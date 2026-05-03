Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда испортится погода в Москве - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 03.05.2026
Синоптик рассказал, когда испортится погода в Москве

Синоптик Тишковец: к концу следующей недели в Москву вернутся дожди

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в понедельник наступит метеорологическое лето.
  • Днем температура воздуха поднимется до +21–+24 градусов.
  • К концу следующей недели в Москву вернутся дожди, и температура упадет до +13–+18 градусов.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Метеорологическое лето наступит в столице в понедельник, днем воздух прогреется до плюс 21-24 градусов, однако к концу следующей недели в Москву вернутся дожди и температура упадет до плюс 13-18 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Завтра Центральная Россия окажется в теплом секторе циклона, подпираемого с юга антициклоном, благодаря чему наступит метеорологическое лето. В Москве и по области будет переменная облачность, без осадков", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от плюс девяти до плюс 12 градусов, по области - от плюс семи - до плюс 12. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21 - плюс 24 градусов, в Подмосковье - 20-25 градусов тепла.
"Атмосферное давление понизится до 743 миллиметров ртутного столба. До среды включительно сохранится 20-градусное тепло. В конце недели погода испортится - пойдут дожди, и посвежеет до плюс 13 - плюс 18", - подчеркнул Тишковец.
Прохожие на одном из пешеходных переходов в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в конце мая
30 апреля, 11:45
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецРелигиозные праздники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала