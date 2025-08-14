https://ria.ru/20250814/belgorod-2035157527.html

ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Сейчас шел пешком, в это время ударили по зданию правительства. В области есть небольшие повреждения", — сказал он.Гладков уточнил, что обошлось без пострадавших. Он призвал белгородцев соблюдать осторожность, отметив сложную оперативную обстановку.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

