Путин рассказал об уровне инвестиций в экономику Киргизии

БОСТЕРИ (Киргизия), 14 авг — РИА Новости. Россия лидирует среди стран, инвестирующих в экономику Киргизии, заявил Владимир Путин.
"Отношения между Россией и Киргизией
успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Важнейшей составляющей неизменно остается экономическое сотрудничество. Наша страна занимает лидирующие позиции среди государств, инвестирующих в киргизскую экономику", — сказал он в обращении к участникам Киргизско-российского бизнес-форума.
Он проходит в курортном селе Бостери на побережье озера Иссык-Куль. В этом году в нем принимают участие более тысячи делегатов из России, Киргизии и других стран.
Президент отметил, что это стало возможным благодаря фонду развития, который проинвестировал более 2,5 тысячи проектов на сумму свыше 900 миллионов долларов. При его поддержке в стране строят современные промышленные предприятия и социальные объекты, создают десятки тысяч рабочих мест.
Путин также пожелал участникам форума плодотворной работы и выразил надежду на реализацию в ближайшее время инициатив и предложений, которые обсудят на мероприятии.
Обращение зачитал начальник управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.