На Аляске никому не интересен украинский конфликт, заявил бизнесмен

На Аляске никому не интересен украинский конфликт, заявил бизнесмен - РИА Новости, 14.08.2025

На Аляске никому не интересен украинский конфликт, заявил бизнесмен

Жители Аляски мало интересуются конфликтом на Украине и больше заняты решением насущных проблем, заявил РИА Новости русско-американский бизнесмен из Анкориджа

АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 14 авг - РИА Новости. Жители Аляски мало интересуются конфликтом на Украине и больше заняты решением насущных проблем, заявил РИА Новости русско-американский бизнесмен из Анкориджа, занимающийся строительным бизнесом. "Война на Украине здесь никого не интересовала и не интересует", — сказал предприниматель, просивший не называть его имени. Он отметил, что с началом конфликта на Аляску приехало много украинцев. По его словам, в первое время они высказывали недовольство тем, что здесь холодно и темно, однако сейчас эти люди не хотят возвращаться домой. Бизнесмен также отметил, что большинство жителей Аляски спокойно отнеслись к тому, что в пятницу в их штате пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, где, в частности, предполагается обсуждение украинской тематики. "Людей больше волнует количество рыбы, идущей в реку. Для многих это запасы еды на зиму", — сказал он.Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".

