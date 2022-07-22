Медовый Спас в 2022 году: когда отмечается, суть и традиции праздника

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Медовый спас — народно-церковный праздник, который отмечают в России в августе. О том, какого числа отмечают Спас в 2022 году, дата, описание, суть события с религиозной точки зрения, что можно что и что нельзя в этот день, когда будет начало поста, традиции и рецепты праздничных блюд — в материале РИА Новости.

Медовый Спас

Медовый Спас — празднество, которое проходит каждый год в честь трех святынь:

— Животворящего Креста Господня;

Животворящего Креста Господня; — образа Спасителя;

образа Спасителя; — иконы Владимирской Божьей Матери.

Считается, что само название “Спас” дано в честь Иисуса Христа-Спасителя. Кроме того “Спас” интерпретируют как “спасение себя” с помощью пищи — меда, яблок, хлеба и др.

Вдобавок название праздника связано с сезоном поспевания меда и мака, когда православные собирают урожай и несут его для освящения в церковь. При этом не обязательно приносить для традиционного обряда чистый мед. Также подходят медовые пряники, блины с медом или маком, пироги, булочки и др.

Какого числа

Медовый Спас — самый первый Спас из трех (Яблочного и Орехового), который приходится на 14 августа (дата фиксированная) и совпадает с началом Успенского поста. В старину было принято считать, что после этого дня нельзя купаться в воде, так как можно заболеть. Но сегодня такая примета не пользуется популярностью.

История

Медовый Спас — это сочетание традиций православного и народного праздников. Под первым подразумевается Изнесение Честных Древ Креста Господня:

“С 14 по 28 августа у православных Успенский пост. Начинается он праздником Изнесения Честных Древ Креста Господня. В древнем Константинополе август был самым жарким месяцем и множество болезней приходилось на него. Потому примерно с IX века утвердился обычай выносить Честное Древо на дороги и улицы для их освящения”, — рассказала Анна Бахтиярова, религиовед и историк.

По словам эксперта, на Руси крестным ходом также шли до рек или родников и освящали воду в них (сейчас в храмах совершают малое водосвятие). Также в некоторых местностях люди после освящения воды совершали омывания (поэтому одно из названий праздника — Мокрый Спас). Позднее этот день стали называть Первым Спасом или Медовым Спасом, Маковеем, Маковкой. К этому времени пчелы заканчивали носить мед в улья и пчеловоды заканчивали сбор меда, после чего несли его урожай в церковь. Также на этот день приходится вспоминание ветхозаветных мучеников семерых братьев Маккавеев и их матери, живших во II веке до н.э. Праздник оказался созвучен и слился со славянским праздником, посвященным урожаю мака. Отсюда названия “Маковка”, “Маковей”.

Кроме этого, в этот день православная церковь совершает празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Праздник возник в память о событии 1164 года — сражение Андрея Боголюбского против волжских булгар. Перед битвой князь совершил службу и перед войском несли икону Богородицы и Крест Христов. Болгары были разбиты. В тот же день победу над сарацинами одержал византийский император Мануил. Как связь побед православных войск двух государств над мусульманами сохранилось описание знамений — лучей исходящих от икон Спасителя, Богоматери и Святого Креста, бывших в обоих войсках (Андрея Боголюбского и императора Мануила).

Суть праздника

Успенский пост , который является одним из самых строгих и многодневных (длится две недели). В народе Медовый Спас — это праздник меда, когда можно наслаждаться урожаем и готовить разные вкусности. Но для православных это не только день кушанья, но и возможность помолиться, сходить в церковь для освящения урожая, а также посетить праздничные богослужения. Верующим этот праздник напоминает о необходимости веры в Спасителя. Православные чтят связанные с этим днем события, а также готовятся к празднованию Успения Богородицы, соблюдая, который является одним из самых строгих и многодневных (длится две недели).

Традиции

В Медовый Спас все традиции так или иначе связаны с медом:

— Верующие посещают праздничные богослужения в церквях и храмах, а также освящают медовые продукты.

Верующие посещают праздничные богослужения в церквях и храмах, а также освящают медовые продукты. — Во время трапез первым на стол подают мед.

Во время трапез первым на стол подают мед. — Готовятся различные блюда и десерты из меда с учетом правил поста, например, медовые пряники, коврижки или квас.

Готовятся различные блюда и десерты из меда с учетом правил поста, например, медовые пряники, коврижки или квас. — Для пасечников этот день считается ключевым в сборе меда.

Для пасечников этот день считается ключевым в сборе меда. — Принято выражать благодарность пасечникам и пчелам за их нелегкий труд;

Принято выражать благодарность пасечникам и пчелам за их нелегкий труд; — Важно не забывать в этот день про помощь ближнему. Например, угощать соседских детей медом или подарить баночку меда нищему.

Важно не забывать в этот день про помощь ближнему. Например, угощать соседских детей медом или подарить баночку меда нищему. — Мед часто подают с хлебом, блинами и яблоками.

Мед часто подают с хлебом, блинами и яблоками. — У пасечников существует благочестивая традиция раздать по кусочку соты детям и нищим.

Раньше существовали и другие традиции, из-за чего Медовый Спас называли “Спасом на воде” — принято было чистить и освящать колодцы, родники и водоемы, а затем купаться “очищаясь от грехов”. После окончания праздника купаться было запрещено.

В Медовый Спас также совершают малое освящение воды, мака и различных целебных растений, которые собирают в это время — зверобой, полынь, ромашка, тмин, рябина и др.

Медовый Cпас в живописи

Медовый Спас часто становится главным “героем” в русской живописи и по сей день. Существует большое количество работ отечественных художников, которые были созданы в разное время. Среди них:

— Шевченко Т.Г. На пасеке. 1843 год;

Шевченко Т.Г. На пасеке. 1843 год; — Богатов Н.А. Пасечник. 1875 год;

Богатов Н.А. Пасечник. 1875 год; — Левитан И.И. Пасека. 1880 год;

Левитан И.И. Пасека. 1880 год; — Маковский А.В. На пасеке. 1916 год;

Маковский А.В. На пасеке. 1916 год; — Багров В.Ю. Медовый рай. 1946 год;

Багров В.Ю. Медовый рай. 1946 год; — Жданов В.Ю. Медовый Спас. 2005 год;

Жданов В.Ю. Медовый Спас. 2005 год; — Пряникова Медовый Спас, 2008 год;

Пряникова Медовый Спас, 2008 год; — Вилкова Елена, Медовый Спас. 2009 год.

© Public domain Картина Александра Маковского "На пасеке", 1916 год 1 из 4 Картина Александра Маковского "На пасеке", 1916 год © Public domain © Public domain Исаак Левитан "Пасека", 1880 год 2 из 4 Исаак Левитан "Пасека", 1880 год © Public domain © Public domain Картина Николая Богатова "Пасечник" 3 из 4 Картина Николая Богатова "Пасечник" © Public domain © Public domain Картина Тараса Шевченко "На пасеке", 1843 год 4 из 4 Картина Тараса Шевченко "На пасеке", 1843 год © Public domain 1 из 4 Картина Александра Маковского "На пасеке", 1916 год © Public domain 2 из 4 Исаак Левитан "Пасека", 1880 год © Public domain 3 из 4 Картина Николая Богатова "Пасечник" © Public domain 4 из 4 Картина Тараса Шевченко "На пасеке", 1843 год © Public domain

Рецепты к Медовому Спасу

Медовый Спас — это еще один повод для многих приготовить что-то вкусное и новое. Так как главный ингредиент этого дня — мед, то и блюда с напитками и десертами обязательно должны включать этот продукт.

Медовые яблочки

По-другому этот десерт называют “райские” или “золотистые” яблочки. Блюдо готовится просто, а ингредиентов нужно лишь шесть.

Рецепт медовых яблочек Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 2 ч. 30 мин. Ингредиенты 500 г Свежие яблоки 2 ст. л. Мед 0,5 ст. л. Сахар 0,350 л Вода 2-3 ст. л. Лимонный сок по вкусу Имбирь Приготовление 1 Смешать воду, сахар, лимонный сок, имбирь и мед. 2 Сварить сироп до растворения сахара. 3 Яблоки помыть, очистить от черешков и проколоть зубочисткой в нескольких местах. 4 Поместить яблоки в сироп, довести до кипения и выключить. 5 Дождаться остывания. 6 Затем снова поставить на огонь, довести до кипения и варить 5 минут. 7 Процедуру необходимо повторить несколько раз до полной готовности.

Постная медовая коврижка

Постную медовую коврижку обычно называют “монастырской”, так как часто такой пирог готовят православные монахи в дни поста, когда хочется чего-то сладкого к чаю.

Рецепт постной медовой коврижки “Монастырская” Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 1 ч. 10 мин. Ингредиенты 250 г Мука 250 г Вода 200 г Сахар 0,05 л Подсолнечное масло 100 г Изюм 4 ст. л. Мед 2 ст. л. Какао-порошок 5 г Разрыхлитель по вкусу Корица по вкусу Имбирь по вкусу Мускатный орех по вкусу Соль Приготовление 1 Подогреть воду до 50 градусов. 2 Добавить мед, сахар — размешать и оставить до полного растворения сахара. 3 Отдельно просеять 200 г муки и добавить в нее какао (также просеянное). 4 Добавить разрыхлитель, а также соль, корицу, мускатный орех и имбирь по вкусу. Перемешать. 5 В смесь добавить воду с медом и сахаром. 6 Затем влить подсолнечное масло. 7 Добавить еще 50 г муки. 8 Промытый и подсушенный изюм вмешать в тесто. 9 Подготовить форму для выпечки — выстелить пергаментную бумагу на дно. 10 Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать в течение 40 минут. 11 В конце коврижку можно украсить нетающей сахарной пудрой.

Меренга медовая

Быстрый медовый десерт к столу — меренга. Это французское лакомство, которое часто готовят в России. В Медовый Спас нежное пирожное дополняется медом, отчего оно становится еще вкуснее.

Рецепт меренги медовой Категория Десерт Кухня Французская Сложность Средне Время готовки 25 мин. Ингредиенты 300 г Мука 140 г Сахарная пудра 1 шт. Лимон по вкусу Мед по вкусу Корица Приготовление 1 Натереть цедру лимона. 2 Соединить все ингредиенты кроме масла и сахарной пудры. 3 Раскатать из теста небольшие кружочки. 4 Смазать противень сливочным маслом и выложить будущие меренги. 5 Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать 30-40 минут.

Квас медовый

Квас с медом — в меру сладкий напиток с медовым ароматом, который особенно актуален в жаркое время.

Классический рецепт медового кваса Категория Напиток Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 48 ч. Ингредиенты 2 шт. Буханка бородинского хлеба 2 ст. л. Мед 400 г Сахар 24 г Сухие дрожжи 10 л Вода 50 г Изюм Приготовление 1 Нарезать хлеб ломтиками и подсушить в духовке до легкой корочки. 2 Положить сухари на дно большой кастрюли, в которой будет готовится квас. 3 Заранее растворить мед в небольшом количестве воды. 4 В отдельной емкости залить медовым раствором сухие дрожжи и перемешать. 5 К сухарям влить сироп и добавить изюм с сахаром. 6 Залить теплой водой, накрыть полотенцем. 7 Подождать около двух дней до полной готовности, периодически пробуя на вкус. 8 По готовности извлечь хлеб и процедить квас через марлю.

Сбитень с медом

Сбитень (от “сбитый” — крепкий, ядреный) — это безалкогольный медовый напиток, который считается традиционным в русской кулинарии. На вид он похож на чай, но обладает еще более полезными свойствами, так как, помимо меда, в его приготовлении используют травы, сушеные ягоды и пряности.

Рецепт сбитня с медом Категория Напиток Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 30 мин. Ингредиенты 0,5 л Вода 1 ст. л. Мед 1 ст. л. Сахар жженый 1 шт. Лавровый лист 0,3 г Корица 8 г Имбирь 10 г Лимон 3-4 шт. Гвоздика Приготовление 1 В воду комнатной температуры добавить мед и перемешать до растворения. 2 Очистить имбирь и нарезать на небольшие кусочки. 3 Поставить емкость с водой на огонь и довести до кипения. 4 Добавить имбирь, пряности и варить 10 минут. 5 Затем добавить жженый сахар. 6 Готовый напиток разлить по стакан и добавить по дольке лимона.

Салат медовый

Для приготовления медового салата можно использовать любой овощ. А рецепт блюда довольно простой — если выбрать для салата редьку, то достаточно измельчить овощ и смешать с медом. Сочетание нейтрального и сладкого вкусов будут изюминкой на домашнем столе.

Другой вариант пикантного салата с медом — смешать свежую морковь, яблоки, орехи мед и сок лимона в любых пропорциях по вкусу.

Монастырский мед

Монастырский мед по аналогии с квасом делается путем брожения. Это десерт, который можно приготовить в домашних условиях имея в арсенале несколько ингредиентов — мед, хмель, крепкий чай, воду и пряности.

Рецепт монастырского меда Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 2 ч. 30 мин. Ингредиенты 2 л Вода 500 г Мед 12 г Хмель 0,180 л Крепкий чай по вкусу Пряности (корица, имбирь, кардамон) Приготовление 1 В теплой воде растворить мед. 2 Емкость с сиропом поставить на огонь, довести до кипения и варить на слабом огне до 3 часов. 3 Добавить пряности и хмель. 4 Если вода выкипела, то долить кипяченой до прежнего уровня. 5 Снять емкость с огня, оставить и процедить через марлю. 6 Накрыть марлей и поставить в теплое место для брожения на две недели. 7 По готовности добавить чай, процедить, разлить по бутылкам и охладить.

Приметы и суеверия

Существует много запретов и предсказании, связанных с церковно-народным праздником:

— Не угостите нищего или откажете в милостыне — накличете беду, деньги навсегда уйдут из дома.

Не угостите нищего или откажете в милостыне — накличете беду, деньги навсегда уйдут из дома. — Промочить ноги или одежду — к прибыли.

Промочить ноги или одежду — к прибыли. — Получить мак от любимого — к разлуке.

Получить мак от любимого — к разлуке. — Если на Медовый Спас помочь вдове или нуждающейся женщине, то весь год не будешь знать бед.

Если на Медовый Спас помочь вдове или нуждающейся женщине, то весь год не будешь знать бед. — Дождь на Медовый Спас — знак, что в следующем году природа не пострадает от лесных пожаров.

Дождь на Медовый Спас — знак, что в следующем году природа не пострадает от лесных пожаров. — Первые дни после Медового Спаса — самое лучшее время для начала посевных работ для озимых культур. Если высадить раньше, то урожай погибнет.

Первые дни после Медового Спаса — самое лучшее время для начала посевных работ для озимых культур. Если высадить раньше, то урожай погибнет. — Наступил Медовый Спас — пчела меда больше не принесет.

Наступил Медовый Спас — пчела меда больше не принесет. — Спас на воде — время святить водицу, чтобы позже ею лечиться.

Спас на воде — время святить водицу, чтобы позже ею лечиться. — Если зять вручит на Спас подарок свекру, ссоры в семье прекратятся навсегда.

Если зять вручит на Спас подарок свекру, ссоры в семье прекратятся навсегда. — Первый Спас бабьи грехи замаливает — согласно поверью, женщинам в этот день прощаются все незамоленные грехи.

Первый Спас бабьи грехи замаливает — согласно поверью, женщинам в этот день прощаются все незамоленные грехи. — Дождь 14 августа — к богатому урожаю в следующем году.

Дождь 14 августа — к богатому урожаю в следующем году. — Птицы начали путешествие на юг — к холодной осени и суровой зиме.