https://ria.ru/20250814/belgorod-2035157527.html
ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области
ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области - РИА Новости, 14.08.2025
ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области
Дрон ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T06:54:00+03:00
2025-08-14T06:54:00+03:00
2025-08-14T09:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035165478_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a519a3ce2aa4efd33eef8317610292a1.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Сейчас шел пешком, в это время ударили по зданию правительства. В области есть небольшие повреждения", — сказал он.Гладков уточнил, что обошлось без пострадавших. Он призвал белгородцев соблюдать осторожность, отметив сложную оперативную обстановку.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035165478_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_03a660b07f5402f54786e346a918c179.jpg
Последствия удара ВСУ по зданию правительства Белгородской области
ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков/
2025-08-14T06:54
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)