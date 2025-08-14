https://ria.ru/20250814/skyfy-2034867164.html

Смертельная угроза: в генах древнего народа нашли опасную для детей мутацию

Российские генетики провели масштабное исследование скифов — античного народа, который веками господствовал в Северном Причерноморье. Анализ древнего ДНК...

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Захар Андреев. Российские генетики провели масштабное исследование скифов — античного народа, который веками господствовал в Северном Причерноморье. Анализ древнего ДНК показал, как наследие исчезнувших племен влияет на жизнь современного человека."Сырые, немускулистые"Скифы — кочевые племена, населявшие евразийские степи в раннем железном веке (в седьмом-третьем веках до нашей эры). На пике могущества их владения простирались от Северного Причерноморья до Монголии. На юге они дошли до Иудеи, над которой властвовали почти три десятка лет, а также до Синая — и египетскому фараону пришлось откупаться от северян.Скифы оставили после себя многочисленные археологические памятники, но письменности у них не было. Основные источники сведений о племени — сочинения античных авторов, прежде всего Геродота и Гиппократа. Сохранились данные о внешнем виде и образе жизни, в том числе о питании.По дошедшим до нас словам удалось установить, что народ этот — ираноязычный. Название "скиф", скорее всего, означает "стрелок". И мужчины, и женщины были конными лучниками. Жили в кибитках о четырех или шести колесах.Гиппократ называл скифов "рыжим племенем" с "бронзовой" кожей. По словам античного целителя, кочевники не были похожи на другие народы — только на самих себя. Древний автор описывал их тела как "толстые, мясистые, нечленистые, сырые и немускулистые", а также утверждал, что мужчины-конники якобы массово страдают половым бессилием. Оттого, писал врач, племя неплодовито.Согласно тому же Гиппократу, скифы питались вареным мясом, кобыльим молоком и сыром из него. Так возникло предположение, что народ имел мутацию, позволяющую потреблять молоко в сыром виде.Масштабное генетическое исследование, проведенное российскими учеными, дало возможность проверить часть этих сведений и получить новую информацию о знаменитом древнем народе.Рыжие мясоедыЕвгений Рогаев из Центра генетики и наук о жизни Научно-технологического университета "Сириус" (Сочи) вместе с коллегами проанализировали "высококачественные геномные данные" 131 человека из скифских захоронений, обнаруженных на территории так называемой Великой Скифии — пространства от северного побережья Черного моря до Среднего Дона. Статья опубликована в журнале Science Advances.Оказалось, что скифы, хотя и пришли из Азии, были европеоидами. По крайней мере у одной группы на Среднем Дону насчитывалось много браков между близкими родственниками — троюродными братом и сестрой, дядей и племянницей (тетей и племянником) и даже единокровными братом и сестрой. Примечательно, что представители скифской элиты при этом не были потомками близкородственных связей.Общество было патрилинейным — то есть род вели по отцовской линии, а жен могли брать из других сообществ. Все мужчины из самых богатых курганов принадлежали к одной и той же Y-хромосомной линии гаплогруппы R1a1a (R-Y2631). Материнские же митохондриальные линии распределились равномерно.Подтвердились сведения из Геродота: у некоторых скифов были обнаружены варианты гена MC1R , связанные с рыжими волосами и веснушками, а также с предрасположенностью к солнечным ожогам."Бронзовая кожа" может объясняться отравлением железом в результате мясной диеты — генетики выявили у скифов мутации, которые этому способствуют.А вот подтвердить или опровергнуть предрасположенность к упомянутым античным целителем ожирению или сексуальной дисфункции не удалось. Не определена и способность скифов усваивать сырое молоко.На зубах древних кочевников не обнаружилось никаких признаков кариеса. Изотопный анализ зубной эмали показал, что, помимо мяса и молочных продуктов, рацион включал в себя зелень. Однако некоторые угощения скифам, судя по всему, были недоступны.Строгая диетаУченые идентифицировали редкую мутацию ALDOB, связанную с непереносимостью фруктозы. Это вид сахара, который содержится во многих фруктах, овощах и меде. Примечательно, что, согласно некоторым античным источникам, мед был одним из экспортных товаров Великой Скифии.По словам авторов работы, вредная мутация, скорее всего, появилась именно у скифов Среднего Дона и затем распространилась среди современных европейских популяций.Наследственная непереносимость фруктозы (ННФ) — редкое генетическое заболевание, которое фиксируют у одного на 20-30 тысяч новорожденных. Встречается и в России, но точных данных по стране нет."Симптомы появляются в раннем детстве, при первом употреблении фруктозы во время прикорма: рвота, диарея, гипогликемия, судороги, желтуха. В тяжелых случаях развивается печеночная и почечная недостаточность. Без диагностики и лечения ННФ может представлять угрозу для жизни. При длительном потреблении фруктозы развиваются хронические поражения печени, почек, задержка физического и умственного развития", — объясняет терапевт поликлиники Национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России Алина Кириченко.Болезнь неизлечима: по словам врача, пациенту остается только постоянно следить за здоровьем и соблюдать строгую диету с исключением фруктозы, сахарозы и сорбита. Судя по генетическим данным, именно такой придерживались древние скифы — это позволяло им доживать до преклонных лет."Скифские" вредные мутации равномерно распределены в популяции. В целом же современные потомки древнего народа сосредоточены в Европе — в Азии их значительно меньше. Носители скифских последовательностей мтДНК (материнская линия) в основном встречаются в Польше, Дании и северо-западной части России.Отцовские же линии преимущественно распространены в современных популяциях, населяющих южные регионы России, Кавказ и Ближний Восток, а также Северную Европу и Скандинавию.Впрочем, все носители скифских генов могут называть себя их потомками с большой долей условности: древний народ давным-давно исчез, и память о нем, сохранившаяся в ДНК, дошла до современных людей через множество "посредников".

