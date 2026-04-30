Синоптик рассказала, в каких регионах будут погодные колебания в мае

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Погодные колебания ожидаются в мае в Москве и на юге западной Сибири, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

"На юге Западной Сибири, например, 1 мая будет жара до +30-31 градуса, но 2 мая резко похолодает до +13-18 градусов", — объяснила собеседница агентства.