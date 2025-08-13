Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области нашли тело пропавшего четырехлетнего мальчика
21:34 13.08.2025
В Тульской области нашли тело пропавшего четырехлетнего мальчика
В Тульской области нашли тело пропавшего четырехлетнего мальчика
происшествия
дубенский район
тульская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ТУЛА, 13 авг – РИА Новости. Тело ранее пропавшего четырехлетнего мальчика нашли в водоеме Дубенского района Тульской области, возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба СУСК России по региону в своем Telegram-канале. "Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего жителя Дубенского района, по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ. По данным следствия, 13 августа 2025 года поступило сообщение о безвестном исчезновении ребёнка. В настоящее время тело мальчика без признаков жизни обнаружено в водоёме в Дубенском районе", - говорится в сообщении. В пресс-службе прокуратуры Тульской области журналистам сообщили, что несчастный случай произошел на необорудованном для купания пляже в деревне Михино Дубенского района. Ребенок утонул.
дубенский район
тульская область
россия
ТУЛА, 13 авг – РИА Новости. Тело ранее пропавшего четырехлетнего мальчика нашли в водоеме Дубенского района Тульской области, возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба СУСК России по региону в своем Telegram-канале.
"Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего жителя Дубенского района, по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ. По данным следствия, 13 августа 2025 года поступило сообщение о безвестном исчезновении ребёнка. В настоящее время тело мальчика без признаков жизни обнаружено в водоёме в Дубенском районе", - говорится в сообщении.
В пресс-службе прокуратуры Тульской области журналистам сообщили, что несчастный случай произошел на необорудованном для купания пляже в деревне Михино Дубенского района. Ребенок утонул.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Полиция задержала мужчину, убившего двух пермяков 25 лет назад
8 августа, 07:21
 
