https://ria.ru/20250814/bykov-2035147349.html
Писатель Быков* уехал из России в США
Писатель Быков* уехал из России в США - РИА Новости, 14.08.2025
Писатель Быков* уехал из России в США
Писатель Дмитрий Быков* уехал из России в США, однако в настоящее время его местонахождение не установлено, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T03:16:00+03:00
2025-08-14T03:16:00+03:00
2025-08-14T05:56:00+03:00
в мире
россия
сша
нью-йорк (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123415_0:88:2249:1353_1920x0_80_0_0_998c4e1c5589b160023a47ee0ede12c5.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Писатель Дмитрий Быков* уехал из России в США, однако в настоящее время его местонахождение не установлено, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Согласно данным… Быков* покинул территорию Российской Федерации и прибыл на территорию США в город Нью-Йорк. До настоящего времени предприняты меры, но установить местонахождение обвиняемого Быкова* не представляется возможным", — сказано в документах. Суд на прошлой неделе заочно арестовал Быкова* на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории России. Его адвокат обжаловал постановление о мере пресечения. Писатель объявлен в международный розыск. Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20250804/inoagent-2033159132.html
https://ria.ru/20250814/sledstvie-2035143812.html
россия
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123415_246:0:2050:1353_1920x0_80_0_0_319dc570abfcabe08feecf42e9f0b3ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, нью-йорк (город)
В мире, Россия, США, Нью-Йорк (город)
Писатель Быков* уехал из России в США
Писатель Быков уехал из РФ в США, его нынешнее местонахождение неизвестно