Синоптик рассказала, в каких регионах будут погодные колебания в мае - РИА Новости, 30.04.2026
21:12 30.04.2026
Синоптик рассказала, в каких регионах будут погодные колебания в мае

Паршина: в Москве и на юге западной Сибири май станет месяцем погодных колебаний

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В мае в Москве ожидаются колебания температуры.
  • В начале следующей недели в Москве температура повысится до +17–22 градусов, а затем понизится на +2–4 градуса.
  • На юге Западной Сибири 1 мая ожидается жара до +30–31 градуса, но 2 мая резко похолодает до +13–18 градусов.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Погодные колебания ожидаются в мае в Москве и на юге западной Сибири, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Май – месяц погодных перемен и колебания температуры, например, в Москве, сначала температура повысится до +17-22 градусов в начале следующей недели, а затем к следующим выходным понизится на +2-4 градуса. Перестраивается и ночная температура воздуха, так как погода отходит от заморозков к относительно тёплым ночам в +6-12 градусов", — рассказала синоптик.
Паршина добавила, что в начале мая на юге Западной Сибири ожидается жара, затем резкое похолодание.
"На юге Западной Сибири, например, 1 мая будет жара до +30-31 градуса, но 2 мая резко похолодает до +13-18 градусов", — объяснила собеседница агентства.
МоскваЗападная СибирьЛюдмила ПаршинаГидрометцентр
 
 
