С хлебом, свеклой, ягодами: простые и необычные рецепты домашнего кваса

Квас — традиционный напиток с терпким вкусом и насыщенным ароматом. Он богат витаминами и полезными веществами, имеет низкую калорийность. Классический вариант делают из черного хлеба на дрожжах, но за основу можно брать и другие ингредиенты — муку, сыворотку, фрукты, ягоды, мед и пряные травы. Как сделать закваску в домашних условиях, тонкости приготовления напитка, ингредиенты на емкость объемом 3 литра, подборка рецептов домашнего кваса — в материале РИА Новости.

Домашний квас

Самодельный квас из натуральных продуктов – источник витаминов и микроэлементов, Он бодрит, освежает, утоляет жажду, нормализует работу ЖКТ и сердечно-сосудистой системы. Приготовить этот вкусный напиток в домашних условиях не сложно. Нужно определиться с основным ингредиентом и следовать рецепту.

История

Впервые упоминание о квасе встречается в русских письменных источниках 996 года: князь Владимир I Святославич после крещения Киевской Руси приказал раздать народу "пищу, мёд и квас". На Руси готовили квас каждый день и не садились за стол без этого напитка. Его применяли в лечении, ритуалах, обрядах, готовили на свадебный стол и поминальные обеды, крестины и другие праздники.

В X–XII веках особое распространение получил квас медовый. Кроме меда в него добавляли листья смородины, мяту, хрен. К XV веку насчитывалось уже свыше 500 сортов. В XVI веке готовили сладкий квас с яблоками и грушами, на разных видах солода (ржаном, пшеничном, гречишном) и на пивном сусле. Квас добавляли в окрошку, кислые щи, тюрю, ботвинью. С развитием торговли более доступными стали зарубежные специи и плоды. Напиток делали со свеклой, хреном, пшеном и тмином. А в XVIII веке на столах появился лимонный квас, а также напиток с сухофруктами.

Пищевая ценность хлебного кваса на 100 г:

Белки 0,2 г Углеводы 5,2 г Пищевые волокна 0,1 г Вода 93 г Сахар 5 г Калорийность 27 ккал

Квас богат витаминами, минералами, макро- и микроэлементами: В1, В2, В5, В6, В9; С; РР; Е; фосфор, кальций, магний, аминокислоты и молочная кислота.

Виды кваса

Готовят квас на дрожжах или без них, на основе хлеба, солода, молочной сыворотки, овощей или путем сбраживания ягод и фруктовых соков, с медом и пряностями.

❖ Хлебный на ржаных сухарях – классический напиток, а рецептур его приготовления множество. Для придания особенного вкуса в квас добавляют пахучие травы, хмель, мед.

❖ Окрошечный на основе солода (ржаного, ячменного), из пшеничной, гречневой и ржаной муки. Он идеально подходит для холодных супов и похлебок.

❖ Медовый с солодом из натурального пчелиного меда сохраняет все целебные свойства и утоляет жажду. Благотворно влияет на пищеварение и обмен веществ.

❖ Ягодный из клубники, морошки, сливы, вишни, малины, земляники, клюквы, брусники и других ягод. Можно пить как охлажденным, так и немного разогретым, а по вкусу добавить мяту, корицу, гвоздику, имбирь, душицу, кардамон и другие пряности.

❖ Плодовый из свежих яблок, айвы, груш, лимонов и других семечковых плодов. Готовят напиток из цельных или измельченных фруктов, а также методом сбраживания соков.

❖ Молочный на основе молочной сыворотки – отличный освежающий напиток и дополнительный ингредиент к ботвинье и окрошке.

© Depositphotos / lisovskaya Окрошка на квасе © Depositphotos / lisovskaya Окрошка на квасе

Как сделать закваску

Главное условие в приготовлении кваса — правильно сделать закваску. Она может быть дрожжевой, из ржаной муки или на шишках хмеля. Чтобы брожение происходило быстрее, в закваску добавляют изюм. Для приготовления дрожжевой закваски из сухого черного хлеба нужно сложить в трехлитровую банку сухари – ½ буханки и залить их двумя литрами кипятка. Затем всыпать три столовые ложки сахара, перемешать все и укрыть полотенцем. После остывания смеси добавить в нее чайную ложку сухих дрожжей и дать настояться трое суток в теплом месте.

Популярные рецепты кваса

Квас делают из разных сортов муки, черного и белого хлеба, со свежими и сухими дрожжами, сахаром и изюмом, на солоде, а некоторые хозяйки применяют готовый концентрат.

Северные народы используют для приготовления напитка можжевельник и калину, поляки готовят свекольный квас, белорусы предпочитают на березовом соке, а латыши – лимонный. Рецептур огромное множество.

Чтобы придать пикантность и новые оттенки вкуса, в напиток кладут цикорий, кофе, лимон, яблоки, горсть свежих или сушеных ягод, пряные травы. Встречаются в кулинарных книгах и такие оригинальные рецепты — квас из риса, морской капусты, топинамбура, хрена, овса, имбиря.

Классический Категория Напиток Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 30 мин. Ингредиенты 5 л Вода очищенная 600 г Сахар 350 г Хлеб черный 1 ст. л. Дрожжи квасные Пищевая ценность порции Калорийность 743 ккал Белки 6 г Жиры 1 г Углеводы 180 г Приготовление 1 Черный хлеб (половину буханки) нарезать и поджарить в духовке, нагретой до +130°С, до золотистого цвета. 2 Воду вскипятить и затем дать ей немного остыть, налить в банку. 3 Выложить в теплую воду подготовленные сухари, добавить дрожжи и сахар. 4 Оставить так на полтора-два дня в темном прохладном месте, чтобы квас забродил. 5 После рекомендуется процедить напиток и разлить по бутылкам, убрать на сутки в холодильник. 6 Перед употреблением кваса можно добавить в него мед.

Ржаной Для более насыщенного вкуса и аромата квас из ржаной муки можно дополнить пряными травами: мята, розмарин или эстрагон. Категория Напиток Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 30 мин. Ингредиенты 200 г Мука ржаная 200 г Солод молотый ржаной 3,2 л Вода питьевая 2 г Дрожжевая закваска 10 шт. Изюм по вкусу Мята сушеная 1 стакан Вода очищенная 3-4 ст. л. Пшеничная мука 5 г Дрожжи свежие Приготовление 1 Для приготовления закваски необходимо смешать стакан теплой воды с мукой и свежими дрожжами и оставить при комнатной температуре на два часа. 2 Тщательно перемешать в емкости солод, ржаную муку и литр кипятка. Переложить эту массу в глиняную или чугунную посуду с крышкой и поместить в разогретую до 100-120 градусов духовку примерно на пять-шесть часов. 3 Готовое сусло для кваса нужно остудить до 40 градусов, затем влить литр теплой воды и добавить закваску. Квас оставить для брожения на сутки в теплом месте. 4 Через день требуется влить в емкость литр холодной воды. Листья мяты залить кипятком, настоять 20 минут и тоже влить в квас, добавить изюм и оставить на несколько часов. 5 Напиток необходимо процедить, разлить по емкостям и оставить в прохладном месте созревать примерно на два дня.

Свекольный Полезный квас из свеклы хорошо утоляет жажду, очищает сосуды и подходит для профилактики гипертонии. Но людям с мочекаменной болезнью и диабетом употреблять такой напиток не стоит. Ингредиенты 1 кг Свекла 4 ст. л. Сахар-песок 2 л Вода питьевая 4-5 шт. Подсушенный ржаной хлеб (куски) Приготовление 1 Свеклу очистить от кожуры и натереть на терке. 2 Переложить овощ в стеклянную трехлитровую емкость, добавить сахар и хлеб (сухари). 3 Залить содержимое чистой питьевой водой, тщательно все перемешать. 4 Укрыть марлей и оставить в темном теплом месте на трое суток. 5 Спустя время процедить напиток, перелить в бутылки и поставить в холодильник дозревать еще на два-три дня. 6 Пить готовый свекольный квас рекомендуется холодным.

Лимонный Для приготовления можно использовать как свежий цитрус, так и лимонную кислоту. Квас с лимоном богат витамином C, что способствует повышению иммунитета, но людям с аллергией употреблять его нельзя. Ингредиенты 4 л Вода 500 г Сахар 60 г Дрожжи сухие 60 мл Лимонный сок 12 шт. Изюм Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 285 ккал Белки 4 г Жиры 1 г Углеводы 67 г Приготовление 1 Вскипятить воду с сахаром, затем охладить и влить выжатый из трех лимонов сок. 2 С двух лимонов счистить цедру и добавить ее в воду, всыпать сухие дрожжи. 3 Тщательно все перемешать и разлить в четыре подготовленные бутылки объемом один литр, предварительно положить на дно по три изюминки. 4 Закупорить емкости пробками и поместить в холодное место. Через три дня квас можно пить.

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Рисовый Квас из рисовой крупы обладает бодрящим эффектом. Его отличает нежный вкус и карамельный оттенок. Категория Напиток Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 30 мин. Ингредиенты 1,5 л Вода 150 г Зерна риса 2 г Дрожжи сухие 50 г Изюм 200 г Сахар Приготовление 1 Отварить 100 граммов рисовой крупы и остудить ее. Добавить дрожжи, столовую ложку сахара, изюм, все тщательно перемешать, накрыть пленкой и оставить в теплом месте на час. 2 На сковороду высыпать оставшийся сахар и нагревать его, пока он не начнет изменять цвет. Добавить к сахару 50 граммов сырой рисовой крупы и обжаривать смесь до получения карамельного оттенка. 3 Прокипятить воду и охладить ее до 36-38 градусов, затем влить в емкость, выложить все в банку для приготовления кваса, накрыть марлей и оставить напиток бродить в тепле на пять дней. 4 Квас нужно процедить, перелить в чистые бутылки и оставить в холодильнике дозреть еще на сутки. Подавать напиток охлажденным.

Без хлеба Ингредиенты 2,5 л Сыворотка 25 г Дрожжи 25 г Мед 10 г Сахар по вкусу Ягодный сироп по желанию Приготовление 1 Процедить сыворотку, прокипятить ее и затем остудить до 30-35 градусов. 2 Растворить в сыворотке мед, сахар и дрожжи и оставить перебродить в темном месте на три-пять дней. 3 Готовый квас можно подкрасить ягодным сиропом, затем разлить по чистым емкостям и укупорить. 4 Рекомендуется хранить напиток в холодильнике.

Из сусла Приготовление напитка с использованием квасного сусла – это минимум ингредиентов и всего один день, чтобы квас забродил. Категория Напиток Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Ингредиенты 3 л Вода 4 г Дрожжи свежие 5 ст. л. Квасное сусло (концентрат) 300 г Сахар-песок Приготовление 1 Налить очищенную теплую воду в стеклянную емкость и всыпать в нее концентрат квасного сусла, все тщательно перемешать. 2 Добавить в воду с суслом сахарный песок и размешивать до его полного растворения. 3 В слегка подслащенной теплой воде развести дрожжи и затем влить их в емкость для приготовления кваса. 4 Чтобы начался процесс брожения, необходимо поставить банку с напитком в теплое место на 18-20 часов. 5 Спустя время выдержки нужно процедить квас и разлить его по емкостям для хранения.

Из овса с медом и изюмом Готовить овсяный квас легко, но его вкус напрямую зависит от выбранных ингредиентов. Используют как овсяные хлопья, так и зерна. Ингредиенты 5 л Вода 1 кг Овсяные хлопья 15 г Дрожжи 150 г Мед 50 г Изюм Приготовление 1 Залить овсяные хлопья водой и поставить в разогретую до 180 градусов духовку. 2 Затем сразу отключить духовку и оставить хлопья внутри запариваться на 6–7 часов или на ночь. 3 Спустя время вытащить емкость из духовки и после охлаждения при помощи мелкого сита отделить хлопья от жидкости. 4 Разбавить полученную жидкость теплой водой, чтобы общий объем был пять литров, добавить изюм и мед, заквасить дрожжами. 5 Выдержать напиток в теплом и темном месте сутки, а затем хранить в холодильнике. 6 Желательно употребить квас, приготовленный по этому рецепту, в течение трех дней.

Из солода

Рецептом кваса из гречишного солода поделился Сергей Матвеев, пивовар-технолог, компания Грейнрус. "Благодаря богатому составу гречишный солод используется для диетического питания. Он содержит множество полезных веществ: витамины группы В, калий, марганец, железо, цинк, медь и подходит для безглютенового кваса. Не обладает диастатической активностью. По биологической ценности белка в 10 раз превосходит ячменный солод", – говорит эксперт.

Для приготовления гречишного кваса понадобится следующее оборудование:

— кастрюля с термометром и встроенным фальшдном на 35 литров;

кастрюля с термометром и встроенным фальшдном на 35 литров; — ферментер (40 литров);

ферментер (40 литров); — весы для измерения солода;

весы для измерения солода; — рефрактометр;

рефрактометр; — плита.

Ингредиенты 20 л Вода 1 кг Светлый солод 2,5 кг Гречишный солод 500 г Дрожжи Приготовление 1 Воду влить в кастрюлю, прогреть ее до 50 градусов. Добавить гречишный солод, светлый солод и тщательно перемешать. 2 Выдержать первую температурную паузу – 50 градусов – 10 мин. Следующая (мальтозная) пауза на 63 градусах – 30 мин., далее выдержать на 72 градусах – 20 мин. И завершающая температурная пауза - 78 градусов – 1 минута. 3 После этого необходимо профильтровать напиток и поставить на кипячение на 60 минут. 4 Сусло следует охладить до комнатной температуры и добавить дрожжи, плотно закрыть и оставить на сутки для брожения. 5 Через день разлить квас по герметичным бутылкам, укупорить и убрать в холодильник.

Из цикория Оригинальный квас из растворимого порошка цикория имеет легкую цветочную нотку. Категория Напиток Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 30 мин. Ингредиенты 4,5 л Вода питьевая 450 г Сахар 2 г Кислота лимонная 2 ст. л. Цикорий растворимый в порошке 5 г Дрожжи сухие Приготовление 1 Воду необходимо вылить в кастрюлю, вскипятить и всыпать в нее сахар. Оставить на небольшом огне до полного растворения сахара. 2 Добавить в емкость порошок цикория и затем охладить содержимое кастрюли до 35 градусов. 3 Добавить в теплую жидкость дрожжи и лимонную кислоту и отправить емкость на пару часов в темное место при комнатной температуре. 4 Каждые полчаса необходимо перемешивать содержимое кастрюли до тех пор, пока не появятся признаки брожения — шипение и пена. 5 Перелить квас в чистые бутылки, оставляя осадок в кастрюле. А тару с напитком нужно оставить еще на шесть часов в теплом месте. 6 Хранить квас из цикория необходимо в холодильнике, а подавать с ломтиком лимона.

Противопоказания

Квас — продукт молочнокислого или спиртового брожения, в нем в малом количестве содержится алкоголь, поэтому он противопоказан беременным и кормящим женщинам и маленьким детям. С осторожностью нужно употреблять квас водителям. Потенциально опасным считается потребление этого напитка людьми, страдающими рядом заболеваний:

— гастрит;

гастрит; — язва желудка;

язва желудка; — цирроз печени;

цирроз печени; — колит;

колит; — камни в желчном пузыре;

камни в желчном пузыре; — гипертония;

гипертония; — онкология.

Польза и вред

В составе кваса содержатся витамины, микроэлементы, свободные аминокислоты и ценные ферменты. Его употребление благотворно влияет на обмен веществ, деятельность ЖКТ, препятствует развитию болезнетворных бактерий в кишечнике, а также положительно сказывается на работе сердца и сосудов.

Но стоит помнить, что квас – это продукт брожения, он может прокиснуть. И употреблять такой напиток нельзя, т.к. это может спровоцировать расстройство кишечника или отравление.

Советы кулинаров

Чтобы квас обладал целебными свойствами, приятным вкусом и ароматом, следует учитывать правила его приготовления: