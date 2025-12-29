Священник рассказал, где лучше встретить Новый год

МОСКВА 29 дек – РИА Новости. Новогодний молебен проведут в храмах вечером 31 декабря, после него желающие могут остаться в храме на ночную Божественную литургию, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).

Новогодний молебен, или молебное пение на новолетие, — особая служба, когда верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и испрашивают благословение на грядущий год для себя, семьи и отечества — обычно проходит в храмах вечером 31 декабря. Традиционно в этот вечер в столичном храме Христа Спасителя молебное пение на новолетие совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Как правило, молебен проводят 31 декабря после вечернего богослужения, но иногда – 1 января утром, точное время лучше уточнить в расписании на сайте храмов. Также в некоторых храмах в ночь с 31 декабря на 1 января совершают Божественную литургию.

"Во многих храмах в новогоднюю ночь бывают богослужения. Желающие могут изменить свой обычай праздновать за столом – и пойти на службу в храм, Новый год встретить за Божественной литургией. Очень интересная и хорошая альтернатива", - сказал собеседник агентства.

Также в этот день в храмах проводят молебное пение на новолетие, напомнил отец Макарий.

"Так что можно сначала сходить помолиться в храм, а потом встретить Новый год дома в кругу семьи - это еще один вариант", - заключил иеромонах