Рейтинг@Mail.ru
Сенатор Грэм* испугался, что Путин заберет его в Россию - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:46 13.08.2025 (обновлено: 23:52 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/ssha-2035135791.html
Сенатор Грэм* испугался, что Путин заберет его в Россию
Сенатор Грэм* испугался, что Путин заберет его в Россию - РИА Новости, 13.08.2025
Сенатор Грэм* испугался, что Путин заберет его в Россию
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм*, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов, заявил, что не поедет на встречу президентов РФ и США... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T23:46:00+03:00
2025-08-13T23:52:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
еврокомиссия
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм*, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов, заявил, что не поедет на встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляску, так как боится, что его заберут в Россию. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Нет. Я бы побоялся, что Путин заберет меня с собой в Россию", - заявил Грэм* пулу журналистов Белого дома, отвечая на вопрос о том, собирается ли он сопровождать Трампа на саммите как его близкий соратник. Ранее Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии Урсула фон ден Ляйен заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам Трамп заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250813/tramp-2035133065.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, еврокомиссия, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Еврокомиссия, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Сенатор Грэм* испугался, что Путин заберет его в Россию

Сенатор Грэм заявил, что боится ехать на встречу Путина и Трампа на Аляску

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм*, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов, заявил, что не поедет на встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляску, так как боится, что его заберут в Россию.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"Нет. Я бы побоялся, что Путин заберет меня с собой в Россию", - заявил Грэм* пулу журналистов Белого дома, отвечая на вопрос о том, собирается ли он сопровождать Трампа на саммите как его близкий соратник.
Ранее Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии Урсула фон ден Ляйен заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам Трамп заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
CNN рассказал, как Трамп планирует добиваться прекращения огня на Украине
Вчера, 23:22
 
В миреРоссияСШААляскаДональд ТрампВладимир ПутинЕврокомиссияВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала