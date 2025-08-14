Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области после атаки БПЛА загорелся НПЗ - РИА Новости, 14.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:44 14.08.2025 (обновлено: 09:18 14.08.2025)
В Волгоградской области после атаки БПЛА загорелся НПЗ
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Возгорание и утечка нефтепродуктов произошли на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Андрей Бочаров."Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны России была отражена массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ", — говорится в сообщении.Спасатели тушат возгорание, по предварительным данным, пострадавших нет.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
волгоградская область, происшествия, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Происшествия, Андрей Бочаров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Возгорание и утечка нефтепродуктов произошли на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
"Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны России была отражена массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ", — говорится в сообщении.
Спасатели тушат возгорание, по предварительным данным, пострадавших нет.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеВолгоградская областьПроисшествияАндрей БочаровМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
