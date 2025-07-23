Успенский пост: когда начинается и как его соблюдать

Успенский пост — один из многодневных православных постов, установленный в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Когда его начало и какого числа он заканчивается в 2026 году, какие продукты можно употреблять — в материале РИА Новости.

Начало поста: 14 августа

Окончание поста: 27 августа

Продолжительность: 14 дней

Степень строгости: один из самых строгих многодневных постов; часто сопоставляется с Великим постом

Когда начинается и заканчивается Успенский пост в 2026 году

Каждый год Успенский пост приходится на одни и те же дни: начинается 14 и заканчивается 27 августа. Пост приходится на последние недели лета и завершает церковный годовой цикл летних праздников, связанных со Спасами. Дату начала верующие называют Медовым Спасом , поскольку в храмах принято освящать мед. Его активный сбор начинается как раз в середине последнего летнего месяца.

© Public domain/Феофан Грек Икона "Успение Пресвятой Богородицы" © Public domain/Феофан Грек Икона "Успение Пресвятой Богородицы"

Церковь же отмечает 14 августа другой праздник — Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня.

Церковное торжество в честь Креста Господня, знаменующее начало Успенского поста, было установлено в IX веке в Византии. В этот день, перед началом говения, на поклонение верующим выставлялись частицы креста, на котором был распят Христос, и фрагмент ризы Пресвятой Богородицы. Реликвии народной веры торжественно выносили из алтаря Влахернского храма в Константинополе.

Сколько дней длится

Успенский пост длится 14 дней и считается самым коротким из числа многодневных, которые соблюдают верующие. Для сравнения: Петров пост может длиться месяц, а продолжительность Великого и Рождественского — 40 и более дней. В последний день поста священнослужители в храмах меняют свои облачения с белых на голубые. Этот цвет символизирует торжества в честь Пресвятой Богородицы.

Что такое Успенский пост и в чем его смысл

Успенский пост предваряет большой церковный праздник, один из двунадесятых (двенадцати главных в году в честь святых) — Успение Пресвятой Богородицы. Православные отмечают его 28 августа и часто называют "богородичной Пасхой". Согласно преданию, Божья Матерь не умерла, а "уснула" (отсюда и название праздника — Успение, а не смерть), а ее душу взял на небо спаситель Иисус Христос.

История Успенского поста

Праздник Успения известен с первых веков христианства, однако сам пост окончательно сложился значительно позже других многодневных постов.

Успение Пресвятой Богородицы произошло в середине I века. Однако христиане не сразу поняли значимость данного события, как и роль самой Девы Марии. Почти пятьсот лет верующие спорили о ней. Все дело в том, что ранняя Церковь долгое время была занята обсуждением других, более фундаментальных вопросов. Богословские диспуты велись преимущественно о Боге и его триединстве.

Как следствие, возникали многочисленные ереси, которые всячески занижали роль Девы Марии в христианской истории. Только в V веке на Вселенских соборах в Эфесе и Халкидоне — 431 и 451 годы соответственно — духовному догмату о Богородице наконец уделили должное внимание и серьезно осмыслили его. Но сам праздник Успения и связанный с ним пост начали формироваться чуть позже — в V–VII веках.

Примерно столетие спустя христиане начали праздновать день ее Успения. Он предварялся постом, суть которого — молиться и духовно подготовиться к торжеству посредством усиленной молитвы, покаяния и гастрономических ограничений.

Правила питания в Успенский пост

Поначалу длительность воздержания разнилась в зависимости от общины. В католической традиции нет отдельного Успенского поста как двухнедельного периода перед праздником. То, что иногда называют "постом" перед Успением (15 августа), чаще сводится к одному дню воздержания или евхаристическому посту (воздержание от пищи перед Причастием), а не к полноценному многодневному посту, как в православии.

По словам священнослужителей, воздержание в пище — лишь одна из составляющих смысла говения. В первую очередь пост предполагает воздержание духом и телом — от дурных помыслов и поступков.

В целом духовенство советует сделать больший акцент на свою внутреннюю жизнь. Без этого пост превратится в обычную диету.

Поскольку на период Успенского поста приходятся два Спаса — Медовый и Яблочный, возникла народная традиция приносить в церковь на освящение урожай: яблоки и другие фрукты, мед, хлебные колосья.

Что можно и нельзя есть

В первую очередь постящимся предписано отказаться от продуктов животного происхождения. На протяжении двух недель нельзя есть мясо, яйца, творог и другие молочные продукты (в том числе пить молоко).

Дозволяется есть крупы, макароны, овощи, фрукты, грибы, ягоды, сухофрукты, орехи, мед, хлеб и постную выпечку.

В понедельник, среду и пятницу устав предписывает сухоядение — можно употреблять только пищу растительного происхождения, которая не поддавалась термической обработке: невареная пища, свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты.

Во вторник и четверг допускается вареная пища без растительного масла.

По субботам и воскресеньям можно готовить блюда с растительным маслом. Также в эти дни разрешается употребление вина в небольших количествах.

Рыба разрешается только один раз за весь пост — 19 августа, в праздник Преображения Господня.

Однако важно понимать, что этот устав — монашеский. Ограничения в трапезе для мирян не так строги. Священники отмечают: как именно поститься и состав меню на каждый день нужно обсуждать со своим духовником.

Календарь питания по дням недели День недели Режим питания Масло Особые замечания Понедельник сухоядение нет по уставу строгий день Вторник горячая пища без масла мирянам возможны послабления Среда сухоядение нет строгий день Четверг горячая пища без масла уставный режим Пятница сухоядение нет строгий день Суббота горячая пища с маслом облегчение Воскресенье горячая пища с маслом облегчение 19 августа рыба разрешена да Преображение Господне

Примеры постного меню

Даже во время строгого поста питание может быть разнообразным и сбалансированным. На завтрак подойдут овсяная каша на воде с фруктами и орехами или ржаной хлеб с авокадо и зеленью. На обед можно приготовить овощной суп, гречку с грибами или тушеные овощи с фасолью. На ужин — салат из свежих овощей с орехами, отварную фасоль или другие простые постные блюда.

В дни сухоядения выбор продуктов тоже остается достаточно широким. Обычно на столе появляются свежие овощи и фрукты, хлеб, мед, орехи, сухофрукты, квашеная капуста и моченые яблоки. Некоторые готовят крупы, запаривая их горячей водой без варки.

По выходным рацион становится немного разнообразнее: разрешается растительное масло, поэтому можно приготовить овощное рагу, грибной плов или постные котлеты.

Однако церковь напоминает, что пост — это не диета и не поиск необычных замен привычным блюдам. Его главная цель — духовное очищение, молитва и добрые дела. Поэтому меру поста лучше выбирать с учетом своего здоровья и жизненных обстоятельств.

© Depositphotos.com / belchonock Гречневая каша © Depositphotos.com / belchonock Гречневая каша

Какие праздники приходятся на Успенский пост

На период Успенского поста приходится сразу несколько важных церковных праздников августа. В народной культуре этот пост получил название Спасовка, реже — Спасиха. Такое именование связано с тем, что в дни поста празднуются несколько Спасов, которые занимают особое место в православной и народной традиции.

Праздники периода Успенского поста Дата Церковное название Народное название 14 августа Происхождение Честных Древ Креста Медовый Спас 19 августа Преображение Господне Яблочный Спас 29 августа Перенесение Нерукотворного Образа Ореховый Спас

Медовый Спас

На Успенский пост приходятся сразу три больших торжества. Четырнадцатого августа отмечается Изнесение Честных Древ Животворящего Креста — праздник, посвященный традиции Крестного хода, а также победе князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами в XII веке. В народной традиции этот день часто называют Медовым Спасом — с ним связана традиция освящать мед нового урожая.

Преображение Господне и Яблочный Спас

Следующий важный праздник — Преображение Господне — 19 августа. В народе он известен как Яблочный Спас. В этот день верующие вспоминают Преображение Господа Иисуса Христа, которое, по преданию, произошло на горе Фавор. Именно после этого апостолы поняли, что Иисус — Сын Божий и мессия, а не просто духовный наставник.

В этот день совершается освящение яблок и других плодов нового урожая. По церковному уставу именно на Преображение разрешается рыба 19 августа.

Ореховый Спас после завершения поста

А 29 августа православная церковь отмечает Перенесение Нерукотворного Образа Христа из Едессы в Константинополь. В народе этот день получил название Ореховый Спас. Он посвящен Нерукотворному Образу Спасителя. Согласно церковному преданию, царь Авгарь Эдесский, страдавший от болезни, отправил ко Христу гонца с просьбой прийти и исцелить его.

Господь не отправился в Едессу, но приложил к Своему лицу убрус (особый плат), и на ткани чудесным образом запечатлелся Его лик. Этот образ передали Авгарю — и через святыню он получил исцеление. В 944 году Нерукотворный Образ торжественно перенесли из Едессы в Константинополь: именно это событие и вспоминает Церковь 29 августа.

Праздник уже не относится к самому посту, однако завершает цикл августовских Спасов и народных праздничных традиций.

Традиции и обычаи

Традиции Успенского поста тесно связаны с благодарностью Богу за собранный урожай и делами милосердия. Верующие приносили в храмы первые плоды земли — мед, яблоки, зерно и другие дары.

Сам Успенский пост традиционно считался временем внутреннего сосредоточения и примирения. Люди старались завершить старые споры, попросить прощения у близких, чаще посещать храм и приступать к исповеди и причастию. В деревнях в этот период избегали шумных гуляний, крупных пиршеств и свадебных торжеств, откладывая их до окончания поста.

Особое значение имела благотворительность. В пост было принято помогать бедным семьям, приносить продукты одиноким пожилым людям, подавать милостыню и поддерживать тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Дела милосердия являются такой же важной частью поста, как молитва и воздержание в пище.

Молитвы и богослужения

Во время Успенского поста в храмах совершаются особые богослужения, посвященные Пресвятой Богородице, поскольку пост завершается праздником Ее Успения. Во время Успенского поста в храмах совершаются особые богослужения, посвященные Богородице. Верующие чаще участвуют в таинствах исповеди и причастия.

Дома принято ежедневно читать Евангелие, Псалтирь, акафист Богородице и жития святых. Нередко духовники советуют на время поста сократить развлечения, посвящая освободившиеся минуты молитве и размышлению.

Особое значение имеет молитва преподобного Ефрема Сирина. В ней человек просит избавить его от духовных пороков — праздности, уныния, властолюбия и пустословия — и даровать добродетели: целомудрие, смирение, терпение и любовь. Завершается молитва просьбой видеть собственные грехи и не осуждать других.

Что можно и нельзя делать в Успенский пост

Успенский пост в православной традиции считается временем внутреннего сосредоточения и духовной работы над собой. Поэтому ограничения касаются не только питания, но и образа жизни в целом.

Что можно и нельзя делать Категория Можно Нежелательно / нельзя Питание постная пища скоромная пища Духовная жизнь молитва, исповедь, чтение равнодушное формальное соблюдение Досуг спокойный режим шумные застолья и бурные развлечения Брак регистрация по необходимости венчание в пост

Работать, путешествовать, заниматься спортом и повседневными делами во время поста можно. Однако верующих призывают меньше времени посвящать шумным развлечениям и больше — молитве, добрым делам и общению с близкими.

Таинство венчания в Русской православной церкви в дни многодневных постов обычно не совершается. Это связано с тем, что свадьба традиционно предполагает праздничное застолье и веселье, тогда как пост посвящен воздержанию и молитвенному настрою. При этом гражданская регистрация брака в ЗАГСе не запрещена. Если обстоятельства требуют заключить брак именно в эти дни, церковь относится к этому с пониманием. Ограничение касается только церковного венчания.

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Вопросы и ответы

Когда начинается и заканчивается Успенский пост в 2026 году?

Успенский пост имеет неизменные даты каждый год. В 2026 году он начинается 14 августа и завершается 27 августа включительно, длится ровно 14 дней.

Что можно и нельзя есть в Успенский пост?

Запрещены мясо, молочные продукты, яйца и рыба. Разрешены овощи, фрукты, грибы, крупы, орехи и мед. В понедельник, среду и пятницу практикуется сухоядение, во вторник и четверг — горячая пища без масла. В субботу и воскресенье разрешается горячая пища с растительным маслом, а в праздник Преображения (19 августа) дополнительно дозволяется рыба и немного вина.

Почему Успенский пост такой строгий?

По своей строгости Успенский пост приравнивается к Великому посту. Он установлен для духовного очищения и подготовки верующих к одному из главных двунадесятых праздников — Успению Пресвятой Богородицы, который в народе называют "Богородичной Пасхой".

Почему Успенский пост называют Спасовкой?

Народное название "Спасовка" или "Спасиха" пост получил из-за того, что на период его проведения выпадают три великих праздника, посвященных Спасителю: Медовый Спас (14 августа), Яблочный Спас (19 августа) и Ореховый Спас (29 августа, сразу после окончания поста).