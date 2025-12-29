Рейтинг@Mail.ru
Священник рассказал, где лучше встретить Новый год
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате
Религия
 
08:30 29.12.2025
Священник рассказал, где лучше встретить Новый год
Священник рассказал, где лучше встретить Новый год - РИА Новости, 29.12.2025
Священник рассказал, где лучше встретить Новый год
Новогодний молебен проведут в храмах вечером 31 декабря, после него желающие могут остаться в храме на ночную Божественную литургию, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2025
религия
русская православная церковь
религиозные праздники
россия
новый год
россия
русская православная церковь, религиозные праздники, россия, новый год
Религия, Русская православная церковь, Религиозные праздники, Россия, Новый год
Священник рассказал, где лучше встретить Новый год

Иеромонах Макарий призвал встретить Новый год в храме за Божественной литургией

Священнослужитель держит православный крест. Архивное фото
МОСКВА 29 дек – РИА Новости. Новогодний молебен проведут в храмах вечером 31 декабря, после него желающие могут остаться в храме на ночную Божественную литургию, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).
Новогодний молебен, или молебное пение на новолетие, — особая служба, когда верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и испрашивают благословение на грядущий год для себя, семьи и отечества — обычно проходит в храмах вечером 31 декабря. Традиционно в этот вечер в столичном храме Христа Спасителя молебное пение на новолетие совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Как правило, молебен проводят 31 декабря после вечернего богослужения, но иногда – 1 января утром, точное время лучше уточнить в расписании на сайте храмов. Также в некоторых храмах в ночь с 31 декабря на 1 января совершают Божественную литургию.
Рождественские вертепы в московских храмах
Монах рассказал, можно ли православным праздновать Рождество с католиками
24 декабря, 04:51
24 декабря, 04:51
"Во многих храмах в новогоднюю ночь бывают богослужения. Желающие могут изменить свой обычай праздновать за столом – и пойти на службу в храм, Новый год встретить за Божественной литургией. Очень интересная и хорошая альтернатива", - сказал собеседник агентства.
Также в этот день в храмах проводят молебное пение на новолетие, напомнил отец Макарий.
"Так что можно сначала сходить помолиться в храм, а потом встретить Новый год дома в кругу семьи - это еще один вариант", - заключил иеромонах
Ранее отец Макарий рассказал РИА Новости, что все ограничения Рождественского поста остаются и на новогоднюю ночь: мирянам рекомендовано не есть мясо, молочные продукты, яйца. Он отметил, что в праздники, как и всегда, важно оставаться христианами: не объедаться, не напиваться и не скандалить. Также священник призывал помнить о церкви и участвовать в богослужениях, иначе пост будет "пустым" занятием.
Бенгальские огни
Священник рассказал, как отметить Новый год, не нарушив пост
27 декабря, 04:08
27 декабря, 04:08
 
Религия
 
 
