08:31 14.08.2025 (обновлено: 10:12 14.08.2025)
Путин рассказал об уровне инвестиций в экономику Киргизии
БОСТЕРИ (Киргизия), 14 авг — РИА Новости. Россия лидирует среди стран, инвестирующих в экономику Киргизии, заявил Владимир Путин."Отношения между Россией и Киргизией успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Важнейшей составляющей неизменно остается экономическое сотрудничество. Наша страна занимает лидирующие позиции среди государств, инвестирующих в киргизскую экономику", — сказал он в обращении к участникам Киргизско-российского бизнес-форума.Президент отметил, что это стало возможным благодаря фонду развития, который проинвестировал более 2,5 тысячи проектов на сумму свыше 900 миллионов долларов. При его поддержке в стране строят современные промышленные предприятия и социальные объекты, создают десятки тысяч рабочих мест.Путин также пожелал участникам форума плодотворной работы и выразил надежду на реализацию в ближайшее время инициатив и предложений, которые обсудят на мероприятии.Обращение зачитал начальник управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.
экономика, россия, киргизия, иссык-куль (озеро), владимир путин
Экономика, Россия, Киргизия, Иссык-Куль (озеро), Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
БОСТЕРИ (Киргизия), 14 авг — РИА Новости. Россия лидирует среди стран, инвестирующих в экономику Киргизии, заявил Владимир Путин.
"Отношения между Россией и Киргизией успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Важнейшей составляющей неизменно остается экономическое сотрудничество. Наша страна занимает лидирующие позиции среди государств, инвестирующих в киргизскую экономику", — сказал он в обращении к участникам Киргизско-российского бизнес-форума.
Он проходит в курортном селе Бостери на побережье озера Иссык-Куль. В этом году в нем принимают участие более тысячи делегатов из России, Киргизии и других стран.

Президент отметил, что это стало возможным благодаря фонду развития, который проинвестировал более 2,5 тысячи проектов на сумму свыше 900 миллионов долларов. При его поддержке в стране строят современные промышленные предприятия и социальные объекты, создают десятки тысяч рабочих мест.
Путин также пожелал участникам форума плодотворной работы и выразил надежду на реализацию в ближайшее время инициатив и предложений, которые обсудят на мероприятии.
Обращение зачитал начальник управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.
ЭкономикаРоссияКиргизияИссык-Куль (озеро)Владимир Путин
 
 
