Рейтинг@Mail.ru
Как вызвать врача на дом: куда обращаться, сколько ждать, инструкция
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/kak-vyzvat-vracha-na-dom-2027170921.html
Как вызвать врача на дом: куда обращаться, сколько ждать, инструкция
Как вызвать врача на дом: куда обращаться, сколько ждать, инструкция
Как вызвать врача на дом: куда обращаться, сколько ждать, инструкция
Как вызвать врача на дом в Москве? Есть ли еще способы оформить вызов для взрослого помимо обращения в регистратуру поликлиники по месту жительства? Как быстро... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:50:00+03:00
2025-07-04T13:50:00+03:00
москва
здоровье - общество
скорая помощь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564254516_284:0:2793:1411_1920x0_80_0_0_0e469b1044a48f4ac05e2033eee2ab25.jpg
Как вызвать врача на дом в Москве? Есть ли еще способы оформить вызов для взрослого помимо обращения в регистратуру поликлиники по месту жительства? Как быстро участковый по вашему району приедет по вызову? Ответы на главные вопросы — в материале РИА Новости.Как вызвать врача на домВ 2025 году процесс вызова врача прост и доступен каждому благодаря специальным приложениям и расширению онлайн-сервисовСлужба 122Это единый номер для вызова врача на дом, записи на вакцинацию и других медицинских услуг. Вам нужно будет назвать симптомы заболевания, адрес и дату рождения, чтобы оператор мог собрать информацию о вашем состоянии, оформить вызов и направить нужного специалиста по месту жительства.Регистратура поликлиникиПо звонку в поликлинику также можно оформить вызов участкового. Как и в первом случае — потребуется сообщить личные данные, симптомы недомогания и адрес, по которому нужно приехать.ГосуслугиСреди других многочисленных функций портала Госуслуг одной из самых популярных остается вызов врача на дом к заболевшему. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись.Процесс достаточно прост:Частные медицинские центрыСегодня услугу вызова взрослого врача на дом предоставляют не только государственные поликлиники, привязанные к району проживания, но и частные медицинские центры Москвы. Это может быть особенно удобно, когда требуется консультация узкопрофильного специалиста, или если вы хотите избежать ожидания в государственных учреждениях.В каких случаях можно вызвать врача на домВызывать врача на дом целесообразно в случаях, когда состояние здоровья не позволяет пациенту самостоятельно обратиться в поликлинику, а также при наличии острых состояний или обострений хронических заболеваний.Показания для этого следующие:Каких врачей можно вызвать на домКак рассказала Светлана Гамова, главный врач СМП “Ресет”, в 2025 году взрослому пациенту можно вызвать на дом различных специалистов, включая следующих:Список доступных специалистов может варьироваться в зависимости от региона, поэтому перед вызовом стоит уточнить, какой врач доступен. Если речь идет о государственном учреждении — не забудьте подготовить полис ОМС.Как не получить отказ при вызове врачаВо избежание отказа от приезда медицинского работника на дом, нужно четко и описать состояние пациента при вызове, указать точный адрес, подъезд, код домофона, сообщить о любых рисках (агрессия, психические особенности) — чтобы направили подходящую бригаду и были готовы к ситуации.Мнение экспертаВрач Светлана Гамова подытожила:“Если чувствуете себя плохо — просто позвоните. Даже если не знаете, какого врача вызвать, операторы первой линии подскажут, какая бригада или специалист нужны именно в вашей ситуации. Главное — честно описать симптомы”.
https://ria.ru/20250626/skoraya-1591245118.html
https://ria.ru/20240426/podmoskove-1942453788.html
https://ria.ru/20250428/nauka-2011858692.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564254516_38:0:2767:2047_1920x0_80_0_0_31c1ce46910d3bcd913cc8f2093a2747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, здоровье - общество, скорая помощь
Москва, Здоровье - Общество, скорая помощь

Как вызвать врача на дом: куда обращаться, сколько ждать, инструкция

© РИА Новости / Алексей СухоруковВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
Как вызвать врача на дом в Москве? Есть ли еще способы оформить вызов для взрослого помимо обращения в регистратуру поликлиники по месту жительства? Как быстро участковый по вашему району приедет по вызову? Ответы на главные вопросы — в материале РИА Новости.

Как вызвать врача на дом

В 2025 году процесс вызова врача прост и доступен каждому благодаря специальным приложениям и расширению онлайн-сервисов
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Как вызвать скорую помощь с мобильного телефона: правила и рекомендации
26 июня, 19:36

Служба 122

Это единый номер для вызова врача на дом, записи на вакцинацию и других медицинских услуг. Вам нужно будет назвать симптомы заболевания, адрес и дату рождения, чтобы оператор мог собрать информацию о вашем состоянии, оформить вызов и направить нужного специалиста по месту жительства.

Регистратура поликлиники

По звонку в поликлинику также можно оформить вызов участкового. Как и в первом случае — потребуется сообщить личные данные, симптомы недомогания и адрес, по которому нужно приехать.
  • Как правило, заявки на вызов врача принимаются до обеда, поэтому лучше звонить в первой половине дня, чтобы врач смог посетить вас в тот же день.
  • Сегодня в большинстве поликлиник Москвы улучшены системы записи и вызова врачей. Вы можете позвонить в регистратуру или воспользоваться онлайн-сервисом на сайте организации.
  • Процесс записи стал более прозрачным, и теперь вы можете увидеть доступные временные слоты для вызова врача на дом.
  • Некоторые поликлиники даже предлагают мобильные приложения, через которые можно быстро вызвать врача, просмотреть историю вызовов и получить консультации.
  • Также можно оставить заявку на вызов врача через чат-бота в мессенджерах.

Госуслуги

Среди других многочисленных функций портала Госуслуг одной из самых популярных остается вызов врача на дом к заболевшему. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись.
Процесс достаточно прост:
  • зайдите в приложение;
  • в разделе “Услуги” выберите подраздел “Здоровье”;
  • выберите пункт “Вызов врача на дом”.

Частные медицинские центры

Сегодня услугу вызова взрослого врача на дом предоставляют не только государственные поликлиники, привязанные к району проживания, но и частные медицинские центры Москвы. Это может быть особенно удобно, когда требуется консультация узкопрофильного специалиста, или если вы хотите избежать ожидания в государственных учреждениях.
Как вызвать скоруюКак вызвать скорую

В каких случаях можно вызвать врача на дом

Вызывать врача на дом целесообразно в случаях, когда состояние здоровья не позволяет пациенту самостоятельно обратиться в поликлинику, а также при наличии острых состояний или обострений хронических заболеваний.
Показания для этого следующие:
  • высокая температура тела (от 38 градусов и выше), сопровождающаяся болью в горле, кашлем, слабостью и другими симптомами ОРЗ и гриппа;
  • острая желудочная инфекция с повторяющейся рвотой и жидким стулом;
  • повышенное артериальное давление, сопровождающееся сильной пульсирующей головной болью;
  • ухудшение самочувствия после перенесенных инфаркта, инсульта или полостной операции;
  • паралич, инвалидность и иное состояние взрослого, которое физически не дает возможности самостоятельно прийти в районную поликлинику.
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Тревожная кнопка появилась на планшетах бригад скорой помощи в Подмосковье
26 апреля 2024, 11:53

Каких врачей можно вызвать на дом

Как рассказала Светлана Гамова, главный врач СМП “Ресет”, в 2025 году взрослому пациенту можно вызвать на дом различных специалистов, включая следующих:
  1. 1.
    Терапевт / врач общего профиля: при ОРВИ, температуре, болях, слабости, отравлениях, обострении хронических заболеваний.
  2. 2.
    Фельдшер: для оказания доврачебной помощи, контроля показателей, симптоматической и инфузионной терапии при неотложных состояниях
  3. 3.
    Реаниматолог (АИР-бригада): при угрозе жизни: потеря сознания, остановка дыхания, судороги, резкое падение давления, тяжелые интоксикации.
  4. 4.
    Психиатр: при тревоге, панике, депрессии, психозах, агрессии, суицидальных мыслях, отказе от лечения.
  5. 5.
    Психиатр-нарколог: при запоях, абстиненции, алкогольной или наркотической интоксикации, для проведения кодирования.
  6. 6.
    Невролог: при головных болях, головокружении, нарушениях сна, онемении, слабости, последствиях инсульта.
  7. 7.
    Психолог, психотерапевт: для работы с тревогой, стрессом, семейными конфликтами, срывами, эмоциональными кризисами.
  8. 8.
    Узкие специалисты (по предварительной записи): кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог и другие — при необходимости планового осмотра или коррекции терапии.
  9. 9.
    Медсестра/медбрат: выполнение назначений врача. включая капельницы, инъекции, обработка ран или перевязка, уход, взятие анализов.
Список доступных специалистов может варьироваться в зависимости от региона, поэтому перед вызовом стоит уточнить, какой врач доступен. Если речь идет о государственном учреждении — не забудьте подготовить полис ОМС.

Как не получить отказ при вызове врача

Во избежание отказа от приезда медицинского работника на дом, нужно четко и описать состояние пациента при вызове, указать точный адрес, подъезд, код домофона, сообщить о любых рисках (агрессия, психические особенности) — чтобы направили подходящую бригаду и были готовы к ситуации.

Мнение эксперта

Врач Светлана Гамова подытожила:
“Если чувствуете себя плохо — просто позвоните. Даже если не знаете, какого врача вызвать, операторы первой линии подскажут, какая бригада или специалист нужны именно в вашей ситуации. Главное — честно описать симптомы”.
Автомобиль реанимации в Саратовcкой области - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Саратовские ученые разработали мини-лабораторию для скорых и реанимаций
28 апреля, 09:00
 
МоскваЗдоровье - Обществоскорая помощь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала