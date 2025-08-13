https://ria.ru/20250813/ssha-2035135791.html

Сенатор Грэм* испугался, что Путин заберет его в Россию

ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм*, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов, заявил, что не поедет на встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляску, так как боится, что его заберут в Россию. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Нет. Я бы побоялся, что Путин заберет меня с собой в Россию", - заявил Грэм* пулу журналистов Белого дома, отвечая на вопрос о том, собирается ли он сопровождать Трампа на саммите как его близкий соратник. Ранее Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии Урсула фон ден Ляйен заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам Трамп заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

