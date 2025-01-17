https://ria.ru/20250117/posobiya-1732699803.html

Выплаты молодым семьям: какие пособия полагаются в 2025 году

Выплаты молодым семьям в 2025 какие пособия положены и как их получить

Выплаты молодым семьям: какие пособия полагаются в 2025 году

Выплаты молодым семьям — это денежная помощь со стороны государства супругам не старше 35 лет. Какие льготы и программы существуют для этой категории граждан,... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T14:52:00+03:00

2025-01-17T14:52:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Выплаты молодым семьям — это денежная помощь со стороны государства супругам не старше 35 лет. Какие льготы и программы существуют для этой категории граждан, какие субсидии на жилье им полагаются в 2025 году — в материале РИА Новости,Выплаты молодым семьямВыплаты молодым семьям — это денежная помощь со стороны государства вступившим в брак людям до 35 лет включительно. Молодой семьей признаются супруги, возраст каждого из которых не достиг этой планки, либо неполная семья, состоящая из одного молодого родителя, у которого есть ребенок или несколько детей.Какие выплаты положены молодым семьямВ 2025 году молодым семьям в Российской Федерации доступны следующие виды социальной помощи:О программе "Молодая семья"Вот уже не первый год молодые семьи могут рассчитывать на помощь в решении квартирного вопроса по ведомственной целевой программе "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг".Поддержка подразумевает оплату государством части стоимости жилья за семью. Средства предоставляются не в виде кредита или льготной ипотеки, а в качестве субсидии, то есть деньги в казну возвращать не придется.Ранее сообщалось, что программа будет действовать до 2025 года, однако в минувшем году президент России Владимир Путин заявил, что она пользуется поддержкой государства и будет продлена после 2025 года.“В соответствии с государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ реализуются мероприятия по обеспечению жильем молодых семей до 2030 года”, — отмечает Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.Требования к молодым семьямПретендовать на субсидию имеется право не любая семья, а только те супруги, которые соответствуют ряду установленных законодательством критериев. Эти требования должны соблюдаться одновременно:Возраст супругов проверяется дважды: в момент подачи заявки на участие в программе и когда составляется список для распределения денег.— Между первым и вторым этапом может пройти 2-3 года. Если на момент распределения хотя бы одному из супругов исполнилось 36, то субсидию они не получат. Поэтому лучше не тянуть с подачей заявки, — пояснила эксперт.Нуждаемость в жилье определяют по учетной норме. Ее устанавливает муниципалитет, и она может различаться даже в городах одного региона. Например, в Волгограде учетная норма — 18 м² на человека, в Хабаровске — 13 м², в Москве — 10 м² (для отдельных квартир).— Местная администрация должна официально подтвердить, что семья нуждается в улучшении жилищных условий. В каждом регионе свои правила определения этого обстоятельства. В этом вопросе должны помочь в местной администрации, органах соцзащиты или МФЦ, — сообщила специалист.По словам юриста, критерии для участия в программе могут меняться от региона к региону, местные власти могут их изменить или дополнить. Выплаты на приобретение жильяПри предоставлении государственной помощи молодой семье вручают сертификат. Он дает право на использование субсидии на приобретение жилья. Все расчеты производятся в безналичном виде через банк. "Наличку" на руки получить нельзя.Размер субсидии определяется в зависимости от состава семьи. В соответствии с пунктом 10 Правил предоставления субсидии, размер государственной поддержки составляет не менее:Как рассчитатьСумма выплаты для молодой семьи рассчитывается не от цены приобретаемого жилья по договору, а от расчетной стоимости. Она высчитывается по формуле: СтЖ = Н × РЖ.РЖ — это расчетная площадь жилого помещения: 42 м² для семьи из двух человек, по 18 м² на лицо — из трех и больше человек.Н в формуле — это норматив стоимости 1 м² площади жилья. Местные власти устанавливают его самостоятельно, поэтому расчетная стоимость различается по регионам.— Например, семья из трех человек проживает в городе, где стоимость 1 м² — 50 000 рублей. Размер требуемой площади рассчитываем как 18 х 3 = 54 м². В итоге получаем 54 х50 000 = 2 700 000 рублей. Рассчитываем: (2 700 000/100 %) х 35 = 945 000 рублей, — сообщила юрист.Точная сумма субсидии указывается в свидетельстве. Его выдают, когда администрация подтверждает, что семья получит средства на приобретение жилья.На что можно использоватьФедеральная программа предполагает, что семья может потратить субсидию на следующие цели:При этом должны соблюдаться три условия:Экономический класс жилья (эконом-, комфорт-, бизнес-класс) не имеет значения. Семья может выбирать любое жилое помещение по своему вкусу и финансовым возможностям.— С 1 августа 2020 года долг и проценты по ипотеке можно погашать не только по основному договору, но и по рефинансированному. То есть если семья сначала взяла ипотеку, а потом рефинансировала ее под более выгодную процентную ставку, она все равно может использовать субсидию для погашения ипотеки, — подчеркнула юрист.Как получитьДля получения государственной субсидии на улучшение жилищных условий молодым семьям необходимо:— К сожалению, реальность такова, что даже в небольших регионах России в очереди на получение средств от государства стоят сотни молодых семей, а поддержку получают только 15-20 из них за год. В среднем в очереди на получение выплаты люди проводят от 2 до 4 лет. За это время одному из супругов уже может исполниться 36 лет или семья сама купит себе квартиру или дом, — отметила специалист.ДокументыСписок документов из федеральных требований для получения государственной субсидии:Если семья тратит деньги на уже имеющуюся ипотеку, дополнительно нужно предоставить:Документы в банк для перевода средств зависят от вида сделки. Могут понадобиться:— Важно, чтобы в документах на покупку жилья был указан номер свидетельства. Об этом нужно заранее сообщить риелтору или сотрудникам банка, которые подготавливают договор, — отметила юрист.Особенности программы в регионахНесмотря на то что условия программы общие для всех (они установлены постановлением правительства РФ № 1710 от 30.12.2017), местные власти вправе дополнять и изменять их.— От того, в каком регионе семья собирается приобретать жилье, зависит размер субсидии, условия попадания в программу поддержки, основания для выплаты вне очереди. Кроме того, размер субсидии зависит от расчетной стоимости жилья, которая разнится в зависимости от субъекта, — отметила юрист.Также молодую семью признают нуждающейся, если в помещении, где она проживает, на каждого человека приходится площадь менее учетной нормы. А эту величину устанавливают местные власти.Кроме того, в регионах действуют собственные программы поддержки молодых семей, они могут отличаться от федеральной программы. Подробности можно выяснить в местной администрации, органах социальной защиты или МФЦ.Выплаты на покупку жилья для молодых семей участников СВО“В конце 2024 года был подписан документ, по которому молодые семьи участников СВО смогут получать соцвыплаты на покупку или строительство жилья в первоочередном порядке, — рассказывает Марина Милованова, доцент Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина. — Такие выплаты предоставляют семьям, в которых каждый из супругов младше 35 лет. Господдержку также может получить одинокий родитель до 35 лет с одним или несколькими детьми. Главный критерий — семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий. Размер выплаты составляет 30% (для семей без детей) и 35% (для остальных) от стоимости жилья. Полученные средства можно направить на приобретение дома или квартиры, строительство жилья, а также на первоначальный взнос или погашение уже имеющейся ипотеки”.Материальные выплаты молодым семьямПолучить дополнительные средства от государства (пособие по беременности, единовременную выплату при рождении ребенка, а также выплаты на детей до 1,5 лет и до трех лет) имеют право как молодые российские семьи, так и супруги старше 35 лет.Пособие по беременностиПособие по беременности и родам (декретные выплаты) начисляют женщинам за 70 дней до родов и 70 дней после исходя из дохода за последние два года.Выплачивается деньги через бухгалтерию компании, где работает молодая мать. Неработающим средства начисляются через органы соцзащиты.Размер декретных выплат зависит от статуса получательницы:Если стаж застрахованной женщины составляет менее шести месяцев, она может рассчитывать на пособие в размере не выше МРОТ. С 1 января 2025 года он составляет 22 440 рублей.Для того, чтобы рассчитать размер пособия, необходимо: доходы за два календарных года (предшествующих году наступления декрета) разделить на количество дней в этом периоде и умножить на количество дней декрета. Если в течение этих двух лет женщина уже брала отпуск по уходу за ребенком или по беременности и родам, этот период из расчета исключается, но у нее есть право заменить его на предшествующие два года или год.Единовременная выплата при рождении ребенкаРазмер единовременной выплаты при рождении ребенка в 2025 году — 26 400 рублей (с 1 февраля 2025 года). Также в ряде регионов существует местная надбавка к этой сумме. Выплачиваются деньги работодателем или органами соцзащиты.Выплаты на ребенка до 1,5 летВыплаты на ребенка до 1,5 лет в России — это ежемесячное пособие в размере 40% от среднего заработка. Максимальный размер таких выплат гражданам не может превышать 68 995,48 рубля. В 2025 году для неработающих размер пособия на первого и второго ребенка составляет 9227 рублей 24 копейки.Единое детское пособиеС 1 января 2023 года введено единое пособие для семей с детьми от 0 до 17 лет и беременных женщин. Начислениями занимается Социальный фонд России.Размер выплаты определяется исходя из комплексной оценки семьи в которой учитываются:Размер пособия может составлять 50 % от прожиточного минимума на одного человека, 75 % и 100 %. В среднем по стране от 8 800 рублей до 17 700 рублей.Для беременных женщин единое пособие чуть больше и в среднем составляет от 9600 рублей до 19 300 рублей в месяц.Изменения в 2025 году“С ноября 2024 года закреплено первоочередное право на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья для молодых семей, в которых один или оба супруга либо один родитель в неполной молодой семье принимают (принимали) участие в СВО. Соответствующие поправки внесены в Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования”, — говорит Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.“Федеральный закон от 30.11.2024 N 419-ФЗ "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" содержит порядок распределения и размер субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей бюджетам субъектов Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов”, — отмечает Марина Милованова.

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https://ria.ru/20250109/lgoty-1728217952.html

https://ria.ru/20240702/ipoteka-1772116136.html

https://ria.ru/20250116/anokhin-1994085784.html

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молодые семьи, льготы, социальные выплаты, детские пособия, общество, россия