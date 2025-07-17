Как приготовить домашний квас — 30 рецептов: хлебный, овсяный, свекольный

Домашний квас: 30 проверенных рецептов хлебного и нехлебного кваса
Традиционные хлебные квасы
Кипяченая вода
2,5 л
Ржаной хлеб
300-500 г
Дрожжи
5-10 г
- 1.Нарезанный сушеный хлеб залить кипятком;
- 2.Накрыть и оставить на сутки;
- 3.Через день развести дрожжи в теплой воде и влить в квас;
- 4.Закрыть емкость и вынести в прохладное место;
- 5.Дождаться, когда содержимое закиснет
Вода
2,5 л
Темный ржаной хлеб
300 г
Сахар
130 г
Изюм
30 г
- 1.Сделать из нарезанных кусков хлеба сухари и остудить их;
- 2.Вскипятить воду с сахаром и дать остыть;
- 3.Налить воду в отдельную емкость, добавить сухари и изюм;
- 4.Накрыть марлей и закрепить ее;
- 5.Через 3-4 дня процедить квас через марлю и охладить
Мука ржаная
300 г
Сахар
160 г
Вода
Изюм
30 г
- 1.Приготовить закваску
- 2.Залить в миске 200 г ржаной муки 400 мл воды и размешать, довести до однородной массы;
- 3.Добавить 30 г изюма и 80 г сахара. Перемешать;
- 4.Накрыть миску полотенцем и оставить на 2 дня
- 1.Закваску без изюма переложить в трехлитровую банку;
- 2.Добавить 50 г ржаной муки и 50 г сахара, перемешать;
- 3.Долить холодную воду, наполнив банку на 90%;
- 4.Накрыть марлей и закрепить ее;
- 5.Спустя 2 дня слить полученный квас, оставить гущу;
- 6.Добавить 50 г ржаной муки и 30 г сахара, перемешать;
- 7.Долить холодную воду, наполнив банку на 90%;
- 8.Спустя 2 дня полученный квас охладить
Темный квас
Светлый квас
Сырье
Ржаной хлеб или мука
Пшеничный или ячменный солод
Крепость
Более крепкий
Менее крепкий
Вкус
Более глубокий вкус с кислинкой
Более легкий вкус
Бородинский хлеб
300 г
Дрожжи
3 г
Вода
2,5 л
Сахар
80 г
Изюм
30 г
- 1.Сделать из нарезанных кусков хлеба сухари и остудить их;
- 2.Вскипятить воду и залить сухари. Добавить сахар и изюм;
- 3.В 100 мл теплой воды добавить дрожжи и чайную ложку сахара. Добавить полученное в воду с сухарями;
- 4.Накрыть марлей и закрепить ее;
- 5.Через 3-4 дня процедить квас через марлю и охладить
Вода
3 л
Светлый солод
150 г
Гречишный солод
400 г
Дрожжи
80 г
- 1.Воду влить в кастрюлю, прогреть ее до 50 градусов. Добавить гречишный солод, светлый солод и тщательно перемешать.
- 2.Выдержать первую температурную паузу – 50 градусов – 10 мин. Следующая (мальтозная) пауза на 63 градусах – 30 мин., далее выдержать на 72 градусах – 20 мин. И завершающая температурная пауза - 78 градусов – 1 минута.
- 3.После этого необходимо профильтровать напиток и поставить на кипячение на 60 минут.
- 4.Сусло следует охладить до комнатной температуры и добавить дрожжи, плотно закрыть и оставить на сутки для брожения.
- 5.Через день разлить квас по герметичным бутылкам, укупорить и убрать в холодильник.
Вода
10 л
Бородинский хлеб
900 г
Мед
50 г
Сахар
500 г
Сухие дрожжи
7 г
Изюм
50 г
- 1.Сделать из нарезанных кусков хлеба сухари и остудить их;
- 2.Развести мед в 200 мл теплой воды, добавить дрожжи, размешать и оставить на 15 минут;
- 3.Полученную смесь залить в кастрюлю с сухарями, сахаром и изюмом. Долить теплую воду;
- 4.Накрыть марлей и закрепить ее. Укутать кастрюлю полотенцем и поставить на солнце;
- 5.Оставить на 2-3 дня;
- 6.Процедить напиток через марлю и охладить
Вода
2,5 л
Черный ржаной хлеб
300 г
Сахар
120 г
Изюм
20 г
- 1.Приготовить сироп. В кастрюлю налить воду из расчета 2,5 литра воды на 120 г сахара, довести до кипения и дать остыть.
- 2.В 3-х литровую банку или иную емкость выложить; подсушенные в духовке сухарики из ржаного черного хлеба, 300 г будет достаточно;
- 3.Затем в банку с сухарями перелить остывший сироп и добавить небольшую горсть изюма;
- 4.Накрыть банку марлей, чтобы выходил газ и поставить в теплое место на сутки;
- 5.После начала брожения, нужно подождать еще 1-2 дня, процедить квас, перелить в чистую сухую емкость и поместить в холодильник
Вода
3 л
Мука ржаная
130 г
Хлеб
150 г
Сахар
45 г
Сухие дрожжи
1 г
Изюм
10 г
- 1.Приготовить закваску
- 2.Смешать муку с 1 ч.л. сахара и 1 г дрожжами;
- 3.Долить полстакана теплой воды и перемешать;
- 4.Накрыть марлей и оставить на 12 часов;
- 5.Готовую закваску необходимо хранить в холодильнике
- 1.Положить в банку 150 г хлебных сухарей;
- 2.Залить 2,5 л кипятка и остудить;
- 3.Добавить 1 ст.л. закваски и 40 г сахара. Перемешать;
- 4.Накрыть марлей и закрепить ее. Поставить банку в теплое место;
- 5.Через 15 часов процедить квас через марлю;
- 6.Добавить изюм и остудить
Вода
2,5 л
Дрожжи
15 г
Сахар
40 г
Хлеб
500 г
- 1.Положить в трехлитровую банку батон хлеба, дрожжи и сахар, залить теплой водой;
- 2.Накрыть марлей, укутать одеялом и оставить на сутки;
- 3.Через 16-18 часов процедить квас через марлю и остудить
Вода
2,5 л
Дрожжи
5 г
Сахар
200 г
Растворимый кофе
2 ч.л.
Лимонная кислота
1 ч.л.
Изюм
10 г
- 1.В трехлитровую банку залить 2,5 л кипяченой воды;
- 2.Добавить сахар и кофе. Перемешать;
- 3.Насыпать дрожжи;
- 4.Добавить лимонную кислоту и изюм;
- 5.Накрыть банку марлей и оставить на 12-14 часов;
- 6.Процедить квас через марлю и охладить
Молоко
0,5 л
Сахар
50 г
Сухие дрожжи
5 г
- 1.В 0,5 литра теплого молока добавить четверть стакана сахара и 5 г сухих дрожжей;
- 2.Все тщательно перемешать, накрыть марлей и оставить;
- 3.Через сутки остудить до комнатной температуры, перелить в бутылки и поместить в холодильник
Вода
5 л
Овсяные хлопья
1 кг
Дрожжи
15 г
Мед
150 г
Изюм
50 г
- 1.Залить овсяные хлопья водой и поставить в разогретую до 180 градусов духовку;
- 2.Затем сразу отключить духовку и оставить хлопья внутри запариваться на 6–7 часов или на ночь;
- 3.Спустя время вытащить емкость из духовки и после охлаждения при помощи мелкого сита отделить хлопья от жидкости;
- 4.Разбавить полученную жидкость теплой водой, чтобы общий объем был пять литров, добавить изюм и мед, заквасить дрожжами;
- 5.Выдержать напиток в теплом и темном месте сутки, а затем хранить в холодильнике;
- 6.Желательно употребить квас, приготовленный по этому рецепту, в течение трех дней
Вода
1,5 л
Рис
150 г
Дрожжи сухие
2 г
Изюм
50 г
Сахар
200 г
- 1.Отварить 100 граммов рисовой крупы и остудить ее. Добавить дрожжи, столовую ложку сахара, изюм, все тщательно перемешать, накрыть пленкой и оставить в теплом месте на час;
- 2.На сковороду высыпать оставшийся сахар и нагревать его, пока он не начнет изменять цвет. Добавить к сахару 50 граммов сырой рисовой крупы и обжаривать смесь до получения карамельного оттенка;
- 3.Прокипятить воду и охладить ее до 36-38 градусов, затем влить в емкость, выложить все в банку для приготовления кваса, накрыть марлей и оставить напиток бродить в тепле на пять дней;
- 4.Квас нужно процедить, перелить в чистые бутылки и оставить в холодильнике дозреть еще на сутки. Подавать напиток охлажденным
Свекла
1 кг
Сахар
4 ст.л.
Вода
2 л
Соль
1 ч.л.
- 1.Свеклу очистить от кожуры и натереть на терке;
- 2.Переложить овощ в стеклянную трехлитровую емкость, добавить сахар и соль;
- 3.Залить содержимое чистой питьевой водой, тщательно все перемешать;
- 4.Укрыть марлей и оставить в темном теплом месте на трое суток;
- 5.Спустя время процедить напиток, перелить в бутылки и поставить в холодильник дозревать еще на два-три дня;
- 6.Пить готовый свекольный квас рекомендуется холодным
Редька
1 шт.
Сахар
4 ст.л.
Вода
2 л
Соль
1 ч.л.
- 1.Промыть редьку, отрезать хвостики и нарезать на куски;
- 2.Переложить куски в банку, добавить сахар и соль;
- 3.Залить чистой питьевой водой, перемешать;
- 4.Накрыть марлей и оставить в темном теплом месте на трое суток;
- 5.Процедить напиток, перелить в бутылки и поставить в холодильник на два-три дня
Репа
1,5 кг
Сахар
250 г
Вода
5 л
Лимонный сок
25 мл
- 1.Промытую репу отпарить в духовке 30 минут и растолкать;
- 2.Залить водой, лимонным соком и сахаром;
- 3.Ждать брожения;
- 4.Через трое суток разлить по бутылкам все кроме осадка, остудить
Вода
4,5 л
Сахар
450 г
Лимонная кислота
2 г
Цикорий растворимый в порошке
2 ст.л.
Сухие дрожжи
5 г
- 1.Воду необходимо вылить в кастрюлю, вскипятить и всыпать в нее сахар. Оставить на небольшом огне до полного растворения сахара;
- 2.Добавить в емкость порошок цикория и затем охладить содержимое кастрюли до 35 градусов;
- 3.Добавить в теплую жидкость дрожжи и лимонную кислоту и отправить емкость на пару часов в темное место при комнатной температуре;
- 4.Каждые полчаса необходимо перемешивать содержимое кастрюли до тех пор, пока не появятся признаки брожения — шипение и пена;
- 5.Перелить квас в чистые бутылки, оставляя осадок в кастрюле. А тару с напитком нужно оставить еще на шесть часов в теплом месте;
- 6.Хранить квас из цикория необходимо в холодильнике, а подавать с ломтиком лимона
Рябина
1 кг
Вода
5 л
Сахар
300 г
Сухие дрожжи
10 г
Изюм
1 ст.л.
- 1.Рябину промыть и измельчить;
- 2.В емкость для брожения положить рябину и залить кипятком;
- 3.Остудить до комнатной температуры;
- 4.Добавить сахар и тщательно размешать, чтобы он растворился;
- 5.Когда смесь остынет до примерно 25-30°C, добавить дрожжи и изюм;
- 6.Накрыть емкость марлей или крышкой с вентиляцией и оставить при комнатной температуре для брожения на 2-3 дня;
- 7.После начала активного брожения процедить квас через марлю или сито, разлить по бутылкам;
- 8.Оставить на 1-2 дня для созревания в холодильнике или при низкой температуре
Имбирь
30 г
Вода
2,5 л
Сахар
250 г г
Сухие дрожжи
10 г
Лимон
1 шт.
- 1.Очистить имбирь от кожуры и измельчить;
- 2.Срезать лимонную цедру;
- 3.Положить в кастрюлю имбирь, лимонную цедру и сахар. Залить горячей водой;
- 4.Остудить до теплого состояния;
- 5.Растворить в 0,5 стакане воды дрожжи и лимонный сок. Перелить в кастрюлю и размешать;
- 6.Накрыть емкость марлей или крышкой с вентиляцией и оставить при комнатной температуре для брожения на 2-3 дня;
- 7.После начала активного брожения процедить квас через марлю или сито, разлить по бутылкам;
- 8.Оставить на 1-2 дня для созревания в холодильнике или при низкой температуре
Березовый сок
5 л
Лимон
2 шт.
Мед
100 г
Дрожжи
25 г
Изюм
5 г
- 1.Смешать березовый сок, лимонный сок, мед, дрожжи и изюм;
- 2.Ждать брожения в течение 3 дней;
- 3.Через трое суток разлить по бутылкам, остудить
Ароматные и национальные вариации
Мята
4 г
Ржаной хлеб
100 г
Сахар
3 ст.л.
Вода
2 л
Дрожжи
15 г
Изюм
10 г
- 1.Сделать из хлеба сухари и измельчить;
- 2.Залить их водой, накрыть и оставить в теплом месте на 2 часа;
- 3.Жидкость слить, добавить разведенные в воде дрожжи, сахар и мяту;
- 4.Оставить на 12 часов;
- 5.Процедить квас через марлю, разлить по бутылкам и добавить изюм;
- 6.Охладить
Ржаной хлеб
1 кг
Вода
3 л
Сахар
1 стакан
Черносмородиновые листья (измельченные)
2 ст.л.
Закваска
1 стакан
- 1.Положить в кастрюлю хлеб, черносмородиновые листья, сахар;
- 2.Залить кипятком и перемешать. Оставить на 4 часа;
- 3.Слить сусло, добавить закваску и оставить на 3 суток;
- 4.Когда сусло закиснет, слить его, прокипятить;
- 5.Процедить через марлю и остудить
Вода
2 л
Тмин
30 г
Сахар
300 г
Дрожжи
10 г
Лимонная кислота
0,5 г
- 1.Промыть тмин, залить водой и варить на слабом огне;
- 2.Процедить, добавить сахар и охладить;
- 3.Добавить разведенные в теплой воде дрожжи и оставить на 10-12 часов;
- 4.Квас процедить и охладить;
- 5.Добавить разведенные в теплой воде лимонную кислоту
Ржаной хлеб
500 г
Вода
4 л
Сахар
200 г
Изюм
20 г
Лимон
1 шт.
Дрожжи
20 г
Мука
2 ст.л.
- 1.Сухари ржаного хлеба залить горячей водой. Остудить;
- 2.Добавить разведенные в воде с мукой дрожжи;
- 3.Накрыть и закрепить марлю. Оставить на 12 часов;
- 4.Процедить через марлю, добавить сахар, изюм и лимонный сок;
- 5.Разлить по бутылкам и остудить
Ржаной хлеб
400 г
Вода
2,5 л
Яблочный сироп
1 стакан
Дрожжи
20 г
Сахар
150 г
Имбирь
5 г
- 1.Сделать сухари, залить их кипяченой водой и оставить на 6 часов. Слить полученное сусло;
- 2.Варить имбирь полчаса, процедить и влить в сусло;
- 3.Вскипятить и охладить;
- 4.Добавить яблочный сироп, сахар и дрожжи;
- 5.Размешать и накрыть марлей. Оставить на 10-12 часов
- 1.¼ посуды наполнить пшеничными отрубями;
- 2.Смочить холодной водой, и добавить кипяток. Дать остыть;
- 3.Добавить 200 г закисших отрубей;
- 4.Перемешать и накрыть марлей. Оставить на 24 часа;
- 5.Процедить
Ржаной хлеб
250 г
Вода
2,5 л
Сахар
1 стакан
Прессованные дрожжи
20 г
Лимон
1 шт
- 1.Сухари ржаного хлеба залить кипятком. Оставить на несколько часов;
- 2.Процедить, добавить сахар, дрожжи и лимонный сок;
- 3.Оставить на 3 часа;
- 4.Разлить по бутылкам и остудить
Кукурузная мука
300 г
Вода
2,5 л
Сахар
200 г
Дрожжи
15 г
- 1.Замочить муку в теплой воде. Оставить на 12 часов;
- 2.Разбавить водой и остудить;
- 3.Добавить сахар и дрожжи;
- 4.После сбраживания добавить кипяток;
- 5.Процедить и разлить по бутылкам. Остудить
Ржаной хлеб
250 г
Вода
2 л
Сахар
1 стакан
Изюм
15 г
Дрожжи
20 г
Можжевеловые ягоды
30-40 шт
- 1.Сделать сухари из хлеба и нарезать;
- 2.Залить кипятком, размешать и оставить на 4 часа;
- 3.Слить сусло, добавить сахар и дрожжи. Перемешать и оставить;
- 4.Через 10 часов добавить отвар из можжевеловых ягод;
- 5.Через 8 часов процедить квас и разлить по бутылкам. Добавить изюм;
- 6.Охладить
Ржаной хлеб
300 г
Березовый сок
2,5 л
- 1.Налить березовый сок в банку и оставить на 3 суток в прохладном месте;
- 2.Приготовить сухари из хлеба;
- 3.После того, как сок закиснет, добавить сухари;
- 4.Накрыть марлей и оставить на сутки;
- 5.Процедить и остудить
Ржаной хлеб
250 г
Вода
2 л
Сахар
1 стакан
Изюм
10 г
Дрожжи
20 г
Душица
20 г
- 1.Приготовить сухари и залить их кипятком. Оставить на 4 часа;
- 2.Слить сусло, добавить в него сахар и дрожжи;
- 3.Поместить душицу в марлю и опустить в квас. Перемешать и ставить на 12 часов;
- 4.Разлить по бутылкам, добавить изюм и остудить
Закваски и быстрые способы
Вода
3 л
Свежие дрожжи
4 г
Квасное сусло
5 ст.л.
Сахар
300 г
- 1.Налить очищенную теплую воду в стеклянную емкость и всыпать в нее концентрат квасного сусла, все тщательно перемешать;
- 2.Добавить в воду с суслом сахарный песок и размешивать до его полного растворения;
- 3.В слегка подслащенной теплой воде развести дрожжи и затем влить их в емкость для приготовления кваса;
- 4.Чтобы начался процесс брожения, необходимо поставить банку с напитком в теплое место на 18-20 часов;
- 5.Спустя время выдержки нужно процедить квас и разлить его по емкостям для хранения
История русского кваса
Квас в современности
Польза и противопоказания
- Как отмечает гастроэнтеролог Екатерина Урусова, при потреблении кваса особую осторожность необходимо проявлять людям, страдающим от гастрита, язвы желудка и колита.
Полезные советы по приготовлению
- использовать для закваски и напитка только свежие и качественные ингредиенты;
- хлеб для кваса нужно хорошо подсушить, чем больше подрумянятся сухари, тем насыщеннее получается вкус;
- воду для приготовления рекомендуется предварительно кипятить, а затем остудить до комнатной температуры.
- использовать для настаивания сусла только чистую стеклянную или эмалированную тару, не склонную к окислению;
- использовать различные добавки для улучшения вкусовых качеств - мед, ягоды и фрукты, травы;
- настаивать закваску при комнатной температуре, процеживать после брожения и хранить в холодном месте двое-трое суток;
- строго придерживаться правил хранения готового кваса, чтобы он приносил пользу организму, а не вред.