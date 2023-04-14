https://ria.ru/20230414/vitamin_e-1865439057.html

Витамин Е: польза и противопоказания, когда и как принимать

Витамин Е: в каких продуктах содержится, симптомы дефицита, таблицы

Витамин Е: польза и противопоказания, когда и как принимать

Витамин Е - это жирорастворимый витамин, который играет важную роль в поддержании здоровья кожи, зрения и иммунной системы. В чем польза и вред витамина Е для... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T18:47

2023-04-14T18:47

2023-04-14T18:47

витамины

здоровье - общество

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Витамин Е - это жирорастворимый витамин, который играет важную роль в поддержании здоровья кожи, зрения и иммунной системы. В чем польза и вред витамина Е для человеческого организма, в каких продуктах его больше всего содержится, в каких дозировках рекомендуют его принимать врачи в зависимости от возраста, сколько его нужно пить мужчинам и женщинам, чтобы улучшить репродуктивное здоровье, - в материале РИА Новости.Витамин ЕВитамин E — один из самых важных витаминов, он принимает участие практически во всех обменных процессах человеческого организма.- От него во многом зависит здоровье сердечно-сосудистой системы, состояние наших мышц, красота кожи и волос, прочность связок. Витамин Е был выделен из масла зародышей пшеничных зерен в 1936 г. Наибольшую биологическую активность проявляет α-токоферол. Важно то, что витамин Е не синтезируется в организме человека. А значит восполнить его мы можем только с пищей или БАДами, - рассказывает Екатерина Новикова, доктор-натуропат, нутрициолог, биохимик.ПользаВитамин Е относится к группе жирорастворимых витаминов. Он является мощным антиоксидантом, который отвечает за здоровье клеток, защищая их от окисления свободными радикалами. Антиоксиданты снижают риск многих заболеваний, в том числе рака и болезней сердца.По словам Радны Тихоновой, превентивного нутрициолога, коуча по здоровью, витамин Е:"Его заслуженно называют витамином молодости, так как он препятствует старению клетки, защищает от распада красные и белые кровяные тельца, обеспечивает баланс кровяных телец в крови, участвует в процессе свертываемости крови, в транзите кислорода в головной мозг, активизирует центральную нервную систему, поддерживает зрительную функцию глаз, снижает риск заболевания Альцгеймера, обеспечивает нормальную работу печени и почек и омолаживает клетки всех органов и систем организма", - говорит Екатерина Лобачева, руководитель лаборатории атмосферы.Для женщинМарина Карташова, врач эндокринолог-диабетолог высшей категории, нутрициолог, говорит о том, что неоспоримый доказанный эффект витамина Е - увеличение синтеза прогестерона. Прогестерон - это гормон второй фазы менструального цикла. Он очень важен для имплантации эмбриона. Процент приживаемости эмбрионов увеличивается, в том числе в программах ЭКО. Кроме того, витамин Е наряду с витамином А является главным витамином красоты. Он улучшает качество кожи, повышает ее эластичность, убирает сухость, шелушение.Для мужчинЧто касается мужского здоровья, то ряд исследований доказали, что витамин Е улучшает подвижность сперматозоидов, поддерживая их функциональность.- Подвижные сперматозоиды, в свою очередь, повышают шансы зачатия ребенка. Кроме того, витамин Е улучшает либидо, что может быть важным для мужчин зрелого возраста, - говорит Радна Тихонова.Для детейДетям витамин Е назначают с 12 лет в первую очередь для укрепления иммунной системы.- А также с целью предотвращения инфекционных заболеваний, для поддержания гемоглобина в крови, укрепления мышечной ткани, физического и психического состояния ребенка. Рекомендуемая доза витамина Е в таких случаях - от 5 до 10 мг в сутки, - говорит Екатерина Лобачева.Но главная польза витамина Е, считает Марина Карташова, заключается в том, что он опосредует влияние витаминаD. При дефиците Е снижается уровень витамина D и эффективность его приема. Если анализировать задержку роста у ребенка, важно смотреть не только на витамин D, но и на витамин Е.Возможный вред и противопоказания для организмаХотя витамин Е является полезным для большинства людей, у некоторых он может вызвать аллергические реакции, такие как сыпь, зуд и отек.Врач-косметолог, дерматовенеролог и трихолог Елена Богатова предупреждает, что принимать слишком большие дозы витамина Е может быть вредно. Они способны увеличить риск кровотечения, особенно у людей, принимающих антикоагулянты. Также высокие дозы могут привести к увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у курильщиков.Некоторые препараты могут взаимодействовать с витамином Е, поэтому, если вы принимаете лекарства, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать пить дополнительно витамин Е. Также в этом случае необходима консультация беременным и кормящим женщинам, говорит эксперт.Симптомы дефицитаВитамин Е очень легко добрать из пищи, но у людей с плохим усвоением жиров и проблемами с ЖКТ может сформироваться дефицит.Радна Тихонова называет в числе симптомов дефицита:- Дефицит витамина Е может наступить вследствие врожденных или приобретенных нарушений обмена веществ, при которых печень не синтезирует из белков липопротеины Поэтому в плазме крови отсутствуют хиломикроны, тем самым нарушается всасывание витамина и он не поступает в клетку ткани, что приводит к мышечной слабости или дистрофии мышц и нарушению работы органов и систем всего организма: сердечно-сосудистой системы, системы кроветворения и кровоснабжения, печени и почек, а также к анемии и лейкозу, - рассказывает Екатерина Лобачёва.В каких продуктах содержится витамин Е- Большое количество витамина E присутствует в пшеничных зародышах, шпинате, брокколи, спарже, кедровых орехах, семенах подсолнечника, кураге, облепихе, манго, авокадо. Также витамин Е содержится в креветках и атлантическом лососе, сельди и радужной форели, в масле лесного ореха, в миндальном и подсолнечном маслах. Если требуется быстро восстановить баланс данного вещества в организме, следует ввести орехи в рацион на постоянной основе, - рассказывает Кристина Плотникова, нутрициолог, диетолог, коуч по питанию.Больше всего витамина Е содержится:Как принимать витамин ЕЛучше выбирать витамин Е в капсулах, так как масляный раствор имеет специфический вкус, который понравится не каждому.- Также в растворе сложнее определить дозировку. Витамин Е имеет свойство накапливаться в организме, а значит возможны случаи передозировки, - советует Екатерина Новикова.По словам Радны Тихоновой, в природе существует 8 форм витамина Е (4 формы токоферола и 4 формы токотриенола): D-альфа-токоферол, D-бета-токоферол, D-гамма-токоферол, D-дельта- токоферол, D-альфа-токотриенол, D-бэта-токотриенол, D-гамма- токотриенол и D-дельта-токотриенол. При использовании добавок в виде одной формы остальные вытесняются из организма. Так что эффективные препараты обычно сочетают в себе разные формы токоферолов и токотриенолов.Синтетическая форма - DL-альфа- токоферола ацетат, этот вариант витамина Е не рекомендован к приему, так как он может иметь неблагоприятный эффект на клеточные мембраны.Принимать в виде добавок витамин Е стоит только после сдачи анализов, убедившись в наличии дефицита. Как и у других жирорастворимых витаминов, наилучшее усвоение будет при приеме с продуктами, богатыми жирами, во время еды. Дозировки обычно варьируются 50 до 1000 IU (единица измерения дозы вещества, основанная на его биологической активности). Для взрослых восполняющая дозировка составит от 200 до 800 МЕ. Как и со всеми добавками, перед приемом стоит проконсультироваться со своим лечащим врачом.Суточная норма и дозировкаОльга Деккер советует принимать витамин Е как в виде добавок, так и в естественной форме, питаясь продуктами с высоким его содержанием. Лучше всего употреблять его вместе с другими антиоксидантами, такими как витамин С и бета-каротин, чтобы усилить полезное действие.Екатерина Новикова предупреждает, что при недостатке аскорбиновой кислоты витамин Е быстро разрушается, их просто необходимо принимать вместе.- При приеме добавок следует строго соблюдать рекомендуемую дозировку, так как избыточное употребление витамина Е может быть опасным для здоровья и вызвать нежелательные побочные эффекты. Перед началом приема добавок необходимо проконсультироваться с врачом или специалистом по питанию, чтобы выбрать оптимальную дозировку в соответствии с индивидуальными потребностями организма, - говорит Ольга Деккер.Совместимость с другими витаминами и различными микроэлементамиВитамины E прекрасно совмещаются с группами A и C, селеном."В первом случае вещество оберегает витамин A от разрушения и окисления. С группой C эффект несколько иной. Витамин E взаимодействует с ней, значительно укрепляя человеческий организм и все защитные функции в нем. Не рекомендуется совмещать прием витамина Е с магнием, цинком, витамином Д, К, B12", - объясняет Кристина Плотникова.

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

витамины, здоровье - общество