крупы;

орехи и сухофрукты;

бобовые;

хлеб (в том случае, если для его приготовления не использовались яйца и молочные продукты);

мед;

соки и чай, а также другие растительные напитки и питьевая вода.

Наиболее суровым считается первый день Великого поста, когда полагается полностью воздержаться от еды.

Подробный календарь постных дней в феврале 2026 года можно найти в таблице:

Период Даты Разрешенные продукты Запрещенные продукты Тип поста/ строгость Сплошная седмица (начинается с недели мытаря и фарисея) 1-7 февраля Все - Нет поста Обычная неделя с двумя постными днями: среда (11 февраля) и пятница (13 февраля) 8-14 февраля Все (за исключением среды и пятницы) В среду и пятницу запрещено мясо Слабая (ограничения лишь в отдельные дни) Сретение 15 февраля Все - Нет Сырная седмица (Масленица по народному календарю) 16-22 февраля Молочные продукты, яйца, рыба, растительные продукты МЯСО Слабая Великий пост (1-я седмица) 23-28 февраля 23 февраля - полный отказ от еды; 24-27: сухоядение (растительная пища без масла; 28 февраля - вареная или тушеная растительная пища с добавлением масла Мясо, рыба, молочное, яйца, термически обработанное (кроме субботы) ОЧЕНЬ СТРОГАЯ

Родительские субботы и дни поминовения

За неделю до начала Великого поста, 14 февраля 2026 года, православные отмечают первую в наступившем году Вселенскую родительскую субботу — Мясопустную . В этот день (как и в любую родительскую субботу) полагается чтить память всех умерших христиан, и верующие вспоминают своих умерших родных и близких.

Свое название она получила потому, что за ней следует последнее перед началом Великого поста воскресенье, когда верующие люди могут есть блюда из мяса. Таким образом они словно “отпускают” эти продукты на несколько недель, вплоть до Пасхи, когда строгий пост подходит к концу.

В этот день верующим полагается посетить храм, где проходят особые богослужения, принести продукты, которые станут частью поминальной трапезы. Многие подают записки об упокоении, а также хорошей приметой считается помочь нуждающимся и подать просящим милостыню.

Обязательной традицией для многих в этот день стало посещение кладбищ, чтобы привести в порядок могилы близких и помолиться за них.

Дни памяти особо почитаемых святых

В последний зимний месяц также чтят память многих святых, среди наиболее почитаемых из которых:

день памяти блаженной Ксении Петербургской (отмечается 6 февраля). Оставшись после гибели супруга весьма обеспеченной молодой женщиной, она тем не менее оставила свой дом и все накопленное добро, надела одежду мужа, и всю оставшуюся жизнь откликалась только на его имя. Таким способом (сказавшись безумной, добровольно отказавшись от такого дара как разум) вдова пыталась искупить грехи погибшего мужа, который умер без покаяния. Похоронена Ксения Петербургская на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге;

11 февраля чтят верующие память священномученика Игнатия Богоносца , отмечая день перенесения его мощей из Рима к городу Антиохия. Игнатий Богоносец был учеником апостола и евангелиста Иоанна Богослова и за свою веру был растерзан хищниками на арене Колизея;

, отмечая день перенесения его мощей из Рима к городу Антиохия. Игнатий Богоносец был учеником апостола и евангелиста Иоанна Богослова и за свою веру был растерзан хищниками на арене Колизея; 27 февраля православные вспоминают равноапостольного Кирилла. Он получил блестящее образование, владел несколькими языками и много трудился миссионером вместе с братом Мефодием. Вместе они составляли славянскую азбуку, получившую название “глаголица”.

Именины по дням

Именинами называют такой день в календаре, на который выпадает день памяти того святого, имя которого было получено человеком при рождении. Перечень таких имен соответствует каждому дню в феврале, и многие ориентируются на их календарь при выборе имен для появившихся на свет малышей.

Календарь именин на февраль 2026 года представлен в нашей таблице:

День февраля Мужские имена Женские имена 1 Арсений, Григорий, Макар, Марк, Федор Феодосия 2 Ефим, Захар, Лаврентий, Лев Инна, Римма 3 Евгений, Иван, Максим Агния, Анастасия 4 Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Петр, Тимофей Анастасия 5 Геннадий, Максим, Федор Екатерина 6 Денис, Иван, Павел, Тимофей Ксения, Оксана 7 Александр, Виталий, Григорий, Дмитрий, Филипп Фелицата 8 Аркадий, Иван, Павел, Петр, Семен, Федор Мария 9 Дмитрий, Иван, Петр — 10 Георгий, Ефрем, Исаакий — 11 Дмитрий, Лука, Роман, Яков — 12 Василий, Григорий, Иван, Максим, Петр - 13 Афанасий, Виктор, Иван, Никита Евдоксия 14 Василий, Давид, Петр, Семен, Тимофей Фелиция 15 Сретение Господне 16 Адриан, Гавриил, Дмитрий, Николай, Роман, Семен Анна 17 Георгий, Иван, Кирилл, Николай, Юрий - 18 Антон, Макар Василиса 19 Василий, Иван, Максим Марфа, Мария 20 Лука, Петр — 21 Захар, Макар, Степан, Федор — 22 Геннадий, Иннокентий, Панкрат, Петр Изабелла 23 Антон, Аркадий, Василий, Герман, Григорий, Иван, Павел, Прохор Анна, Валентина, Галина 24 Всеволод, Дмитрий, Захар — 25 Алексей, Антон, Евгений Мария 26 Артемий, Семен, Степан, Тимофей Зоя, Светлана 27 Георгий, Кирилл, Михаил, Федор — 28 Афанасий, Арсений -

Приметы и поверья

Большая часть народных примет последнего зимнего месяца связана с погодой. Так если в этом месяце не было осадков, то конец лета будет жарким, да и в целом морозный месяц сулит теплую погоду в летние месяцы.

Много инея на ветвях деревьев считалось признаком богатого урожая меда. А если ближе к завершению зимы наблюдалось большое количество длинных сосулек, то весна обещает стать затяжной.