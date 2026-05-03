Синоптик рассказал, когда испортится погода в Москве

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Метеорологическое лето наступит в столице в понедельник, днем воздух прогреется до плюс 21-24 градусов, однако к концу следующей недели в Москву вернутся дожди и температура упадет до плюс 13-18 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от плюс девяти до плюс 12 градусов, по области - от плюс семи - до плюс 12. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21 - плюс 24 градусов, в Подмосковье - 20-25 градусов тепла.
"Атмосферное давление понизится до 743 миллиметров ртутного столба. До среды включительно сохранится 20-градусное тепло. В конце недели погода испортится - пойдут дожди, и посвежеет до плюс 13 - плюс 18", - подчеркнул Тишковец.
