Как вызвать врача на дом: куда обращаться, сколько ждать, инструкция
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Как вызвать врача на дом в Москве? Есть ли еще способы оформить вызов для взрослого помимо обращения в регистратуру поликлиники по месту жительства? Как быстро участковый по вашему району приедет по вызову? Ответы на главные вопросы — в материале РИА Новости.
Как вызвать врача на дом
В 2025 году процесс вызова врача прост и доступен каждому благодаря специальным приложениям и расширению онлайн-сервисов
Служба 122
Это единый номер для вызова врача на дом, записи на вакцинацию и других медицинских услуг. Вам нужно будет назвать симптомы заболевания, адрес и дату рождения, чтобы оператор мог собрать информацию о вашем состоянии, оформить вызов и направить нужного специалиста по месту жительства.
Регистратура поликлиники
По звонку в поликлинику также можно оформить вызов участкового. Как и в первом случае — потребуется сообщить личные данные, симптомы недомогания и адрес, по которому нужно приехать.
- Как правило, заявки на вызов врача принимаются до обеда, поэтому лучше звонить в первой половине дня, чтобы врач смог посетить вас в тот же день.
- Сегодня в большинстве поликлиник Москвы улучшены системы записи и вызова врачей. Вы можете позвонить в регистратуру или воспользоваться онлайн-сервисом на сайте организации.
- Процесс записи стал более прозрачным, и теперь вы можете увидеть доступные временные слоты для вызова врача на дом.
- Некоторые поликлиники даже предлагают мобильные приложения, через которые можно быстро вызвать врача, просмотреть историю вызовов и получить консультации.
- Также можно оставить заявку на вызов врача через чат-бота в мессенджерах.
Госуслуги
Среди других многочисленных функций портала Госуслуг одной из самых популярных остается вызов врача на дом к заболевшему. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись.
Процесс достаточно прост:
- зайдите в приложение;
- в разделе “Услуги” выберите подраздел “Здоровье”;
- выберите пункт “Вызов врача на дом”.
Частные медицинские центры
Сегодня услугу вызова взрослого врача на дом предоставляют не только государственные поликлиники, привязанные к району проживания, но и частные медицинские центры Москвы. Это может быть особенно удобно, когда требуется консультация узкопрофильного специалиста, или если вы хотите избежать ожидания в государственных учреждениях.
В каких случаях можно вызвать врача на дом
Вызывать врача на дом целесообразно в случаях, когда состояние здоровья не позволяет пациенту самостоятельно обратиться в поликлинику, а также при наличии острых состояний или обострений хронических заболеваний.
Показания для этого следующие:
- высокая температура тела (от 38 градусов и выше), сопровождающаяся болью в горле, кашлем, слабостью и другими симптомами ОРЗ и гриппа;
- острая желудочная инфекция с повторяющейся рвотой и жидким стулом;
- повышенное артериальное давление, сопровождающееся сильной пульсирующей головной болью;
- ухудшение самочувствия после перенесенных инфаркта, инсульта или полостной операции;
- паралич, инвалидность и иное состояние взрослого, которое физически не дает возможности самостоятельно прийти в районную поликлинику.
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Каких врачей можно вызвать на дом
Как рассказала Светлана Гамова, главный врач СМП “Ресет”, в 2025 году взрослому пациенту можно вызвать на дом различных специалистов, включая следующих:
- 1.Терапевт / врач общего профиля: при ОРВИ, температуре, болях, слабости, отравлениях, обострении хронических заболеваний.
- 2.Фельдшер: для оказания доврачебной помощи, контроля показателей, симптоматической и инфузионной терапии при неотложных состояниях
- 3.Реаниматолог (АИР-бригада): при угрозе жизни: потеря сознания, остановка дыхания, судороги, резкое падение давления, тяжелые интоксикации.
- 4.Психиатр: при тревоге, панике, депрессии, психозах, агрессии, суицидальных мыслях, отказе от лечения.
- 5.Психиатр-нарколог: при запоях, абстиненции, алкогольной или наркотической интоксикации, для проведения кодирования.
- 6.Невролог: при головных болях, головокружении, нарушениях сна, онемении, слабости, последствиях инсульта.
- 7.Психолог, психотерапевт: для работы с тревогой, стрессом, семейными конфликтами, срывами, эмоциональными кризисами.
- 8.Узкие специалисты (по предварительной записи): кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог и другие — при необходимости планового осмотра или коррекции терапии.
- 9.Медсестра/медбрат: выполнение назначений врача. включая капельницы, инъекции, обработка ран или перевязка, уход, взятие анализов.
Список доступных специалистов может варьироваться в зависимости от региона, поэтому перед вызовом стоит уточнить, какой врач доступен. Если речь идет о государственном учреждении — не забудьте подготовить полис ОМС.
Как не получить отказ при вызове врача
Во избежание отказа от приезда медицинского работника на дом, нужно четко и описать состояние пациента при вызове, указать точный адрес, подъезд, код домофона, сообщить о любых рисках (агрессия, психические особенности) — чтобы направили подходящую бригаду и были готовы к ситуации.
Мнение эксперта
Врач Светлана Гамова подытожила:
“Если чувствуете себя плохо — просто позвоните. Даже если не знаете, какого врача вызвать, операторы первой линии подскажут, какая бригада или специалист нужны именно в вашей ситуации. Главное — честно описать симптомы”.