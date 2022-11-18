https://ria.ru/20221118/tsikoriy-1832585916.html

Цикорий: в чем польза для мужчин и женщин, как употреблять

Цикорий: польза для здоровья, вред, свойства и сколько можно пить

Цикорий: в чем польза для мужчин и женщин, как употреблять

Цикорий - всем известное растение с нежно-голубыми цветками, из корня которого делают напиток, по вкусу напоминающий кофе. В чем польза цикория для... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T18:28

2022-11-18T18:28

2022-11-18T18:28

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продукты

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Цикорий - всем известное растение с нежно-голубыми цветками, из корня которого делают напиток, по вкусу напоминающий кофе. В чем польза цикория для человеческого организма, можно ли его пить детям и беременным женщинам, как он используется в народной медицине и в каких случаях может принести вред, сколько чашек напитка из цикория можно пить в день, рецепты его приготовления - в материале РИА Новости.ЦикорийЭто многолетнее травянистое растение с голубыми цветами, которое можно встретить по обочинам дорог, на лугах и полянах, пустырях и склонах от Африки до Сибири, известно человечеству с незапамятных времен. Особое внимание ему оказывали в Древнем Египте, первое упоминание о целебных свойствах цикория датируется XVI веком до нашей эры. Античные и средневековые врачи и ученые (Теофраст, Плиний Старший, Авиценна) ценили его и советовали применять для улучшения пищеварения и при лечении болезней суставов. Лекарственные свойства цикория используются в народной медицине Индии, Европы, Азии, Африки, Америки, древние римляне употребляли его в салатах, причем использовали как дикую форму, так и культурную. Обжаривать и заваривать корни цикория для напитка начали лишь в XVI веке. В России он всегда считался простым сорняком, пока, по одной из версий, Петр I не познакомился с заменителем кофе в Голландии. С этого момента началось культурное использование растения. Сейчас напиток из цикория широко известен в нашей стране и рекомендован диетологами.Состав, калорийность и витаминыКалорийность цикория настолько мала, что его можно отнести к разряду диетических."Она составляет около 3 кКал на 100 г сухого вещества. Это значит, что калорийность готового напитка, даже если туда добавить молоко, будет совсем небольшой. Еще в цикории содержатся цинк, магний, кальций, калий, витамины А, В, Е, К и С," - рассказывает акушер-гинеколог София Михеенко.Кроме того, в составе растения присутствует инулин - полисахарид, положительно действующий на обмен веществ в организме человека."Корень цикория содержит до 70% инулина – пищевого волокна, обладающего многими полезными свойствами. Он является пребиотиком: пищей для микробиома. Исследования показали, что при постоянном приеме инулина в кишечнике увеличивается количество полезных бактерий. Эти микроорганизмы помогают усваивать полезные вещества, борются с патогенными микробами, участвуют в формировании иммунитета," - говорит терапевт-диетолог Светлана Павличенко, исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр "Здоровое питание".Польза и свойства для организма"Цикорий успокаивает, снижает сахар, обладает желчегонным, жаропонижающим и мочегонным эффектом. Корень цикория заваривают при болезнях ЖКТ, для восстановления центральной нервной системы, улучшения работы сердца и борьбы с учащенным сердцебиением; такой отвар также обладает слабительным и мочегонным действием. Цикорием полезно заменить кофе по утрам. Некоторые отваром из цикория промывают волосы после мытья, чтобы они меньше выпадали," - рассказывает Михаил Кутушов, врач-токсиколог, кандидат медицинских наук.Напиток из цикория обладает выраженным противовоспалительным действием."Он содержит дубильные вещества, подавляющие развитие болезнетворных бактерий. Поэтому цикорий полезен людям с воспалительными заболеваниями желудка и кишечника, его назначают больным артритом для уменьшения болевого синдрома и повышения подвижности. Благодаря легкому мочегонному действию цикорий помогает справиться с отеками," - отмечает Светлана Павличенко.Кроме того, по словам эксперта, содержащийся в напитке инулин имеет мощное противовоспалительное действие. Он замедляет расщепление углеводов до простых сахаров и помогает снизить уровень глюкозы в крови, повышает чувствительность клеток и тканей к инсулину. Поэтому показан больным диабетом 2 типа. Еще одно полезное свойство инулина – он тормозит выработку гормона грелина, вызывающего чувство голода. Поэтому инулин рекомендуют людям на диете, следящим за весом или стремящимся похудеть. Благодаря способности задерживать воду он смягчает стул, увеличивает его объем. Напиток из цикория рекомендуют людям с хроническими запорами.Для женщинЖенщины ценят цикорий за положительное влияние на волосы и кожу. Так как в нем нет кофеина, напиток можно употреблять беременным и кормящим."Напиток из корня цикория отлично помогает снизить количество глюкозы в крови, что особенно актуально для женщин с гестационным сахарным диабетом. Он улучшает пищеварение и работу желчного пузыря за счёт того, что является пребиотиком и имеет горький вкус. У беременных женщин гормон прогестерон и растущий малыш затрудняют перистальтику кишечника, провоцируют запоры, вздутие живота. Цикорий же помогает бороться с этими проблемами. Он немного снижает давление, а во время беременности давление часто становится ниже того, которое было до нее. Если после употребления напитка появляется слабость, головная боль, значит нужно или уменьшить дозу цикория или отказаться от него совсем," - говорит София Михеенко.Для мужчинМужчинам цикорий полезен с целью улучшения работы мочеполовой системы, он улучшает кровоток в предстательной железе, устраняет застойные процессы в малом тазу, благотворно действует на потенцию. Тем, кто желает снизить лишний вес, диетологи советуют пить по 1-2 чашке напитка в сутки, а мужчинам, которые занимаются тяжелой атлетикой, полезно употреблять цикорий для того, чтобы быстрее вывести из организма мочевую кислоту и помочь мышцам быстрее восстановиться после физических нагрузок.Для детейНапиток можно употреблять в любом возрасте, в том числе и детям с 3 лет. Его часто включают в меню в детских садах с целью профилактики простуд, проблем с желудочно-кишечным трактом, для лучшего усвоения пищи и повышения аппетита. Растущему организму цикорий помогает:Вред и противопоказанияВ определенных случаях напиток из цикория может и навредить. Поэтому, по словам Светланы Павличенко, его нужно с осторожностью принимать людям с больными почками (в частности, с мочекаменной болезнью) из-за выраженного мочегонного действия. Из-за расслабляющего действия настой противопоказан людям со слабыми сосудистыми стенками (в том числе с варикозным расширением вен) и сниженным тонусом мышц. У них цикорий может вызвать резкое понижение артериального давления. Он стимулирует отделение желчи, поэтому его нельзя пить при заболеваниях печени и камнях в желчном пузыре, а также может вызвать аллергическую реакцию у людей, чувствительных к пыльце растений.Эффективность в похуденииГлавное преимущество цикория перед другими напитками, предназначенными для снижения веса, - полная натуральность. Для тех, кто борется с лишним весом, и тех, кто желает сохранить фигуру , он полезен, благодаря своему уникальному составу:Сколько и как часто можно пить цикорийПользу напиток может принести только при правильном и постоянном употреблении. В день рекомендуется пить не больше 2-3 небольших чашек цикория.Дозировка"Можно просто залить одну-две ложки цикория кипятком, или добавить горячее вспененное молоко — получится один в один капучино. Если к этому капучино добавить еще и кокосовое масло или масло гхи, то это будет еще и источником полезных жиров. Такой напиток с жирами, выпитый утром, снизит тягу к сладкому в течение дня", - советует София Михеенко.Использование цикорияИздавна цикорий используется не только в качестве бодрящего напитка. но и при приготовлении блюд, а также в народной и официальной медицине.В медицинеПолезные для организма свойства растения высоко ценятся знахарями и медиками. Его желчегонный эффект официально доказан. Народная медицина использует различные части цикория при разных патологических состояниях:В кулинарииКулинары используют цикорий в салатах, супах, соусах, овощных рагу и мясных блюдах. Листья растения обладают пикантной горчинкой, они придают блюду необычный вкус и повышают аппетит. В Европе листовая разновидность цикория подается в качестве гарнира к рыбе, порошок из корня добавляется в тесто для выпечки, в Бельгии его запекают в винном соусе с сыром и фруктами.Как выбрать и заварить цикорийПокупать порошок лучше в металлизированной упаковке, так как он не любит влагу, перед приобретением лучше прощупать пакет, если в нем попадаются комки - продукт неправильно хранили.Для приготовления напитка измельченный корень заливают холодной водой, доводят до кипения и кипятят 3-4 минуты. Его также можно сделать в обычной кофеварке.Растворимый порошок просто заливают кипятком, добавляют сахар и молоко по вкусу.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, продукты, растения