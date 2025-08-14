https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035165625.html
Губернатор Аляски предположил, сколько продлится встреча Путина и Трампа
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будут идти несколько часов, заявил губернатор Аляски Майк Данливи. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T08:23:00+03:00
в мире
сша
россия
аляска
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будут идти несколько часов, заявил губернатор Аляски Майк Данливи. "Думаю, встреча будет длиться несколько часов, не дней, и считаю, что она определит, какими будут следующие встречи с целью закончить эту войну", — сказал он в эфире Alaska's News Source. Данливи добавил, что перед саммитом планирует обсудить с Трампом строительство газопровода в штате и энергетику в целом, а также вопросы, касающиеся критических минералов.Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры стран встретятся на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Каролин Левитт уточнила, что это будет в Анкоридже.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
