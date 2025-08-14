https://ria.ru/20250814/kirgiziya-2035166285.html

Путин рассказал об уровне инвестиций в экономику Киргизии

БОСТЕРИ (Киргизия), 14 авг — РИА Новости. Россия лидирует среди стран, инвестирующих в экономику Киргизии, заявил Владимир Путин."Отношения между Россией и Киргизией успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Важнейшей составляющей неизменно остается экономическое сотрудничество. Наша страна занимает лидирующие позиции среди государств, инвестирующих в киргизскую экономику", — сказал он в обращении к участникам Киргизско-российского бизнес-форума.Президент отметил, что это стало возможным благодаря фонду развития, который проинвестировал более 2,5 тысячи проектов на сумму свыше 900 миллионов долларов. При его поддержке в стране строят современные промышленные предприятия и социальные объекты, создают десятки тысяч рабочих мест.Путин также пожелал участникам форума плодотворной работы и выразил надежду на реализацию в ближайшее время инициатив и предложений, которые обсудят на мероприятии.Обращение зачитал начальник управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.

