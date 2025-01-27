https://ria.ru/20250127/pensiya-1727617636.html

Пенсионный возраст в 2025 — когда выходят на пенсию мужчины и женщины

Пенсионный возраст в России в 2025 году: когда выходят на пенсию мужчины и женщины

Пенсионный возраст в 2025 — когда выходят на пенсию мужчины и женщины

В связи с повышением пенсионного возраста в России произошел ряд изменений в правилах выхода на пенсию по старости. Какие требования действуют для граждан в... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T16:07:00+03:00

2025-01-27T16:07:00+03:00

2025-01-27T16:07:00+03:00

общество

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В связи с повышением пенсионного возраста в России произошел ряд изменений в правилах выхода на пенсию по старости. Какие требования действуют для граждан в 2025 году, по достижении какого возраста и стажа можно выходить на заслуженный отдых, таблица по годам для мужчин и женщин и кто имеет право уйти на заслуженный отдых досрочно, — в материале РИА Новости.Пенсионный возрастВ 2025 году у россиян не будет возможности выйти на пенсию по возрасту. Аналогичная ситуация была и в 2023 году, причина - переходный период стартовавшей несколько лет назад пенсионной реформы.В 2024 году на пенсию выходили женщины в возрасте 58 лет (1966 года рождения) и мужчины в возрасте 63 лет (1961 года рождения). Женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года рождения (достигшие возраста 59 и 64 лет соответственно) смогут выйти на пенсию в следующем 2026 году.“Оформить пенсионное обеспечение в 2025 году смогут граждане, имеющие право только на досрочное назначение страховой пенсии”, — отмечает Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.Суть пенсионной реформыВ соответствии с федеральным законом №350-ФЗ от 3 октября 2018 года в России началось постепенное повышение общеустановленного возраста, который дает право на получение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению.Изменения будут происходить поэтапно в течение длительного переходного периода, который составит 10 лет — с 2019 по 2028 год. По итогу пенсионный возраст в России будет повышен на 5 лет: до 60 лет — для женщин, до 65 лет — для мужчин.“Индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии приостановлена до 1 января 2026 года. С 1 января 2025 года вводится надбавка к пенсии гражданам, являющимся инвалидами I группы или достигшим возраста 80 лет”, — говорит Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.Возраст выхода на пенсиюДля того, чтобы россиянам было удобнее сориентироваться в том, когда граждане получают право выхода на пенсию, мы собрали основную информацию в виде таблицы:Таблица выхода на пенсию по годам рожденияДля мужчин:Для женщин:Досрочный выход на пенсиюДосрочный выход на пенсию предусмотрен для граждан, имеющих большой трудовой стаж. Женщины, которые официально работали не менее 37 лет, а мужчины — не менее 42 лет, могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.— Кроме того, граждане предпенсионного возраста имеют право выйти на пенсию раньше установленного срока, если они не могут трудоустроиться. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходного периода, — рассказала РИА Новости юрист Евгения Смолянинова.Особые правила выхода на пенсиюОсобые правила выхода на пенсию действуют для работников, которые трудились во вредных условиях труда. Мужчины могут досрочно выйти на пенсию в 50 лет, женщины — в 45, если проработали на подземных работах, работах с вредными условиями труда, в горячих цехах не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев соответственно. Также досрочно на пенсию имеют право выйти работники лесозаготовок, геологоразведки, водители автобусов и троллейбусов. Особые условия действуют и для работников северных регионов, учителей, врачей, артистов, спасателей, госслужащих, многодетных матерей. Педагоги, врачи, артисты балета, цирковые гимнасты, оперные певцы также относятся к работникам, которые имеют право выйти на пенсию по выслуге лет.Для военныхНа пенсию уже после 20 лет службы могут выйти военнослужащие, а также сотрудники органов внутренних дел РФ и бывшего СССР, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и Росгвардии. Так, например, если служба по контракту начинается в 20 лет, то в 40 лет военный уже может уйти на заслуженных отдых.— Пенсия за выслугу лет назначается при увольнении со службы, когда на день подачи заявления имеется выслуга 20 и более лет. Если какого-то количества лет не хватает, то право на получение пенсии возникает только при увольнении со службы по достижении 45-летнего возраста и наличии общего трудового стажа в 25 лет и более, из которых не менее 12 с половиной лет должна составлять военная и иная, засчитываемая в специальный стаж, служба. Увольнение в таком случае должно произойти после достижения предельного возраста для службы или по состоянию здоровья, либо же в связи с организационно-штатными мероприятиями, — отметила эксперт.Пенсия за выслугу лет также положена космонавтам и летчикам.Условия выхода:Также могут воспользоваться правом выйти на пенсию за выслугу лет работники летно-испытательного состава. Это возможно при следующих условиях:Поправки в п. 9 ст. 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ “О страховых пенсиях” предусматривают включение периодов прохождения военной службы по призыву, а также периодов участия в специальной военной операции в период прохождения военной службы в страховой стаж, что дает право на назначение досрочной пенсии лицам с длительным стажем.“Также с 1 января 2025 года расширились гарантии пенсионного обеспечения для супругов военных пенсионеров и приравненных к ним лиц”, — говорит Людмила Новицкая.Для государственных служащихРешение о повышении срока работы государственных гражданских служащих всех уровней власти — федеральных, региональных и муниципальных — с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин до 63 и 65 лет соответственно было принято еще в 2017 году. С того момента ведется постепенное увеличение возраста выходящих на пенсию госслужащих, а также минимального стажа, который они должны выработать на своей должности, что является одним из условий выхода на пенсию за выслугу лет.“Общий пенсионный возраст госслужащих достигнет своего предела: для мужчин — с 2028 г. (65 лет), для женщин — с 2034 г. (63 года)”, — отмечает Оксана Васильева.Продолжительность стажа согласно приложению к ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ": в 2025 году — 19,5 лет, в 2026-м и последующих годах — 20 лет.Также для того, чтобы выйти на пенсию по выслуге лет, госслужащему нужно отработать в должности не менее 12 полных месяцев и уволиться по определенным основаниям, указанным в федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".— Как правило, пенсия за выслугу лет госслужащим устанавливается к страховой пенсии по старости или инвалидности и выплачивается одновременно с ней. Также право на такую пенсию имеют госслужащие, уволившиеся по своей инициативе, до приобретения права на страховую пенсию по старости или инвалидности, но при наличии стажа государственной гражданской службы не менее 25 лет, если непосредственно перед увольнением они замещали должности федеральной государственной гражданской службы не менее 7 лет, — подчеркнула юрист.Для жителей Крайнего Севера и Дальнего ВостокаЖители Крайнего Севера и приравненных к нему местностей имеют право выйти на пенсию на 5 лет раньше. В настоящее время возраст досрочного выхода на пенсию также поэтапно повышается на 5 лет: с 50 до 55 лет у женщин и с 55 до 60 лет у мужчин.Минимально необходимый северный стаж для досрочного выхода не меняется и по-прежнему составляет 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и 20 в приравненных местностях. Требования по страховому стажу также не меняются и составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.Переходный период для северян составит, как и для всех, 10 лет — с 2019 по 2028 год. На первом этапе повышение возраста затронет женщин 1969-го и мужчин 1964 года рождения. При этом северяне, которым пенсия по старому законодательству должна была быть назначена в 2019—2020 годах, также имеют право на льготу по выходу на полгода раньше нового пенсионного возраста.По результатам перехода в 2028 году в 55 лет на пенсию уйдут женщины-северяне 1973 года рождения, в 60 лет — мужчины-северяне 1968 года рождения.При этом переходный период по повышению пенсионного возраста также применяется в тех случаях, когда северный стаж выработан не полностью и происходит снижение возраста назначения пенсии за каждый отработанный год в северном регионе.— Например, женщина, рожденная в марте 1970 года, имеющая 11 лет стажа на Севере и 18 лет страхового стажа, по старому законодательству должна была выйти на пенсию в июле 2021 года в 51 год и 4 месяца. Учитывая, что в 2021 году пенсионный возраст был повышен на три года, женщина сможет выйти на пенсию в июле 2024 года по достижении возраста 54 лет и 4 месяцев, — пояснила юрист.Однако на некоторые категории северян новые правила не распространяются — пенсионный возраст для них повышен не будет. Изменения не коснутся малочисленных коренных народов Севера, которые в зависимости от пола выходят на пенсию в 50 или 55 лет, а также северянок, воспитавших двух и более детей. При наличии необходимого северного и страхового стажа пенсия последним положена, начиная с 50 лет.“С 1 января 2025 года лицам, проживающим в районах Крайнего Севера, а также в районах с тяжелыми климатическими условиями установлена надбавка к социальной пенсии, размер такой надбавки увеличивается на соответствующий районный коэффициент на весь период проживания в указанных районах (местностях)”, — дополняет Людмила Новицкая.Для учителейЛица, занимающиеся педагогической деятельностью, в соответствии со списком должностей и учреждений, также правил исчисления периодов работы имеют возможность досрочного оформления пенсии при соблюдении нескольких условий:Списки профессий, которые СФР применяет при определении стажа для установления досрочной пенсии.Для медиковМинимальный необходимый специальный стаж, в зависимости от конкретной профессии, составляет от 25 до 30 лет. Но при этом, в связи с повышением пенсионного возраста, выход на пенсию определяется с учетом переходного периода. В соответствии с ним назначение пенсии врачам постепенно переносится с момента выработки специального стажа. При этом они могут продолжать трудовую деятельность после приобретения необходимой выслуги лет либо прекратить работу.— Например, для выхода на пенсию сельским медицинским работникам требуется 25 лет выслуги в учреждениях здравоохранения независимо от возраста и пола. Если такой медик выработал необходимый стаж в сентябре 2021 года, пенсия ему будет назначена в соответствии с общеустановленным переходным периодом по повышению пенсионного возраста — через три года, в сентябре 2024-го, — пояснила Евгения Смолянинова.Соответственно, если выработать стаж к 2022 году, то пенсию назначат в 2026-ом. Если в 2023 — то в 2028-ом. После этого года переходный период заканчивается.Для творческих работниковГраждане, осуществляющие творческую деятельность, артисты, оперные певцы, гимнасты цирка и другие, уходят на заслуженный отдых в возрасте 55-60 лет, отработав не менее 15-30 лет. Для определения круга лиц, относящихся к указанной категории, применяется список, утвержденный постановлением Совета Министров РСФСР от 28.08.1991 № 447.“Помните, что в стаж творческой работы артистов театров и других театрально-зрелищных предприятий и коллективов включается время их военной службы по специальности”, — уточняет Людмила Новицкая.Для многодетных матерейМногодетные женщины с тремя и четырьмя детьми имеют право досрочно выйти на пенсию.— Если у матери три ребенка и она воспитала их до достижения 8 лет, она сможет выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. Если у женщины четверо детей и она воспитала их до достижения 8 лет — на четыре года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений, — пояснила юрист.При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа, а суммарное количество накопленных пенсионных баллов (ИПК) должно составлять не менее нормативного значения — 30 ИПК.Для матерей, имеющих 5 и более детей, после реформы 2019 года ничего не изменилось. Они могут выходить на пенсию в 50 лет.Дети, в отношении которых женщину лишили родительских прав или отменили усыновление, считаться не будут.ЗаконодательствоОсновные законы, регулирующие назначение пенсии:Советы экспертов“Обратите внимание, что с января этого года Социальный фонд России трансформирует компенсацию в надбавку на уход к страховой пенсии путем установления дополнительного повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы (за исключением инвалидов с детства I группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода), что должно позволить ежегодно индексировать надбавку вместе с пенсионными выплатами”, — говорит Оксана Васильева.“Также хотелось бы отметить, что 2025 год станет последним, когда изменятся требования по величине индивидуального пенсионного коэффициента для назначения страховой пенсии по старости, в том числе устанавливаемой досрочно. Начиная со следующего года, его величина будет установлена не менее 30 и перестанет изменяться. В 2024 году аналогичным образом перестало изменяться требование к страховому стажу. Теперь его минимальная величина составляет 15 лет и останется на этом уровне. Переходный период по повышению пенсионного возраста, тем не менее, продолжится. Однако для работающих россиян в этом году никаких изменений в этой части не будет”, — добавляет Людмила Новицкая.

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https://ria.ru/20250110/uvolnenie-1811866027.html

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общество, пенсионный фонд рф, россия, пенсии, социальные выплаты