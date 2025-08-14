Писатель Быков* уехал из России в США

https://ria.ru/20250814/bykov-2035147349.html

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Писатель Дмитрий Быков* уехал из России в США, однако в настоящее время его местонахождение не установлено, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Согласно данным… Быков* покинул территорию Российской Федерации и прибыл на территорию США в город Нью-Йорк. До настоящего времени предприняты меры, но установить местонахождение обвиняемого Быкова* не представляется возможным", — сказано в документах. Суд на прошлой неделе заочно арестовал Быкова* на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории России. Его адвокат обжаловал постановление о мере пресечения. Писатель объявлен в международный розыск. Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

