Кто может не соблюдать Успенский пост

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. У православных христиан начинается двухнедельный Успенский пост. Он хоть и короткий, но очень строгий. О том, в чем особенности этого поста, кому и насколько обязательно следовать всем его предписаниям, — в материале РИА Новости.

Самый молодой из постов

Успенский пост предваряет большой церковный праздник, один из двенадцати главных в году — Успение Пресвятой Богородицы. Православные отмечают его 28 августа и называют "богородичной Пасхой". Согласно преданию, Божья Матерь не умерла, а "уснула" (отсюда и название праздника — Успение) и ее душу взял на небо Иисус Христос.

Это произошло в середине I века. Однако христиане не сразу поняли значимость данного события. Как и роль самой Девы Марии. Почти пятьсот лет верующие спорили о ней. На фоне неопределенности появлялись многочисленные ереси, которые принижали ее роль в Церкви, а вместе с этим — и статус женщины.

Потребовалось два Вселенских собора — 3-й Эфесский (431 год) и 4-й Халкидонский (541), чтобы окончательно определить догмат о Богородице. В последующие десятилетия верующие осмысляют все известные события жизни Девы Марии. А сам праздник Успения окончательно входит в календарь в VI веке.

Но в список особо значимых он попал позже. На это указывает то, что на первых порах поста перед ним не было.

© Игорь Павлович Лобанов Перейти в фотобанк Икона "Успение" © Игорь Павлович Лобанов Перейти в фотобанк Икона "Успение"

"Это давняя традиция, которая возникла задолго до христианства: перед какими-либо важными событиями люди постились, тем самым морально готовя себя. Со временем обычай стал церковным. Верующие постились перед Рождеством, Пасхой, днем апостолов Петра и Павла и Успением", — объясняет известный церковный миссионер иеромонах Макарий (Маркиш).

Длительность воздержания разнилась в зависимости от общины. Западные христиане, например, говели не больше трех дней. И так до сих пор — католики перед Успением, которое у них приходится на 15 августа, постятся лишь сутки.

В восточной же церкви воздержание продолжительнее. Успенский пост у православных длится две недели, с 14 по 27 августа. Доподлинно не известно, когда установили этот обычай. Однако историки и богословы единодушны: этот пост, как и сам праздник Успения, появился позже остальных.

Строже, чем Великий

Не могут специалисты ответить еще на один вопрос: почему многодневные посты различаются по строгости. Например, в Петров и Рождественский по субботам и воскресеньям можно есть рыбу, а в Великий и Успенский нельзя. Простые верующие вопросу постного питания уделяют особое внимание.

"По уставу посты разные. Так сложилось исторически. Хотя изначально они, будучи короткими, предполагали полное воздержание от еды и питья", — говорит церковный публицист, иеромонах-реаниматолог Феодорит (Сеньчуков).

Столь суровое испытание выдержит далеко не каждый. Поэтому в Церкви сформировалась сложная система правил, когда и что можно вкушать. По словам отца Феодорита, кулинарные тонкости зависят от множества факторов — например, важности поста с точки зрения богословия, времени года. Все это прописано в церковном уставе.

© Depositphotos / ingridhs Жареный картофель с грибами и томатами черри © Depositphotos / ingridhs Жареный картофель с грибами и томатами черри

Оказывается, Успенский пост — самый строгий. В понедельник, среду и пятницу верующие должны придерживаться сухоядения. Во вторник и четверг допускается вареная пища без растительного масла. Готовить на нем можно по субботам и воскресеньям. Тогда же допускается вино, но в небольших количествах.

"У Великого поста гораздо больше праздничных дней с послаблениями. Но он куда продолжительнее Успенского", — отмечает иеромонах.

В пост перед главным богородичным праздником лишь однажды можно употреблять в пищу рыбу: на праздник Преображения Господня, 19 августа.

Главная проблема

Хотя Успенский пост — самый строгий, это, по словам священников, вовсе не значит, что каждому надо соблюдать его, следуя уставу. Зачастую верующие, особенно те, кто недавно воцерковился, совершают ошибку: берут на себя непосильную ношу.

"Что интересно, эта проблема возникла только в последние десятилетия. Раньше люди обо всем спрашивали священника, а он каждому объяснял, как поступить. Сегодня человек может получить на экран своего гаджета "Типикон" (книгу с уставом. — Прим. ред.) в полном виде. Начинает читать про сухоядение, полиелеи (праздничные дни, когда можно употреблять в пищу растительное масло. — Прим. ред.), и мозги завязываются в бантик", — указывает иеромонах Макарий (Маркиш).

Поэтому духовенство постоянно предупреждает мирян: монашеский устав — это одно. Он, по словам Маркиша, сформировался аж тысячу лет назад в Средиземноморском регионе и учитывал реалии того времени. Сейчас же все по-другому. Даже каждый монастырь разрабатывает собственные правила говения.

"Обычным же людям стоит придерживаться общего обычая Русской православной церкви — воздерживаться от мясной, молочной пищи, яиц и рыбы. Этот постный режим обоснованный. А фантазиями и самочинием заниматься не надо", — предупреждает священнослужитель.

Три исключения

Однако и эти довольно общие правила подходят далеко не всем. В определении степени строгости поста для того или иного человека, по словам отца Макария, есть свои тонкости.

"Прежде всего это объективное физическое состояние. Еще в IV веке больным разрешали поститься по мере своих сил. Либо — по рекомендациям врача. Беременные и кормящие женщины тоже могут не поститься", — говорит он.

Говение не распространяется и на детей. Хотя нередко верующие родители, обращает внимание Маркиш, заставляют отпрысков "поститься на равных". Это, по словам иеромонаха, неправильно: "нужно действовать по обстановке". Кроме того, маленькие дети, до семи лет, полностью освобождаются от поста.

"Также могут быть личные моменты. Их человек обсуждает со священником. Приведу пример из своего опыта. Одна из прихожанок говорит, что не может жить без конфет. Значит, ей полезно на время поста от них воздержаться. А бывает и наоборот: человек занимается тяжелым физическим трудом — работает на стройке целыми днями. И он, по собственному признанию, без мяса не может. Ему можно дать послабления, потому что у него такие условия", — рассказывает отец Макарий.