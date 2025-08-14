Рейтинг@Mail.ru
Писатель Быков* уехал из России в США - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:16 14.08.2025 (обновлено: 05:56 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/bykov-2035147349.html
Писатель Быков* уехал из России в США
Писатель Быков* уехал из России в США - РИА Новости, 14.08.2025
Писатель Быков* уехал из России в США
Писатель Дмитрий Быков* уехал из России в США, однако в настоящее время его местонахождение не установлено, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T03:16:00+03:00
2025-08-14T05:56:00+03:00
в мире
россия
сша
нью-йорк (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123415_0:88:2249:1353_1920x0_80_0_0_998c4e1c5589b160023a47ee0ede12c5.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Писатель Дмитрий Быков* уехал из России в США, однако в настоящее время его местонахождение не установлено, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Согласно данным… Быков* покинул территорию Российской Федерации и прибыл на территорию США в город Нью-Йорк. До настоящего времени предприняты меры, но установить местонахождение обвиняемого Быкова* не представляется возможным", — сказано в документах. Суд на прошлой неделе заочно арестовал Быкова* на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории России. Его адвокат обжаловал постановление о мере пресечения. Писатель объявлен в международный розыск. Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20250804/inoagent-2033159132.html
https://ria.ru/20250814/sledstvie-2035143812.html
россия
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123415_246:0:2050:1353_1920x0_80_0_0_319dc570abfcabe08feecf42e9f0b3ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, нью-йорк (город)
В мире, Россия, США, Нью-Йорк (город)
Писатель Быков* уехал из России в США

Писатель Быков уехал из РФ в США, его нынешнее местонахождение неизвестно

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПисатель Дмитрий Быков*
Писатель Дмитрий Быков* - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Писатель Дмитрий Быков*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Писатель Дмитрий Быков* уехал из России в США, однако в настоящее время его местонахождение не установлено, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Согласно данным… Быков* покинул территорию Российской Федерации и прибыл на территорию США в город Нью-Йорк. До настоящего времени предприняты меры, но установить местонахождение обвиняемого Быкова* не представляется возможным", — сказано в документах.
Павел Мунтян* - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Мунтяну* отказали в рассмотрении жалобы о снятии статуса иноагента
4 августа, 04:20
Суд на прошлой неделе заочно арестовал Быкова* на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории России. Его адвокат обжаловал постановление о мере пресечения.
Писатель объявлен в международный розыск.
Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Писатель Дмитрий Быков* - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Срок следствия по уголовному делу писателя Быкова* продлили
Вчера, 02:02
 
В миреРоссияСШАНью-Йорк (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала