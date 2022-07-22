Медовый Спас в 2022 году: когда отмечается, суть и традиции праздника

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Медовый спас — народно-церковный праздник, который отмечают в России в августе. О том, какого числа отмечают Спас в 2022 году, дата, описание, суть события с религиозной точки зрения, что можно что и что нельзя в этот день, когда будет начало поста, традиции и рецепты праздничных блюд — в материале РИА Новости.
Медовый Спас
Медовый Спас — празднество, которое проходит каждый год в честь трех святынь:
- —Животворящего Креста Господня;
- —образа Спасителя;
- —иконы Владимирской Божьей Матери.
Считается, что само название “Спас” дано в честь Иисуса Христа-Спасителя. Кроме того “Спас” интерпретируют как “спасение себя” с помощью пищи — меда, яблок, хлеба и др.
Вдобавок название праздника связано с сезоном поспевания меда и мака, когда православные собирают урожай и несут его для освящения в церковь. При этом не обязательно приносить для традиционного обряда чистый мед. Также подходят медовые пряники, блины с медом или маком, пироги, булочки и др.
Какого числа
Медовый Спас — самый первый Спас из трех (Яблочного и Орехового), который приходится на 14 августа (дата фиксированная) и совпадает с началом Успенского поста. В старину было принято считать, что после этого дня нельзя купаться в воде, так как можно заболеть. Но сегодня такая примета не пользуется популярностью.
История
Медовый Спас — это сочетание традиций православного и народного праздников. Под первым подразумевается Изнесение Честных Древ Креста Господня:
“С 14 по 28 августа у православных Успенский пост. Начинается он праздником Изнесения Честных Древ Креста Господня. В древнем Константинополе август был самым жарким месяцем и множество болезней приходилось на него. Потому примерно с IX века утвердился обычай выносить Честное Древо на дороги и улицы для их освящения”, — рассказала Анна Бахтиярова, религиовед и историк.
13 августа 2020, 07:00РелигияМедовый спас 2020 - что это за праздник и как его отмечают в России
По словам эксперта, на Руси крестным ходом также шли до рек или родников и освящали воду в них (сейчас в храмах совершают малое водосвятие). Также в некоторых местностях люди после освящения воды совершали омывания (поэтому одно из названий праздника — Мокрый Спас). Позднее этот день стали называть Первым Спасом или Медовым Спасом, Маковеем, Маковкой. К этому времени пчелы заканчивали носить мед в улья и пчеловоды заканчивали сбор меда, после чего несли его урожай в церковь. Также на этот день приходится вспоминание ветхозаветных мучеников семерых братьев Маккавеев и их матери, живших во II веке до н.э. Праздник оказался созвучен и слился со славянским праздником, посвященным урожаю мака. Отсюда названия “Маковка”, “Маковей”.
Кроме этого, в этот день православная церковь совершает празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Праздник возник в память о событии 1164 года — сражение Андрея Боголюбского против волжских булгар. Перед битвой князь совершил службу и перед войском несли икону Богородицы и Крест Христов. Болгары были разбиты. В тот же день победу над сарацинами одержал византийский император Мануил. Как связь побед православных войск двух государств над мусульманами сохранилось описание знамений — лучей исходящих от икон Спасителя, Богоматери и Святого Креста, бывших в обоих войсках (Андрея Боголюбского и императора Мануила).
Прихожане у Владимирской иконы Божией Матери
Суть праздника
В народе Медовый Спас — это праздник меда, когда можно наслаждаться урожаем и готовить разные вкусности. Но для православных это не только день кушанья, но и возможность помолиться, сходить в церковь для освящения урожая, а также посетить праздничные богослужения. Верующим этот праздник напоминает о необходимости веры в Спасителя. Православные чтят связанные с этим днем события, а также готовятся к празднованию Успения Богородицы, соблюдая Успенский пост, который является одним из самых строгих и многодневных (длится две недели).
Традиции
В Медовый Спас все традиции так или иначе связаны с медом:
- —Верующие посещают праздничные богослужения в церквях и храмах, а также освящают медовые продукты.
- —Во время трапез первым на стол подают мед.
- —Готовятся различные блюда и десерты из меда с учетом правил поста, например, медовые пряники, коврижки или квас.
- —Для пасечников этот день считается ключевым в сборе меда.
- —Принято выражать благодарность пасечникам и пчелам за их нелегкий труд;
- —Важно не забывать в этот день про помощь ближнему. Например, угощать соседских детей медом или подарить баночку меда нищему.
- —Мед часто подают с хлебом, блинами и яблоками.
- —У пасечников существует благочестивая традиция раздать по кусочку соты детям и нищим.
Пасека на территории монастыря
Раньше существовали и другие традиции, из-за чего Медовый Спас называли “Спасом на воде” — принято было чистить и освящать колодцы, родники и водоемы, а затем купаться “очищаясь от грехов”. После окончания праздника купаться было запрещено.
В Медовый Спас также совершают малое освящение воды, мака и различных целебных растений, которые собирают в это время — зверобой, полынь, ромашка, тмин, рябина и др.
Медовый Cпас в живописи
Медовый Спас часто становится главным “героем” в русской живописи и по сей день. Существует большое количество работ отечественных художников, которые были созданы в разное время. Среди них:
- —Шевченко Т.Г. На пасеке. 1843 год;
- —Богатов Н.А. Пасечник. 1875 год;
- —Левитан И.И. Пасека. 1880 год;
- —Маковский А.В. На пасеке. 1916 год;
- —Багров В.Ю. Медовый рай. 1946 год;
- —Жданов В.Ю. Медовый Спас. 2005 год;
- —Пряникова Медовый Спас, 2008 год;
- —Вилкова Елена, Медовый Спас. 2009 год.
© Public domainКартина Александра Маковского "На пасеке", 1916 год
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Картина Александра Маковского "На пасеке", 1916 год
© Public domain
© Public domainИсаак Левитан "Пасека", 1880 год
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Исаак Левитан "Пасека", 1880 год
© Public domain
© Public domain Картина Николая Богатова "Пасечник"
3 из 4
Картина Николая Богатова "Пасечник"
© Public domain
© Public domain Картина Тараса Шевченко "На пасеке", 1843 год
4 из 4
Картина Тараса Шевченко "На пасеке", 1843 год
© Public domain
1 из 4
Картина Александра Маковского "На пасеке", 1916 год
© Public domain
2 из 4
Исаак Левитан "Пасека", 1880 год
© Public domain
3 из 4
Картина Николая Богатова "Пасечник"
© Public domain
4 из 4
Картина Тараса Шевченко "На пасеке", 1843 год
© Public domain
Рецепты к Медовому Спасу
Медовый Спас — это еще один повод для многих приготовить что-то вкусное и новое. Так как главный ингредиент этого дня — мед, то и блюда с напитками и десертами обязательно должны включать этот продукт.
Медовые яблочки
По-другому этот десерт называют “райские” или “золотистые” яблочки. Блюдо готовится просто, а ингредиентов нужно лишь шесть.
Яблоки в карамели и меду
Рецепт медовых яблочек
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
2 ч. 30 мин.
Ингредиенты
500 г
Свежие яблоки
2 ст. л.
Мед
0,5 ст. л.
Сахар
0,350 л
Вода
2-3 ст. л.
Лимонный сок
по вкусу
Имбирь
Приготовление
1
Смешать воду, сахар, лимонный сок, имбирь и мед.
2
Сварить сироп до растворения сахара.
3
Яблоки помыть, очистить от черешков и проколоть зубочисткой в нескольких местах.
4
Поместить яблоки в сироп, довести до кипения и выключить.
5
Дождаться остывания.
6
Затем снова поставить на огонь, довести до кипения и варить 5 минут.
7
Процедуру необходимо повторить несколько раз до полной готовности.
Постная медовая коврижка
Постную медовую коврижку обычно называют “монастырской”, так как часто такой пирог готовят православные монахи в дни поста, когда хочется чего-то сладкого к чаю.
Рецепт постной медовой коврижки “Монастырская”
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
1 ч. 10 мин.
Ингредиенты
250 г
Мука
250 г
Вода
200 г
Сахар
0,05 л
Подсолнечное масло
100 г
Изюм
4 ст. л.
Мед
2 ст. л.
Какао-порошок
5 г
Разрыхлитель
по вкусу
Корица
по вкусу
Имбирь
по вкусу
Мускатный орех
по вкусу
Соль
Приготовление
1
Подогреть воду до 50 градусов.
2
Добавить мед, сахар — размешать и оставить до полного растворения сахара.
3
Отдельно просеять 200 г муки и добавить в нее какао (также просеянное).
4
Добавить разрыхлитель, а также соль, корицу, мускатный орех и имбирь по вкусу. Перемешать.
5
В смесь добавить воду с медом и сахаром.
6
Затем влить подсолнечное масло.
7
Добавить еще 50 г муки.
8
Промытый и подсушенный изюм вмешать в тесто.
9
Подготовить форму для выпечки — выстелить пергаментную бумагу на дно.
10
Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать в течение 40 минут.
11
В конце коврижку можно украсить нетающей сахарной пудрой.
Меренга медовая
Быстрый медовый десерт к столу — меренга. Это французское лакомство, которое часто готовят в России. В Медовый Спас нежное пирожное дополняется медом, отчего оно становится еще вкуснее.
Рецепт меренги медовой
Категория
Десерт
Кухня
Французская
Сложность
Средне
Время готовки
25 мин.
Ингредиенты
300 г
Мука
140 г
Сахарная пудра
1 шт.
Лимон
по вкусу
Мед
по вкусу
Корица
Приготовление
1
Натереть цедру лимона.
2
Соединить все ингредиенты кроме масла и сахарной пудры.
3
Раскатать из теста небольшие кружочки.
4
Смазать противень сливочным маслом и выложить будущие меренги.
5
Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать 30-40 минут.
Квас медовый
Квас с медом — в меру сладкий напиток с медовым ароматом, который особенно актуален в жаркое время.
Кружка с медовым квасом на пеньке
Классический рецепт медового кваса
Категория
Напиток
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
48 ч.
Ингредиенты
2 шт.
Буханка бородинского хлеба
2 ст. л.
Мед
400 г
Сахар
24 г
Сухие дрожжи
10 л
Вода
50 г
Изюм
Приготовление
1
Нарезать хлеб ломтиками и подсушить в духовке до легкой корочки.
2
Положить сухари на дно большой кастрюли, в которой будет готовится квас.
3
Заранее растворить мед в небольшом количестве воды.
4
В отдельной емкости залить медовым раствором сухие дрожжи и перемешать.
5
К сухарям влить сироп и добавить изюм с сахаром.
6
Залить теплой водой, накрыть полотенцем.
7
Подождать около двух дней до полной готовности, периодически пробуя на вкус.
8
По готовности извлечь хлеб и процедить квас через марлю.
Сбитень с медом
Сбитень (от “сбитый” — крепкий, ядреный) — это безалкогольный медовый напиток, который считается традиционным в русской кулинарии. На вид он похож на чай, но обладает еще более полезными свойствами, так как, помимо меда, в его приготовлении используют травы, сушеные ягоды и пряности.
Рецепт сбитня с медом
Категория
Напиток
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
0,5 л
Вода
1 ст. л.
Мед
1 ст. л.
Сахар жженый
1 шт.
Лавровый лист
0,3 г
Корица
8 г
Имбирь
10 г
Лимон
3-4 шт.
Гвоздика
Приготовление
1
В воду комнатной температуры добавить мед и перемешать до растворения.
2
Очистить имбирь и нарезать на небольшие кусочки.
3
Поставить емкость с водой на огонь и довести до кипения.
4
Добавить имбирь, пряности и варить 10 минут.
5
Затем добавить жженый сахар.
6
Готовый напиток разлить по стакан и добавить по дольке лимона.
14 августа 2020, 08:00КультураМедовый спас: байки, быль и лайфхаки
Салат медовый
Для приготовления медового салата можно использовать любой овощ. А рецепт блюда довольно простой — если выбрать для салата редьку, то достаточно измельчить овощ и смешать с медом. Сочетание нейтрального и сладкого вкусов будут изюминкой на домашнем столе.
Другой вариант пикантного салата с медом — смешать свежую морковь, яблоки, орехи мед и сок лимона в любых пропорциях по вкусу.
Монастырский мед
Монастырский мед по аналогии с квасом делается путем брожения. Это десерт, который можно приготовить в домашних условиях имея в арсенале несколько ингредиентов — мед, хмель, крепкий чай, воду и пряности.
Мед на медовой ярмарке
Рецепт монастырского меда
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
2 ч. 30 мин.
Ингредиенты
2 л
Вода
500 г
Мед
12 г
Хмель
0,180 л
Крепкий чай
по вкусу
Пряности (корица, имбирь, кардамон)
Приготовление
1
В теплой воде растворить мед.
2
Емкость с сиропом поставить на огонь, довести до кипения и варить на слабом огне до 3 часов.
3
Добавить пряности и хмель.
4
Если вода выкипела, то долить кипяченой до прежнего уровня.
5
Снять емкость с огня, оставить и процедить через марлю.
6
Накрыть марлей и поставить в теплое место для брожения на две недели.
7
По готовности добавить чай, процедить, разлить по бутылкам и охладить.
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкФольклорный ансамбль "Ладанка" выступает на праздновании "Медового спаса" в музее-усадьбе "Кусково"
Фольклорный ансамбль "Ладанка" выступает на праздновании "Медового спаса" в музее-усадьбе "Кусково"
Приметы и суеверия
Существует много запретов и предсказании, связанных с церковно-народным праздником:
- —Не угостите нищего или откажете в милостыне — накличете беду, деньги навсегда уйдут из дома.
- —Промочить ноги или одежду — к прибыли.
- —Получить мак от любимого — к разлуке.
- —Если на Медовый Спас помочь вдове или нуждающейся женщине, то весь год не будешь знать бед.
- —Дождь на Медовый Спас — знак, что в следующем году природа не пострадает от лесных пожаров.
- —Первые дни после Медового Спаса — самое лучшее время для начала посевных работ для озимых культур. Если высадить раньше, то урожай погибнет.
- —Наступил Медовый Спас — пчела меда больше не принесет.
- —Спас на воде — время святить водицу, чтобы позже ею лечиться.
- —Если зять вручит на Спас подарок свекру, ссоры в семье прекратятся навсегда.
- —Первый Спас бабьи грехи замаливает — согласно поверью, женщинам в этот день прощаются все незамоленные грехи.
- —Дождь 14 августа — к богатому урожаю в следующем году.
- —Птицы начали путешествие на юг — к холодной осени и суровой зиме.
Также существуют приметы на различные блага, например, на достаток. Чтобы весь год не знать нужды, нужно в Медовый Спас купить банку свежего меда. Не торопясь ежедневно съедать его по маленькой чайной ложке. Когда емкость опустеет, ее необходимо вымыть, и в течение года до следующего Спаса складывать туда монеты. Когда банка наполнится, убрать ее в укромное место, а в следующий Спас все накопленные средства раздать нуждающимся возле храма.