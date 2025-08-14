Рейтинг@Mail.ru
Экономист объявил условия, при которых доллар подорожает до 100 рублей - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/dollar-2035140928.html
Экономист объявил условия, при которых доллар подорожает до 100 рублей
Экономист объявил условия, при которых доллар подорожает до 100 рублей - РИА Новости, 14.08.2025
Экономист объявил условия, при которых доллар подорожает до 100 рублей
Ослабление рубля до 100 за доллар возможно в случае просадки цен на экспортируемые сырьевые товары, введения ограничений против "теневого флота", вторичных... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T03:18:00+03:00
2025-08-14T03:18:00+03:00
экономика
михаил гордиенко
рэу имени г. в. плеханова
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
доллар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001663165_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f3f689f5ea1311aa2dce5b9b93670f0.jpg
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Ослабление рубля до 100 за доллар возможно в случае просадки цен на экспортируемые сырьевые товары, введения ограничений против "теневого флота", вторичных санкций, смягчения денежно-кредитной политики и дефицита бюджета, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.В случае падения цен на экспортируемые товары, такие как нефть ( ниже 55-60 долларов за баррель), газа и металлы, в страну будет поступать меньше валютной выручки, что отразится на курсе."Второй фактор – тоже внешний, санкции и связанные с ними ограничения в логистике. Ограничения против "теневого флота" или вторичные санкции замедляют скорость экономических отношений, ограничивая приток валюты в страну. Конечно, со временем, стороны находят пути обхода, но на это нужно время", – указал эксперт.Как пояснил Гордиенко, способствовать ослаблению рубля могут и внутренние факторы, среди которых смягчение денежно-кредитной политики и дефицит бюджета.Тем не менее, в краткосрочном периоде двух-трех месяцев подобный сценарий маловероятен. По прогнозу экономиста, курс будет находиться в диапазоне 78-88 рублей за доллар.
https://ria.ru/20250813/rubl-2034908747.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001663165_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dd6b3717c099533b16a316a54161d746.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, михаил гордиенко, рэу имени г. в. плеханова, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, доллар
Экономика, Михаил Гордиенко, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Доллар
Экономист объявил условия, при которых доллар подорожает до 100 рублей

Экономист Гордиенко: при вторичных санкциях доллар может вырасти до 100 рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюры долларов США
Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Купюры долларов США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Ослабление рубля до 100 за доллар возможно в случае просадки цен на экспортируемые сырьевые товары, введения ограничений против "теневого флота", вторичных санкций, смягчения денежно-кредитной политики и дефицита бюджета, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.
В случае падения цен на экспортируемые товары, такие как нефть ( ниже 55-60 долларов за баррель), газа и металлы, в страну будет поступать меньше валютной выручки, что отразится на курсе.
«
"Второй фактор – тоже внешний, санкции и связанные с ними ограничения в логистике. Ограничения против "теневого флота" или вторичные санкции замедляют скорость экономических отношений, ограничивая приток валюты в страну. Конечно, со временем, стороны находят пути обхода, но на это нужно время", – указал эксперт.
Как пояснил Гордиенко, способствовать ослаблению рубля могут и внутренние факторы, среди которых смягчение денежно-кредитной политики и дефицит бюджета.
Тем не менее, в краткосрочном периоде двух-трех месяцев подобный сценарий маловероятен. По прогнозу экономиста, курс будет находиться в диапазоне 78-88 рублей за доллар.
График курса валюты - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Экономист раскрыла, что делать со сбережениями при падении рубля
13 августа, 02:17
 
ЭкономикаМихаил ГордиенкоРЭУ имени Г. В. ПлехановаСитуация с курсами валют и ценами на нефтьДоллар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала