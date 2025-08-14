https://ria.ru/20250814/rospotrebnadzor-2035146156.html
В России создали тест для быстрого выявления грибковой инфекции в легких
Ученые Роспотребнадзора впервые в мире разработали тест для быстрого выявления грибковой инфекции в легких
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Ученые Роспотребнадзора впервые в мире разработали тест для быстрого выявления грибковой инфекции в легких, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора впервые в мире разработали тест для быстрого выявления возбудителя инвазивного аспергиллеза — Aspergillus niger. Разработка велась в рамках реализации федерального проекта "Санитарный щит страны — безопасность для здоровья", — рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что тест обладает высокой точностью и скоростью реакции — результаты можно получить за 40 минут, позволяя обнаруживать минимальную концентрацию Aspergillus niger в мокроте. Клинические признаки инвазивного аспергиллеза часто неспецифичны, это делает лабораторную диагностику особенно важной для своевременного выявления заболевания и начала лечения."Для эпидемиологического надзора за грибковыми инфекциями ЦНИИЭ Роспотребнадзора располагает возможностями выпуска тест-систем, обеспечивающих проведение не менее одного миллиона исследований в год", — пояснили в Роспотребнадзоре. Инвазивный аспергиллез — это поражение органов дыхания плесневыми грибами рода Aspergillus, которые широко распространены в природе. Их можно найти в почве, пыли, гниющих растениях, а также в системах вентиляции и водоснабжения. Это заболевание может вызывать первичное поражение легких и придаточных пазух, а также гематогенную диссеминацию, что может привести к поражению различных органов, включая головной мозг, кожу, печень и почки.
