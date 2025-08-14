Рейтинг@Mail.ru
Россия сорвала ракетную программу Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:04 14.08.2025 (обновлено: 10:52 14.08.2025)
Россия сорвала ракетную программу Украины
Москва сорвала планы Киева по производству ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, сообщила ФСБ. РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Москва сорвала планы Киева по производству ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, сообщила ФСБ."Федеральной службой безопасности &lt;...&gt; во взаимодействии с Министерством обороны &lt;...&gt; в результате проведенной совместной специальной операции нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании оперативно-тактических ракетных комплексов", — заявили в спецслужбе.Детали операции:Со своей стороны, в Минобороны сообщили, что в июле российская армия поразила:В ведомстве добавили, что информация о срыве планов Киева подтверждена несколькими независимыми источниками.
2025
Запись разговоров сотрудников украинского ВПК о проекте "Сапсан"
Запись разговоров сотрудников украинского ВПК о проекте "Сапсан"
Комментарий сотрудника ФСБ об операции по уничтожению ракетной программы "Сапсан"
Комментарий сотрудника ФСБ об операции по уничтожению ракетной программы "Сапсан"
Россия сорвала ракетную программу Украины

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Москва сорвала планы Киева по производству ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, сообщила ФСБ.
"Федеральной службой безопасности <...> во взаимодействии с Министерством обороны <...> в результате проведенной совместной специальной операции нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании оперативно-тактических ракетных комплексов", — заявили в спецслужбе.
Карта с радиусом поражения украинских баллистических ракет "Сапсан", если бы они запускались с территории, подконтрольной киевскому режиму
Карта с радиусом поражения украинских баллистических ракет Сапсан, если бы они запускались с территории, подконтрольной киевскому режиму
© Фото : ФСБ
Карта с радиусом поражения украинских баллистических ракет "Сапсан", если бы они запускались с территории, подконтрольной киевскому режиму

Предполагаемый радиус действия ракет "Сапсан" — 500-750 километров.

Детали операции:
  • Украина втайне развивала ракетную программу по технологиям и запасам, оставшимся от СССР.
  • У ФСБ имелась информация по производству "Сапсанов", в том числе точные координаты предприятий, задействованных в проекте.
  • Владимир Зеленский в мае встречался с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, имея на руках документацию по ракетному комплексу, Берлин финансировал программу.
  • Производство развернули на оборонных предприятиях в Днепропетровской и Сумской областях, включая Павлоградский химический завод и Шосткинский казенный завод "Звезда".
  • В радиус поражения в теории попадали Москва, Минск, Витебск, Калуга, Тула, Владимир, Донецк, а также ядерный центр в Сарове.
  • В результате ударов ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет.
  • Благодаря проведенной операции ВПК Украины понес колоссальный ущерб.
Расчет ОТРК Искандер-М точным попаданием уничтожил ЗРК IRIS-T в Днепропетровской области
Мощнейший комбинированный удар: дерзкий ход ВКС ошеломил Киев
9 июля, 16:23
Со своей стороны, в Минобороны сообщили, что в июле российская армия поразила:
  • конструкторские бюро;
  • предприятия по сборке ракетного оружия;
  • заводы по производству топлива для него;
  • западные комплексы ПВО, прикрывавшие эти объекты;
  • четыре пусковые установки ЗРК Patriot;
  • радиолокационную станцию AN/MPQ-65.
В ведомстве добавили, что информация о срыве планов Киева подтверждена несколькими независимыми источниками.
