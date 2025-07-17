Как приготовить домашний квас — 30 рецептов: хлебный, овсяный, свекольный

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Квас — традиционный напиток с терпким вкусом и насыщенным ароматом. Он богат витаминами и полезными веществами, имеет низкую калорийность. Как приготовить этот напиток в домашних условиях, ингредиенты и подборка из 30 пошаговых рецептов — в материале РИА Новости.

Домашний квас: 30 проверенных рецептов хлебного и нехлебного кваса

Рецептов для приготовления кваса довольно много. Ниже отобраны наиболее распространенные способы приготовления этого напитка, полученные из архивных материалов, от кондитеров и экспертов в этой области.

Традиционные хлебные квасы

Хлебные квасы традиционно готовят, используя брожение ржаного хлеба или сухарей. Также допустимо использование различных добавок.

Суворовский квас-сыровец (рецепт XVIII века)

Суворовский квас является одним из старейших, при этом его приготовление отличается относительной простотой.

Ингредиенты:

Кипяченая вода 2,5 л Ржаной хлеб 300-500 г Дрожжи 5-10 г

Приготовление:

1. Нарезанный сушеный хлеб залить кипятком; 2. Накрыть и оставить на сутки; 3. Через день развести дрожжи в теплой воде и влить в квас; 4. Закрыть емкость и вынести в прохладное место; 5. Дождаться, когда содержимое закиснет

Темный квас с изюмом

Для его приготовления нам понадобится темный хлеб.

Ингредиенты:

Вода 2,5 л Темный ржаной хлеб 300 г Сахар 130 г Изюм 30 г

Приготовление:

1. Сделать из нарезанных кусков хлеба сухари и остудить их; 2. Вскипятить воду с сахаром и дать остыть; 3. Налить воду в отдельную емкость, добавить сухари и изюм; 4. Накрыть марлей и закрепить ее; 5. Через 3-4 дня процедить квас через марлю и охладить

Белый квас для окрошки

© Depositphotos.com / lisovskaya Окрошка на квасе © Depositphotos.com / lisovskaya Окрошка на квасе

Для приготовления кваса для окрошки не используются дрожжи.

Ингредиенты:

Мука ржаная 300 г Сахар 160 г Вода Изюм 30 г

Приготовление:

1. Приготовить закваску 2. Залить в миске 200 г ржаной муки 400 мл воды и размешать, довести до однородной массы; 3. Добавить 30 г изюма и 80 г сахара. Перемешать; 4. Накрыть миску полотенцем и оставить на 2 дня

II. Приготовить квас

1. Закваску без изюма переложить в трехлитровую банку; 2. Добавить 50 г ржаной муки и 50 г сахара, перемешать; 3. Долить холодную воду, наполнив банку на 90%; 4. Накрыть марлей и закрепить ее; 5. Спустя 2 дня слить полученный квас, оставить гущу; 6. Добавить 50 г ржаной муки и 30 г сахара, перемешать; 7. Долить холодную воду, наполнив банку на 90%; 8. Спустя 2 дня полученный квас охладить

Темный квас Светлый квас Сырье Ржаной хлеб или мука Пшеничный или ячменный солод Крепость Более крепкий Менее крепкий Вкус Более глубокий вкус с кислинкой Более легкий вкус

Бородинский квас

В этом случае нам понадобится бородинский хлеб.

Ингредиенты:

Бородинский хлеб 300 г Дрожжи 3 г Вода 2,5 л Сахар 80 г Изюм 30 г

Приготовление:

1. Сделать из нарезанных кусков хлеба сухари и остудить их; 2. Вскипятить воду и залить сухари. Добавить сахар и изюм; 3. В 100 мл теплой воды добавить дрожжи и чайную ложку сахара. Добавить полученное в воду с сухарями; 4. Накрыть марлей и закрепить ее; 5. Через 3-4 дня процедить квас через марлю и охладить

Солодовый квас

Рецептом кваса из гречишного солода поделился Сергей Матвеев, пивовар-технолог, компания Грейнрус. "Благодаря богатому составу гречишный солод используется для диетического питания. Он содержит множество полезных веществ: витамины группы В, калий, марганец, железо, цинк, медь и подходит для безглютенового кваса. Не обладает диастатической активностью. По биологической ценности белка в 10 раз превосходит ячменный солод", – говорит эксперт.

Ингредиенты:

Вода 3 л Светлый солод 150 г Гречишный солод 400 г Дрожжи 80 г

Приготовление:

1. Воду влить в кастрюлю, прогреть ее до 50 градусов. Добавить гречишный солод, светлый солод и тщательно перемешать. 2. Выдержать первую температурную паузу – 50 градусов – 10 мин. Следующая (мальтозная) пауза на 63 градусах – 30 мин., далее выдержать на 72 градусах – 20 мин. И завершающая температурная пауза - 78 градусов – 1 минута. 3. После этого необходимо профильтровать напиток и поставить на кипячение на 60 минут. 4. Сусло следует охладить до комнатной температуры и добавить дрожжи, плотно закрыть и оставить на сутки для брожения. 5. Через день разлить квас по герметичным бутылкам, укупорить и убрать в холодильник.

Хлебный квас с медом и изюмом

В этом случае нам понадобится бородинский хлеб, а также мед.

Ингредиенты:

Вода 10 л Бородинский хлеб 900 г Мед 50 г Сахар 500 г Сухие дрожжи 7 г Изюм 50 г

Приготовление:

1. Сделать из нарезанных кусков хлеба сухари и остудить их; 2. Развести мед в 200 мл теплой воды, добавить дрожжи, размешать и оставить на 15 минут; 3. Полученную смесь залить в кастрюлю с сухарями, сахаром и изюмом. Долить теплую воду; 4. Накрыть марлей и закрепить ее. Укутать кастрюлю полотенцем и поставить на солнце; 5. Оставить на 2-3 дня; 6. Процедить напиток через марлю и охладить

Квас без дрожжей

Рецептом кваса без дрожжей поделилась старший преподаватель Финансового университета при правительстве России Анастасия Луговая.

Ингредиенты:

Вода 2,5 л Черный ржаной хлеб 300 г Сахар 120 г Изюм 20 г

Приготовление:

1. Приготовить сироп. В кастрюлю налить воду из расчета 2,5 литра воды на 120 г сахара, довести до кипения и дать остыть. 2. В 3-х литровую банку или иную емкость выложить; подсушенные в духовке сухарики из ржаного черного хлеба, 300 г будет достаточно; 3. Затем в банку с сухарями перелить остывший сироп и добавить небольшую горсть изюма; 4. Накрыть банку марлей, чтобы выходил газ и поставить в теплое место на сутки; 5. После начала брожения, нужно подождать еще 1-2 дня, процедить квас, перелить в чистую сухую емкость и поместить в холодильник

Квас, приготовленный таким образом, отличается прекрасным хлебным вкусом, а изюм дает устойчивые пузырьки газа, отмечает Луговая.

Квас с вечной закваской

На этот раз нам понадобится ржаная мука для закваски и дрожжи.

Ингредиенты:

Вода 3 л Мука ржаная 130 г Хлеб 150 г Сахар 45 г Сухие дрожжи 1 г Изюм 10 г

Приготовление:

1. Приготовить закваску 2. Смешать муку с 1 ч.л. сахара и 1 г дрожжами; 3. Долить полстакана теплой воды и перемешать; 4. Накрыть марлей и оставить на 12 часов; 5. Готовую закваску необходимо хранить в холодильнике

Совет от квасника: так как закваска во время брожения может вытекать из емкости, лучше использовать посуду побольше

II. Приготовить квас

1. Положить в банку 150 г хлебных сухарей; 2. Залить 2,5 л кипятка и остудить; 3. Добавить 1 ст.л. закваски и 40 г сахара. Перемешать; 4. Накрыть марлей и закрепить ее. Поставить банку в теплое место; 5. Через 15 часов процедить квас через марлю; 6. Добавить изюм и остудить

Столовый хлебный квас

Столовый хлебный квас по базовому рецепту можно употреблять как отдельный напиток, так и для приготовления других блюд.

Ингредиенты:

Вода 2,5 л Дрожжи 15 г Сахар 40 г Хлеб 500 г

Приготовление:

1. Положить в трехлитровую банку батон хлеба, дрожжи и сахар, залить теплой водой; 2. Накрыть марлей, укутать одеялом и оставить на сутки; 3. Через 16-18 часов процедить квас через марлю и остудить

Быстрый квас с сухими дрожжами и кофе

Понадобится растворимый кофе и сухие дрожжи.

Ингредиенты:

Вода 2,5 л Дрожжи 5 г Сахар 200 г Растворимый кофе 2 ч.л. Лимонная кислота 1 ч.л. Изюм 10 г

Приготовление:

1. В трехлитровую банку залить 2,5 л кипяченой воды; 2. Добавить сахар и кофе. Перемешать; 3. Насыпать дрожжи; 4. Добавить лимонную кислоту и изюм; 5. Накрыть банку марлей и оставить на 12-14 часов; 6. Процедить квас через марлю и охладить

Нехлебные квасы

Как понятно из названия, для приготовления кваса по следующим рецептам хлеб не используется.

Молочный квас

Как отмечает Луговая, молочный квас — это очень питательный и полезный напиток, который готовится всего сутки.

Ингредиенты:

Молоко 0,5 л Сахар 50 г Сухие дрожжи 5 г

Приготовление:

1. В 0,5 литра теплого молока добавить четверть стакана сахара и 5 г сухих дрожжей; 2. Все тщательно перемешать, накрыть марлей и оставить; 3. Через сутки остудить до комнатной температуры, перелить в бутылки и поместить в холодильник

Овсяный квас

Готовить овсяный квас легко, но его вкус напрямую зависит от выбранных ингредиентов. Используют как овсяные хлопья, так и зерна.

Ингредиенты:

Вода 5 л Овсяные хлопья 1 кг Дрожжи 15 г Мед 150 г Изюм 50 г

Приготовление:

1. Залить овсяные хлопья водой и поставить в разогретую до 180 градусов духовку; 2. Затем сразу отключить духовку и оставить хлопья внутри запариваться на 6–7 часов или на ночь; 3. Спустя время вытащить емкость из духовки и после охлаждения при помощи мелкого сита отделить хлопья от жидкости; 4. Разбавить полученную жидкость теплой водой, чтобы общий объем был пять литров, добавить изюм и мед, заквасить дрожжами; 5. Выдержать напиток в теплом и темном месте сутки, а затем хранить в холодильнике; 6. Желательно употребить квас, приготовленный по этому рецепту, в течение трех дней

Рисовый квас

Квас из рисовой крупы обладает бодрящим эффектом. Его отличает нежный вкус и карамельный оттенок.

Ингредиенты:

Вода 1,5 л Рис 150 г Дрожжи сухие 2 г Изюм 50 г Сахар 200 г

Приготовление:

1. Отварить 100 граммов рисовой крупы и остудить ее. Добавить дрожжи, столовую ложку сахара, изюм, все тщательно перемешать, накрыть пленкой и оставить в теплом месте на час; 2. На сковороду высыпать оставшийся сахар и нагревать его, пока он не начнет изменять цвет. Добавить к сахару 50 граммов сырой рисовой крупы и обжаривать смесь до получения карамельного оттенка; 3. Прокипятить воду и охладить ее до 36-38 градусов, затем влить в емкость, выложить все в банку для приготовления кваса, накрыть марлей и оставить напиток бродить в тепле на пять дней; 4. Квас нужно процедить, перелить в чистые бутылки и оставить в холодильнике дозреть еще на сутки. Подавать напиток охлажденным

Свекольный квас для борща

© Pixabay / congerdesign Тертая свекла © Pixabay / congerdesign Тертая свекла

Полезный квас из свеклы хорошо утоляет жажду, очищает сосуды и подходит для профилактики гипертонии. Но людям с мочекаменной болезнью и диабетом употреблять такой напиток не стоит.

Ингредиенты:

Свекла 1 кг Сахар 4 ст.л. Вода 2 л Соль 1 ч.л.

Приготовление:

1. Свеклу очистить от кожуры и натереть на терке; 2. Переложить овощ в стеклянную трехлитровую емкость, добавить сахар и соль; 3. Залить содержимое чистой питьевой водой, тщательно все перемешать; 4. Укрыть марлей и оставить в темном теплом месте на трое суток; 5. Спустя время процедить напиток, перелить в бутылки и поставить в холодильник дозревать еще на два-три дня; 6. Пить готовый свекольный квас рекомендуется холодным

Квас из редьки

По словам Луговой, приготовление кваса из овощей аналогично приготовлению из свеклы, но если готовить квас из редьки, количество сахара нужно определять по вкусу.

Ингредиенты:

Редька 1 шт. Сахар 4 ст.л. Вода 2 л Соль 1 ч.л.

Приготовление:

1. Промыть редьку, отрезать хвостики и нарезать на куски; 2. Переложить куски в банку, добавить сахар и соль; 3. Залить чистой питьевой водой, перемешать; 4. Накрыть марлей и оставить в темном теплом месте на трое суток; 5. Процедить напиток, перелить в бутылки и поставить в холодильник на два-три дня

Квас из репы по-карельски

Ингредиенты:

Репа 1,5 кг Сахар 250 г Вода 5 л Лимонный сок 25 мл

Приготовление:

1. Промытую репу отпарить в духовке 30 минут и растолкать; 2. Залить водой, лимонным соком и сахаром; 3. Ждать брожения; 4. Через трое суток разлить по бутылкам все кроме осадка, остудить

Квас из цикория

Оригинальный квас из растворимого порошка цикория имеет легкую цветочную нотку.

Ингредиенты:

Вода 4,5 л Сахар 450 г Лимонная кислота 2 г Цикорий растворимый в порошке 2 ст.л. Сухие дрожжи 5 г

Приготовление:

1. Воду необходимо вылить в кастрюлю, вскипятить и всыпать в нее сахар. Оставить на небольшом огне до полного растворения сахара; 2. Добавить в емкость порошок цикория и затем охладить содержимое кастрюли до 35 градусов; 3. Добавить в теплую жидкость дрожжи и лимонную кислоту и отправить емкость на пару часов в темное место при комнатной температуре; 4. Каждые полчаса необходимо перемешивать содержимое кастрюли до тех пор, пока не появятся признаки брожения — шипение и пена; 5. Перелить квас в чистые бутылки, оставляя осадок в кастрюле. А тару с напитком нужно оставить еще на шесть часов в теплом месте; 6. Хранить квас из цикория необходимо в холодильнике, а подавать с ломтиком лимона

Рябиновый квас

По словам кондитера Виктории Бредис, рябиновый квас традиционно готовят в России, особенно в регионах, где распространена рябина. Чаще всего это Московская область, Карелия и Сибирь. В наше время его можно встретить у местных хозяек и на фермерских рынках, а также в некоторых кафе и ресторанах, подчеркивающих национальные традиции и натуральные напитки.

Ингредиенты:

Рябина 1 кг Вода 5 л Сахар 300 г Сухие дрожжи 10 г Изюм 1 ст.л.

Приготовление:

1. Рябину промыть и измельчить; 2. В емкость для брожения положить рябину и залить кипятком; 3. Остудить до комнатной температуры; 4. Добавить сахар и тщательно размешать, чтобы он растворился; 5. Когда смесь остынет до примерно 25-30°C, добавить дрожжи и изюм; 6. Накрыть емкость марлей или крышкой с вентиляцией и оставить при комнатной температуре для брожения на 2-3 дня; 7. После начала активного брожения процедить квас через марлю или сито, разлить по бутылкам; 8. Оставить на 1-2 дня для созревания в холодильнике или при низкой температуре

Имбирный квас

Имбирный квас прекрасно тонизирует и может помочь охладиться в жаркий день.

Ингредиенты:

Имбирь 30 г Вода 2,5 л Сахар 250 г г Сухие дрожжи 10 г Лимон 1 шт.

Приготовление:

1. Очистить имбирь от кожуры и измельчить; 2. Срезать лимонную цедру; 3. Положить в кастрюлю имбирь, лимонную цедру и сахар. Залить горячей водой; 4. Остудить до теплого состояния; 5. Растворить в 0,5 стакане воды дрожжи и лимонный сок. Перелить в кастрюлю и размешать; 6. Накрыть емкость марлей или крышкой с вентиляцией и оставить при комнатной температуре для брожения на 2-3 дня; 7. После начала активного брожения процедить квас через марлю или сито, разлить по бутылкам; 8. Оставить на 1-2 дня для созревания в холодильнике или при низкой температуре

Березовый квас

Ингредиенты:

Березовый сок 5 л Лимон 2 шт. Мед 100 г Дрожжи 25 г Изюм 5 г

Приготовление:

1. Смешать березовый сок, лимонный сок, мед, дрожжи и изюм; 2. Ждать брожения в течение 3 дней; 3. Через трое суток разлить по бутылкам, остудить

Ароматные и национальные вариации

За свою богатую историю квас приобрел специфические вариации приготовления у разных народов с добавлением различных ароматных ингредиентов.

Квас с мятой и изюмом

Ингредиенты:

Мята 4 г Ржаной хлеб 100 г Сахар 3 ст.л. Вода 2 л Дрожжи 15 г Изюм 10 г

Приготовление:

1. Сделать из хлеба сухари и измельчить; 2. Залить их водой, накрыть и оставить в теплом месте на 2 часа; 3. Жидкость слить, добавить разведенные в воде дрожжи, сахар и мяту; 4. Оставить на 12 часов; 5. Процедить квас через марлю, разлить по бутылкам и добавить изюм; 6. Охладить

Квас с черносмородиновыми листьями

Ингредиенты:

Ржаной хлеб 1 кг Вода 3 л Сахар 1 стакан Черносмородиновые листья (измельченные) 2 ст.л. Закваска 1 стакан

Приготовление:

1. Положить в кастрюлю хлеб, черносмородиновые листья, сахар; 2. Залить кипятком и перемешать. Оставить на 4 часа; 3. Слить сусло, добавить закваску и оставить на 3 суток; 4. Когда сусло закиснет, слить его, прокипятить; 5. Процедить через марлю и остудить

Квас тминный

Ингредиенты:

Вода 2 л Тмин 30 г Сахар 300 г Дрожжи 10 г Лимонная кислота 0,5 г

Приготовление:

1. Промыть тмин, залить водой и варить на слабом огне; 2. Процедить, добавить сахар и охладить; 3. Добавить разведенные в теплой воде дрожжи и оставить на 10-12 часов; 4. Квас процедить и охладить; 5. Добавить разведенные в теплой воде лимонную кислоту

Квас с лимоном и изюмом (литовская кухня)

Ингредиенты:

Ржаной хлеб 500 г Вода 4 л Сахар 200 г Изюм 20 г Лимон 1 шт. Дрожжи 20 г Мука 2 ст.л.

Приготовление:

1. Сухари ржаного хлеба залить горячей водой. Остудить; 2. Добавить разведенные в воде с мукой дрожжи; 3. Накрыть и закрепить марлю. Оставить на 12 часов; 4. Процедить через марлю, добавить сахар, изюм и лимонный сок; 5. Разлить по бутылкам и остудить

Имбирный литовский квас

Для приготовления литовского имбирного кваса нам также понадобится яблочный сироп.

Ингредиенты:

Ржаной хлеб 400 г Вода 2,5 л Яблочный сироп 1 стакан Дрожжи 20 г Сахар 150 г Имбирь 5 г

Приготовление:

1. Сделать сухари, залить их кипяченой водой и оставить на 6 часов. Слить полученное сусло; 2. Варить имбирь полчаса, процедить и влить в сусло; 3. Вскипятить и охладить; 4. Добавить яблочный сироп, сахар и дрожжи; 5. Размешать и накрыть марлей. Оставить на 10-12 часов

Квас-борщ (румынская кухня)

В данном случае понадобятся пшеничные отруби, используемые в румынской кухне.

Приготовление:

1. ¼ посуды наполнить пшеничными отрубями; 2. Смочить холодной водой, и добавить кипяток. Дать остыть; 3. Добавить 200 г закисших отрубей; 4. Перемешать и накрыть марлей. Оставить на 24 часа; 5. Процедить

Квас с лимоном (польская кухня)

Рецепт приготовления польского кваса с лимоном довольно прост. Можно приготовить классический вариант, либо с добавлением изюма.

Ингредиенты:

Ржаной хлеб 250 г Вода 2,5 л Сахар 1 стакан Прессованные дрожжи 20 г Лимон 1 шт

Приготовление:

1. Сухари ржаного хлеба залить кипятком. Оставить на несколько часов; 2. Процедить, добавить сахар, дрожжи и лимонный сок; 3. Оставить на 3 часа; 4. Разлить по бутылкам и остудить

Кумал — осетинский квас

Рецепт приготовления осетинского кваса также достаточно просто, однако понадобится кукурузная мука.

Ингредиенты:

Кукурузная мука 300 г Вода 2,5 л Сахар 200 г Дрожжи 15 г

Приготовление:

1. Замочить муку в теплой воде. Оставить на 12 часов; 2. Разбавить водой и остудить; 3. Добавить сахар и дрожжи; 4. После сбраживания добавить кипяток; 5. Процедить и разлить по бутылкам. Остудить

Южный можжевеловый квас

Ингредиенты:

Ржаной хлеб 250 г Вода 2 л Сахар 1 стакан Изюм 15 г Дрожжи 20 г Можжевеловые ягоды 30-40 шт

Приготовление:

1. Сделать сухари из хлеба и нарезать; 2. Залить кипятком, размешать и оставить на 4 часа; 3. Слить сусло, добавить сахар и дрожжи. Перемешать и оставить; 4. Через 10 часов добавить отвар из можжевеловых ягод; 5. Через 8 часов процедить квас и разлить по бутылкам. Добавить изюм; 6. Охладить

Чертановский и Донецкий квасы

Для приготовления Чертановского и Донецкого квасов понадобятся базовые ингредиенты, а также березовый сок и душица.

Ингредиенты для Чертановского кваса:

Ржаной хлеб 300 г Березовый сок 2,5 л

Приготовление:

1. Налить березовый сок в банку и оставить на 3 суток в прохладном месте; 2. Приготовить сухари из хлеба; 3. После того, как сок закиснет, добавить сухари; 4. Накрыть марлей и оставить на сутки; 5. Процедить и остудить

Ингредиенты для Донецкого кваса:

Ржаной хлеб 250 г Вода 2 л Сахар 1 стакан Изюм 10 г Дрожжи 20 г Душица 20 г

Приготовление:

1. Приготовить сухари и залить их кипятком. Оставить на 4 часа; 2. Слить сусло, добавить в него сахар и дрожжи; 3. Поместить душицу в марлю и опустить в квас. Перемешать и ставить на 12 часов; 4. Разлить по бутылкам, добавить изюм и остудить

Закваски и быстрые способы

Главное условие в приготовлении кваса — правильно сделать закваску. Она может быть дрожжевой, из ржаной муки или на шишках хмеля. Чтобы брожение происходило быстрее, в закваску добавляют изюм. Для приготовления дрожжевой закваски из сухого черного хлеба нужно сложить в трехлитровую банку сухари – ½ буханки и залить их двумя литрами кипятка. Затем всыпать три столовые ложки сахара, перемешать все и укрыть полотенцем. После остывания смеси добавить в нее чайную ложку сухих дрожжей и дать настояться трое суток в теплом месте.

Мучная закваска для кваса

Для того, чтобы приготовить мучную закваску понадобится 200-300 г ржаной муки.

Для этого нужно залить в миске примерно 200 г муки 400 мл воды. Размешать и довести до однородной массы. Далее необходимо добавить 30 г изюма и 80 г сахара. Накрыть миску и оставить на 2 дня.

Супербыстрый квас из концентрата сусла

Приготовление напитка с использованием квасного сусла – это минимум ингредиентов и всего один день, чтобы квас забродил.

Ингредиенты:

Вода 3 л Свежие дрожжи 4 г Квасное сусло 5 ст.л. Сахар 300 г

Приготовление:

1. Налить очищенную теплую воду в стеклянную емкость и всыпать в нее концентрат квасного сусла, все тщательно перемешать; 2. Добавить в воду с суслом сахарный песок и размешивать до его полного растворения; 3. В слегка подслащенной теплой воде развести дрожжи и затем влить их в емкость для приготовления кваса; 4. Чтобы начался процесс брожения, необходимо поставить банку с напитком в теплое место на 18-20 часов; 5. Спустя время выдержки нужно процедить квас и разлить его по емкостям для хранения

Закваска для овсяного кваса

Для приготовления закваски для овсяного кваса понадобятся овсяные хлопья. Их необходимо залить водой и поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Затем нужно отключить духовку и оставить хлопья внутри запариваться на 6–7 часов или на ночь.

Спустя время вытащить емкость из духовки и после охлаждения при помощи мелкого сита отделить хлопья от жидкости.

История русского кваса

Квас является довольно древним напитком и на протяжении своей истории появилось огромное количество различных рецептов с разными ингредиентами.

Впервые упоминание о квасе встречается в русских письменных источниках 996 года: князь Владимир I Святославич после крещения Киевской Руси приказал раздать народу "пищу, мёд и квас". На Руси готовили квас каждый день и не садились за стол без этого напитка. Его применяли в лечении, ритуалах, обрядах, готовили на свадебный стол и поминальные обеды, крестины и другие праздники.

В X–XII веках особое распространение получил квас медовый. Кроме меда в него добавляли листья смородины, мяту, хрен. К XV веку насчитывалось уже свыше 500 сортов. В XVI веке готовили сладкий квас с яблоками и грушами, на разных видах солода (ржаном, пшеничном, гречишном) и на пивном сусле. Квас добавляли в окрошку, кислые щи, тюрю, ботвинью. С развитием торговли более доступными стали зарубежные специи и плоды. Напиток делали со свеклой, хреном, пшеном и тмином . А в XVIII веке на столах появился лимонный квас, а также напиток с сухофруктами.

Квас в современности

На сегодняшний день квас относится к традиционным славянским и балтийским напиткам. Известно большое количество вариаций рецептов и добавляемых ингредиентов.

Он используется не только как самостоятельный напиток, но и как основа для приготовления других блюд.

Польза и противопоказания

В составе кваса содержатся витамины, микроэлементы, свободные аминокислоты и ценные ферменты. Его употребление благотворно влияет на обмен веществ, деятельность ЖКТ, препятствует развитию болезнетворных бактерий в кишечнике, а также положительно сказывается на работе сердца и сосудов.

Но стоит помнить, что квас – это продукт брожения, он может прокиснуть. И употреблять такой напиток нельзя, т.к. это может спровоцировать расстройство кишечника или отравление.

Квас — продукт молочнокислого или спиртового брожения, в нем в малом количестве содержится алкоголь, поэтому он противопоказан беременным и кормящим женщинам и маленьким детям. С осторожностью нужно употреблять квас водителям.

Как отмечает гастроэнтеролог Екатерина Урусова, при потреблении кваса особую осторожность необходимо проявлять людям, страдающим от гастрита, язвы желудка и колита.

Полезные советы по приготовлению

Чтобы квас обладал целебными свойствами, приятным вкусом и ароматом, следует учитывать правила его приготовления:

использовать для закваски и напитка только свежие и качественные ингредиенты;

использовать для закваски и напитка только свежие и качественные ингредиенты; хлеб для кваса нужно хорошо подсушить, чем больше подрумянятся сухари, тем насыщеннее получается вкус;

хлеб для кваса нужно хорошо подсушить, чем больше подрумянятся сухари, тем насыщеннее получается вкус; воду для приготовления рекомендуется предварительно кипятить, а затем остудить до комнатной температуры.

воду для приготовления рекомендуется предварительно кипятить, а затем остудить до комнатной температуры. использовать для настаивания сусла только чистую стеклянную или эмалированную тару, не склонную к окислению;

использовать для настаивания сусла только чистую стеклянную или эмалированную тару, не склонную к окислению; использовать различные добавки для улучшения вкусовых качеств - мед, ягоды и фрукты, травы;

использовать различные добавки для улучшения вкусовых качеств - мед, ягоды и фрукты, травы; настаивать закваску при комнатной температуре, процеживать после брожения и хранить в холодном месте двое-трое суток;

настаивать закваску при комнатной температуре, процеживать после брожения и хранить в холодном месте двое-трое суток; строго придерживаться правил хранения готового кваса, чтобы он приносил пользу организму, а не вред.

Разновидности и классификация кваса

Квас делают из разных сортов муки, черного и белого хлеба, со свежими и сухими дрожжами, сахаром и изюмом, на солоде, а некоторые хозяйки применяют готовый концентрат.

Готовят квас на дрожжах или без них, на основе хлеба, солода, молочной сыворотки, овощей или путем сбраживания ягод и фруктовых соков, с медом и пряностями.

❖ Хлебный на ржаных сухарях – классический напиток, а рецептур его приготовления множество. Для придания особенного вкуса в квас добавляют пахучие травы, хмель, мед.

❖ Окрошечный на основе солода (ржаного, ячменного), из пшеничной, гречневой и ржаной муки. Он идеально подходит для холодных супов и похлебок.

❖ Медовый с солодом из натурального пчелиного меда сохраняет все целебные свойства и утоляет жажду. Благотворно влияет на пищеварение и обмен веществ.

Ягодный из клубники, морошки, сливы, вишни, малины, земляники, клюквы, из клубники, морошки, сливы, вишни, малины, земляники, клюквы, брусники и других ягод. Можно пить как охлажденным, так и немного разогретым, а по вкусу добавить мяту, корицу, гвоздику, имбирь, душицу, кардамон и другие пряности.

❖ Плодовый из свежих яблок, айвы, груш, лимонов и других семечковых плодов. Готовят напиток из цельных или измельченных фруктов, а также методом сбраживания соков.

❖ Молочный на основе молочной сыворотки – отличный освежающий напиток и дополнительный ингредиент к ботвинье и окрошке.

Северные народы используют для приготовления напитка можжевельник и калину, поляки готовят свекольный квас, белорусы предпочитают на березовом соке, а латыши – лимонный. Рецептур огромное множество.