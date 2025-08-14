https://ria.ru/20250814/dollar-2035140928.html

Экономист объявил условия, при которых доллар подорожает до 100 рублей

Экономист объявил условия, при которых доллар подорожает до 100 рублей

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Ослабление рубля до 100 за доллар возможно в случае просадки цен на экспортируемые сырьевые товары, введения ограничений против "теневого флота", вторичных санкций, смягчения денежно-кредитной политики и дефицита бюджета, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.В случае падения цен на экспортируемые товары, такие как нефть ( ниже 55-60 долларов за баррель), газа и металлы, в страну будет поступать меньше валютной выручки, что отразится на курсе."Второй фактор – тоже внешний, санкции и связанные с ними ограничения в логистике. Ограничения против "теневого флота" или вторичные санкции замедляют скорость экономических отношений, ограничивая приток валюты в страну. Конечно, со временем, стороны находят пути обхода, но на это нужно время", – указал эксперт.Как пояснил Гордиенко, способствовать ослаблению рубля могут и внутренние факторы, среди которых смягчение денежно-кредитной политики и дефицит бюджета.Тем не менее, в краткосрочном периоде двух-трех месяцев подобный сценарий маловероятен. По прогнозу экономиста, курс будет находиться в диапазоне 78-88 рублей за доллар.

