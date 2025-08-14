https://ria.ru/20250814/sapsan-2035164162.html

Россия сорвала ракетную программу Украины

Россия сорвала ракетную программу Украины - РИА Новости, 14.08.2025

Россия сорвала ракетную программу Украины

Москва сорвала планы Киева по производству ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, сообщила ФСБ. РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Москва сорвала планы Киева по производству ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, сообщила ФСБ."Федеральной службой безопасности <...> во взаимодействии с Министерством обороны <...> в результате проведенной совместной специальной операции нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании оперативно-тактических ракетных комплексов", — заявили в спецслужбе.Детали операции:Со своей стороны, в Минобороны сообщили, что в июле российская армия поразила:В ведомстве добавили, что информация о срыве планов Киева подтверждена несколькими независимыми источниками.

