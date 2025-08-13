Путь к миру. На что согласны пойти Армения и Азербайджан
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Баку и Ереван опубликовали текст мирного соглашения, парафированного главами государств в Вашингтоне. Стороны шли к этому больше 30 лет. О чем договорились — в материале РИА Новости.
О границе
Документ подготовили на армянском, азербайджанском и английском языках. Третий вариант считается приоритетным — на случай, если возникнут разногласия по поводу трактовки.
Прежде всего в договоре сказано, что Ереван и Баку осознали "неотложную необходимость справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе", чего можно достичь установлением межгосударственных отношений. Стороны руководствуются Уставом ООН, Декларацией "О принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН" (1970), Заключительным актом Хельсинкской конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975) и Алма-Атинской декларацией (1991).
Последний документ примечателен тем, что там утверждались принципы СНГ, в том числе такой: подписанты (среди них — первые президенты Армении и Азербайджана Левон Тер-Петросян и Аяз Муталибов) признают независимость друг друга в границах советских республик. После второй карабахской войны в ноябре 2020-го Пашинян настаивал именно на этом.
Бывший президент Азербайджана Аяз Муталибов. Архивное фото
Поэтому в первой статье парафированного соглашения говорится: "Подтверждая, что границы между союзными республиками бывшего СССР стали международными границами соответствующих независимых государств и были признаны таковыми мировым сообществом, Стороны признают и будут уважать суверенитет, территориальную целостность, неприкосновенность международных границ и политическую независимость друг друга".
Вторая статья фиксирует отсутствие взаимных территориальных претензий и невозможность их возникновения впредь. Также Баку и Ереван обязались не предпринимать ничего против этого, включая "планирование, подготовку, поощрение и поддержку действий, направленных на полное или частичное расчленение или подрыв территориальной целостности или политического единства другой Стороны".
Левон Тер-Петросян
Без внешних сил
В 2024-м часть границы уже согласовали, например, в Тавушской области. Тем не менее в Армении звучат голоса о "сдаче земель". Дело в том, что в 1991-м граница порой проходила у окраин сел и армяне использовали азербайджанскую территорию для выпаса скота. Со временем там построили дома.
Первые пограничные столбы, установленные в рамках процесса делимитации на границе Армении и Азербайджана
Первые пограничные столбы, установленные в рамках процесса делимитации на границе Армении и Азербайджана
В то же время некоторые стратегически важные коммуникации Армении оказались вплотную прижаты к соседу, в Ереване опасались за их безопасность.
Как бы там ни было, в третьей статье стороны обещают воздерживаться от применения силы или соответствующих угроз, а в четвертой — не вмешиваться во внутренние дела.
Шестая и седьмая посвящены переговорам пограничных комиссий для заключения Соглашения о делимитации и демаркации государственной границы. Размещение там вооруженных сил каких-либо третьих стран запрещено.
© Getty Images / Anadolu/Azerbaijan PresidencyПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
"До завершения делимитации и последующей демаркации общей границы Стороны будут осуществлять согласованные меры по обеспечению безопасности и укреплению доверия, включая военную сферу, с целью обеспечения безопасности и стабильности в приграничных районах", — отмечается в документе.
Этот пункт направлен главным образом против наблюдательной миссии ЕС, которая следит за соблюдением режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе с 2023-го. Изначально предполагалось присутствие европейцев и на армянской, и на азербайджанской территории, но Баку так и не дал им разрешение на работу. Более того, Алиев обвинил их в шпионаже. Ереван же продлил мандат миссии до 2027-го.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Борьба с нетерпимостью
Восьмая статья гласит: "Стороны осуждают и будут бороться с нетерпимостью, расовой ненавистью и дискриминацией, сепаратизмом, экстремизмом и терроризмом во всех их формах в пределах своей юрисдикции, обеспечивать выполнение применимых к ним международных обязательств".
В Армении есть силы, желающие взять реванш за поражение во второй карабахской войне. В частности — бывшие депутаты и члены правительства самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (НКР, армяне ее называют Арцахом).
Они требуют от Еревана и международного сообщества "обеспечить безопасное возвращение армянских беженцев" в Нагорный Карабах. Баку не против, но при условии принятия азербайджанского гражданства.
© SputnikМитинг в защиту прав переселенцев из Карабаха в Ереване
Митинг в защиту прав переселенцев из Карабаха в Ереване
Вместе с тем в 2022-м на базе общественной организации "Азербайджанское общество беженцев" была создана "Община Западного Азербайджана", добивающаяся возвращения в Армению ушедших оттуда в 1990-е азербайджанцев.
Претензии в судах
В пятнадцатой статье идет речь об отзыве взаимных претензий из международных инстанций.
"В течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего Соглашения Стороны отзовут, прекратят или иным образом урегулируют все межгосударственные иски, жалобы, протесты, возражения, разбирательства и споры, связанные с вопросами, существовавшими между ними до подписания настоящего Соглашения, представленные на любой правовой платформе, и никоим образом не будут вовлекаться в жалобы, протесты, возражения, разбирательства, поданные какой-либо третьей стороной против другой стороны. Стороны в дипломатической, информационной и иных сферах не будут предпринимать, поощрять или участвовать каким-либо образом в любых враждебных действиях против друг друга, противоречащих настоящему Соглашению, и будут проводить регулярные консультации с этой целью", — говорится в документе.
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии заложения фундамента автомобильной дороги Горадиз — Джебраил — Зангилан — Агбенд
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии заложения фундамента автомобильной дороги Горадиз — Джебраил — Зангилан — Агбенд
Азербайджан обвиняет Армению в военных и экологических преступлениях, совершенных в Нагорном Карабахе за годы существования НКР, и дискриминационной политике.
Армянские власти подали четыре иска: о нарушении прав человека во время второй карабахской войны, незаконных судебных разбирательствах в отношении удерживаемых в Азербайджане армян, "незаконном присутствии азербайджанских вооруженных сил на суверенной территории" (Ереван заявляет об "оккупации" примерно 200 квадратных километров), а также событиях в Карабахе после марта 2022-го, включая бои возле сел Парух и Караглух, блокаду Лачинского коридора и выселение армян.
© Sputnik / Кямале Алиева | Перейти в медиабанкВоеннослужащие миротворческого контингента ВС РФ на торжественной церемонии в городе Ходжалы, посвященной выводу российского миротворческого контингента из Карабахского экономического района
Военнослужащие миротворческого контингента ВС РФ на торжественной церемонии в городе Ходжалы, посвященной выводу российского миротворческого контингента из Карабахского экономического района
О сотрудничестве
Двенадцатая статья утверждает приоритет данного соглашения над внутренним законодательством сторон. На этом настаивал Пашинян: так не понадобится менять преамбулу Конституции Армении, в которой есть ссылка на Декларацию независимости республики, где, в свою очередь, упоминается Нагорный Карабах.
Однако для Баку референдум о поправках в основной закон соседней страны — последнее предварительное условие для заключения мира. Вероятно, армянские власти смогут организовать плебисцит в ближайшие два года.
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби, ОАЭ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби, ОАЭ
Также стороны обещают сотрудничать друг с другом в вопросе пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта (статья 9), готовы заключать договора о взаимодействии в различных областях, включая экономическую, транзитную и транспортную, экологическую, гуманитарную и культурную (статья 10).
"Настоящее Соглашение не нарушает прав и обязательств Сторон по международному праву и договорам, заключенным каждой из них с другими государствами — членами ООН. Каждая Сторона обеспечит, чтобы ни одно из действующих международных обязательств между ней и третьей стороной не подрывало ее обязательств по настоящему Соглашению", — указывается в одиннадцатой статье.
Спорные вопросы, касающиеся мирного соглашения, рассматриваются в рамках специальной двусторонней комиссии (статья 13). Если за полгода Ереван и Баку не смогут решить какой-то подобный вопрос, они найдут другие мирные способы выхода из ситуации (статья 14). Причем все переговоры — без посредников.
К нынешнему же соглашению стороны приближались при участии международного сообщества. С 1990-х этим занималась Минская группа ОБСЕ под председательством России, Франции и США.
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкТрехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении
Трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении
На финишную прямую вышли осенью 2020-го при непосредственном содействии Москвы, когда с помощью Владимира Путина Алиев и Пашинян договорились прекратить огонь. В 2020-2022 годах в том же трехстороннем формате разработали дорожную карту по примирению. Затем Баку и Ереван подключили к процессу ЕС и США — и именно в Вашингтоне 8 августа парафировали договор.