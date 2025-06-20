https://ria.ru/20250620/chto-takoe-dvi-2024364747.html

ДВИ-2025: что такое и кому нужно сдавать при поступлении в вуз

Что такое ДВИ и кому их нужно сдавать при поступлении

ДВИ-2025: что такое и кому нужно сдавать при поступлении в вуз

Порой результатов ЕГЭ недостаточно для поступления в вуз. Некоторые учебные заведения для оценки способностей абитуриентов проводят собственные дополнительные... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:51:00+03:00

2025-06-20T18:51:00+03:00

2025-06-20T18:51:00+03:00

россия

образование

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Порой результатов ЕГЭ недостаточно для поступления в вуз. Некоторые учебные заведения для оценки способностей абитуриентов проводят собственные дополнительные вступительные испытания. Что представляют собой такие ДВИ, зачем они нужны и кто обязан их сдавать, в каком формате могут проходить экзамены и как к ним подготовиться — в материале РИА Новости.Что такое ДВИ: расшифровка и суть экзамена“Дополнительные вступительные испытания — это экзамены, которые вузы проводят самостоятельно, чтобы глубже оценить знания, способности и мотивацию поступающих. В отличие от ЕГЭ, ДВИ не является централизованным тестом, а представляет собой внутреннее испытание, содержание и формат которого определяет сам университет, — говорит Лариса Микаллеф, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ.Форма ДВИ может быть самой разной: письменный или устный экзамен, тестирование, собеседование, творческое задание или даже оценка портфолио.“Все зависит от того, на какую специальность и в какой вуз поступает абитуриент. Однако остается неизменным тот факт, что ДВИ призваны отобрать наиболее подготовленных и заинтересованных абитуриентов”, — добавила эксперт.“Право проводить общеобразовательные ДВИ федеральный закон закрепляет в первую очередь за МГУ и СПбГУ, а также за вузами, получившими отдельное разрешение Правительства Российской Федерации”, — отмечает Анна Скрозникова, член комитета по просвещению Государственной думы, наставника федеральной инновационной площадки Минобрнауки России АНО "АПГИ".Кто и зачем сдает ДВИ при поступленииДополнительные вступительные испытания при поступлении в российские вузы требуются далеко не всегда. В большинстве случаев абитуриентам вполне хватает тех баллов, которые они получили по результатам ЕГЭ. Однако если для выбранной специальности потребуются особые навыки или способности, которые выходят за рамки общеобразовательной программы, учебное заведение может ввести те самые ДВИ для оценки поступающих по ключевым для них показателям.“Во-первых, ДВИ часто сдают школьники, поступающие в вузы‑лидеры. Почти все программы бакалавриата МГУ и значительная часть программ СПбГУ и МГИМО требуют хотя бы одного ДВИ.Во-вторых, это абитуриенты творческих, спортивных и военных направлений. Здесь проверяются художественные, сценические или физические навыки, без которых невозможно учиться по программе.Также могут быть ДВИ для медицинских и педагогических специальностей. Зачастую добавляют собеседование или тест на профпригодность”, — говорит Анна Скрозникова.Право на проведение дополнительных вступительных испытаний оговаривается и в тексте Федерального закона “Об образовании в РФ” (статья 70).Форматы проведения ДВИ: очно и дистанционноДополнительные экзамены могут проводиться как в очной форме, так и в дистанционном формате, при помощи современных технологий.“До недавнего времени большинство ДВИ проходили очно. Однако после пандемии все больше вузов внедряют дистанционные форматы с использованием видеосвязи, платформ для тестирования и систем прокторинга. В некоторых случаях применяется гибридная модель: например, сначала проводится онлайн-тестирование, а потом очное собеседование, — рассказывает Лариса Микаллеф. — Очный формат по-прежнему преобладает на направлениях, где важен живой контакт: актерское мастерство, вокал, живопись и спорт. А вот математические или гуманитарные ДВИ нередко можно пройти онлайн”.ДВИ также могут представлять собой как привычные экзамены, например, в формате тестирования, так и проводиться в виде собеседования или творческого конкурса.Обязательны ли ДВИ для поступления в вузНесмотря на то, что в определении ДВИ можно встретить слово “дополнительные”, испытания являются обязательными при поступлении в выбранный вуз (если они предусмотрены программой).Как правило, оцениваются они аналогично ЕГЭ, то есть абитуриент может получить по результатам такого испытания до ста баллов. Итоговый рейтинг поступающего будет формироваться на основании ДВИ и ЕГЭ.Специальности и направления, где требуется ДВИДополнительные экзамены требуются далеко не везде и не для каждого направления. Перечень таких специальностей, поступление на которые в большинстве случаев требует от абитуриента сдачу ДВИ, утверждается Минобрнауки. Как правило, он включает следующие пункты:Как правило, ДВИ приходится сдавать юным гражданам, желающим изучать журналистику и архитектуру, дизайн и актерское мастерство, а также мечтающим стать режиссерами, музыкантами или посвятить свою жизнь литературному творчеству.“Будущие тренеры и спортсмены сдают нормативы, проходят собеседования, демонстрируют свою прекрасную физическую форму”, — отмечает Лариса Микаллеф.Это могут быть как профильные тесты (например, по химии или биологии), так и тематические собеседования.Некоторые вузы могут ввести ДВИ по одному или нескольким профильным предметам, а также использовать дополнительные испытания для оценки того, насколько будущий педагог готов к работе с детьми.Число желающих поступить в самые известные и престижные вузы страны (МГУ, МГИМО, СПбГУ и другие) намного больше, чем в другие учебные заведения. Для того, чтобы в условиях столь высокого конкурса выбрать самых сильные и перспективных абитуриентов, в этих вузах проводятся собственные экзамены по общеобразовательным предметам (например, по математике и русскому языку).Как правило, билеты для ДВИ или примеры заданий с прошлого года вуз публикует на своем официальном сайте. Расписание экзаменов также можно найти на странице выбранного вуза (так, график вступительных испытаний для граждан, поступающих на первый курс бакалавриата и специалитета МГУ можно посмотреть здесь)ДВИ по математике: для кого, как проходит и как готовитьсяДополнительные вступительные испытания по математике могут потребоваться при поступлении на технические, экономические, естественнонаучные и другие специальности в ведущих вузах страны. Как правило, для успешного преодоления таких испытаний школьных знаний математики бывает недостаточно: абитуриентам необходимо дополнительно и более углубленно заниматься данным предметом.Какие факультеты требуют математикуВ МГУ внутренний экзамен по математике является обязательным при поступлении на первый курс бакалавриата. Всего 13 факультетов, среди которых:Как проходит ДВИ по математике в МГУДВИ по математике в Московском государственном университете имени Ломоносова считается одним из самых сложных экзаменов. Абитуриенты, поступающие на разные факультеты и специальности, сдают экзамены в один день. Актуальный регламент проведения ДВИ в 2025 году для абитуриентов МГУ можно изучить здесь.Какие задания бывают на экзамене“В МГУ письменный экзамен по математике состоит из нескольких задач олимпиадного уровня (теория чисел, алгебра, анализ, геометрия), длительность экзамена при этом составляет четыре часа, а проходной балл обычно около 50 из 100, — говорит эксперт Анна Скрозникова. — Варианты прошлых лет публикуются на сайте факультета и полезны для углубленной подготовки. В других вузах (СПбГУ, МИФИ, частично ВШЭ) структура схожая, но количество задач меньше и акцент делается на прикладных разделах. Уровень ощутимо выше ЕГЭ, поэтому готовиться нужно по отдельным сборникам кафедры или в профильных кружках”.Нужно ли готовиться отдельно от ЕГЭНесмотря на то, что и ЕГЭ, и ДВИ предназначены для оценки уровня знаний абитуриентов по конкретному предмету, эксперты отмечают, что различий между этими испытаниями зачастую больше, чем общих черт. Как правило, у дополнительных испытаний нет строгого фиксированного формата, то есть каждый вуз может предлагать поступающим различные задания.Далеко не всегда вузы заранее раскрывают и критерии, по которым будут оцениваться работы абитуриентов, к тому же ДВИ нередко предполагают творческий подход к вступительным испытаниям.Как проходят ДВИ: формат, содержание, документыФормат проведения дополнительных испытаний, виды включенных в них заданий и тем могут отличаться в каждом вузе.“Даты проведения ДВИ вузы публикуют заранее, согласно регламенту, не позднее 1 июня. Сами экзамены обычно проходят в июле. Конкретные сроки, форма проведения и место проведения (или платформа — для дистанционных форматов) указываются на официальных сайтах вузов и в личных кабинетах абитуриентов”, — отмечает Лариса Микаллеф.Очный и дистанционный форматыДополнительные испытания могут проводиться как в очном, так и в дистанционном формате. Для некоторых вступительных испытаний необходимо личное присутствие абитуриента (например, на прослушивании в театральный вуз), а другие вполне могут проводиться онлайн (так, в МГУ вступительные испытания проводятся на специальном портале).Что взять с собой на экзамен“На очном экзамене необходимы паспорт, приглашение или пропуск, ручки и другие письменные принадлежности. Для дистанционного формата потребуется стабильный интернет, компьютер с камерой и иногда может понадобиться установка специального программного обеспечения. На творческие экзамены могут понадобиться дополнительные материалы (например, рисунки, макеты, музыкальные инструменты)”, — отмечает Лариса Микаллеф.Технические особенности онлайн-испытанийОнлайн-испытания становятся все популярнее, так как позволяют охватить самый широкий круг абитуриентов практически без территориальных ограничений. Но при этом важно учитывать ряд технических требований (которые могут отличаться в различных вузах).Абитуриенту может потребоваться:Все условия проведения испытаний стоит уточнить заранее, а также убедиться в том, что будет предоставлен доступ к той платформе, на которой проводятся ДВИ.Как готовиться к ДВИ: советы и рекомендации“Многие воспринимают ДВИ как дополнительное испытание, которое усложняет и без того напряженный процесс поступления. Однако опытные преподаватели и абитуриенты, уже прошедшие через это, уверяют, что ДВИ — это не преграда, а скорее шанс показать себя с лучшей стороны, выделиться на фоне других кандидатов, особенно если результаты ЕГЭ у нескольких претендентов схожи. Для творческих специальностей это также возможность раскрыть свой потенциал, представить портфолио, продемонстрировать навыки, которые невозможно измерить при помощи тестирования”, — отмечает Лариса Микаллеф.Самостоятельная подготовкаК дополнительным вступительным испытаниям можно попробовать подготовиться и самостоятельно. Эксперты дают советы, которые помогут это сделать.“Начните с демоверсии прошлого года: она покажет разрыв между ЕГЭ и реальными задачами ДВИ. За шесть‑восемь месяцев системно повторите профильные темы, за полгода перейдите к решению полных вариантов, за месяц организуйте несколько "генеральных репетиций" с прокторингом и проверкой оборудования. Важные качества — глубокое понимание теории, умение работать без шаблонов, стрессоустойчивость и навык ясного письменного изложения или публичного выступления для творческих испытаний”, — говорит Анна Скрозникова, член комитета по просвещению Государственной думы, наставника федеральной инновационной площадки Минобрнауки России АНО "АПГИ".“Успешная сдача ДВИ требует дисциплины, целеустремленности и заранее продуманной стратегии подготовки. Важно понимать структуру экзамена, особенности заданий, требования конкретного вуза. В одних случаях можно опираться на логическое мышление и практический опыт (например, в ДВИ по математике), в других — необходимо быть готовым к публичным выступлениям, демонстрации своего портфолио или презентации проекта (что характерно, скажем, для архитекторов или журналистов), — добавляет Лариса Микаллеф. — Полезно заранее потренироваться в условиях, приближенных к реальному экзамену: решить задания с таймером, пройти онлайн-пробный экзамен, а также, по возможности, получить обратную связь от преподавателя или репетитора”.Зачем заниматься с преподавателем“Индивидуальные занятия с преподавателем полезны для точечной работы над слабыми темами и для психологической устойчивости”, — отмечает Анна Скрозникова.Также занятия с преподавателем будут более оправданы, если у абитуриента осталось не так много времени на подготовку к предстоящим ДВИ, а объем материала, который необходимо повторить или освоить, достаточно велик.Также преподаватель поможет понять наиболее сложные темы, которые не поддаются для самостоятельного изучения, найдет подход даже к самым сложным заданиям, а также, например, опираясь на свой опыт, предупредит о самых распространенных ошибках при поступлении.Сколько времени нужно на подготовкуКонечно, подготовку к ДВИ стоит начинать заранее, чтобы успеть внимательно проработать все темы и задания, которые могут вызвать затруднения непосредственно во время испытания. Какой именно период понадобится для этого абитуриенту — может зависеть как от способностей поступающего и уровня его первоначальной подготовки, так и от специфики самого экзамена.В среднем подготовка к ДВИ может занимать до полугода.Какие качества помогут сдать ДВИУмение нестандартно мыслить и творчески подходить к решению поставленных задач, упорство и целеустремленность, способность сосредоточиться в нужный момент и направить все силы на достижение цели даже в достаточно стрессовых условиях — эти качества могут помочь абитуриенту успешно преодолеть ДВИ.Популярные вопросы о ДВИВ большинстве случаев для поступления на программы бакалавриата и специалитета достаточно результатов ЕГЭ. Однако для ряда крупных вузов страны законодательством предусмотрена возможность проведения ДВИ как по творческим, спортивным и другим “профильным”дисциплинам, так и по общеобразовательным предметам. Среди таких вузов — МГУ имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и другие.Если абитуриент в последний момент решил подавать документы в вуз, для поступления в который требуются результаты ЕГЭ совсем по другим предметам, отличным от тех, что уже находятся у него на руках, а ДВИ не предусмотрены регламентом приемной кампании, то шансы на успех у него (по крайней мере — в текущем году) практически равны нулю.“Нужный ЕГЭ можно будет сдать в следующем году или, к примеру, рассмотреть платные программы либо колледж, а уже после первого курса сдать необходимые экзамены и перевестись в нужный вуз. Однако в данной ситуации все будет зависеть от конкретного учебного заведения и его требований”, — поясняет Лариса Микаллеф.“Наличие целевого направления или квоты не отменяет сдачу ДВИ, если это предусмотрено правилами конкретного вуза. Такие абитуриенты участвуют в отдельном конкурсе, и льготы могут повлиять на проходной балл. Однако экзамен как этап отбора обязателен для всех, если он указан в условиях поступления”, — говорит эксперт.

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россия, образование