В Волгоградской области после атаки БПЛА загорелся НПЗ
В Волгоградской области после атаки БПЛА загорелся НПЗ - 14.08.2025
В Волгоградской области после атаки БПЛА загорелся НПЗ
Возгорание и утечка нефтепродуктов произошли на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Андрей... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T03:44:00+03:00
2025-08-14T03:44:00+03:00
2025-08-14T09:18:00+03:00
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Возгорание и утечка нефтепродуктов произошли на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Андрей Бочаров."Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны России была отражена массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ", — говорится в сообщении.Спасатели тушат возгорание, по предварительным данным, пострадавших нет.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
