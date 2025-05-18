https://ria.ru/20250518/zapis-2017591347.html

Как записать ребенка в первый класс: выбор школы и необходимые документы

Как записать ребенка в 1 класс в 2025 году: когда и как подавать заявление

Как записать ребенка в первый класс: выбор школы и необходимые документы

Около двух миллионов детей пойдут в первый класс в новом учебном году. Сейчас родителям нужно правильно выбрать школу, собрать все необходимые документы для... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T16:07:00+03:00

2025-05-18T16:07:00+03:00

2025-05-18T16:07:00+03:00

общество

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Около двух миллионов детей пойдут в первый класс в новом учебном году. Сейчас родителям нужно правильно выбрать школу, собрать все необходимые документы для записи и вовремя их подать в нужную образовательную организацию. Когда рассматривают заявление в 1 класс в 2025 году, можно ли сделать это через “Госуслуги” и когда завершается прием документов — в материале РИА Новости.Как записать ребенка в 1 классС середины весны для родителей будущих первоклассников начинается самый ответственный этап: в течение нескольких месяцев им необходимо определиться с образовательным учреждением, подготовить документы для записи ребенка, а также подать соответствующее заявление.Выбор школыЗа каждой школой закреплена определенная территория, жители которой считаются первоочередными кандидатами на зачисление в первый класс. Ваш дом может относиться как к одной, так и сразу к нескольким образовательным организациям. Право на подачу заявления в первую волну дают как постоянная, так и временная регистрации по тому адресу, который входит в зону обслуживания выбранной школы.Узнать, какая именно школа соответствует конкретному адресу регистрации, можно на официальном сайте образовательной организации, на портале местной администрации или профильного отдела (министерства).Будущие первоклассники, чьи братья или сестры уже учатся в определенной школе, будут иметь преимущество при зачислении в ту же образовательную организацию — даже если на данный момент место их прописки не входит в зону обслуживания школы.К льготным категориям, которые также имеют приоритет при подаче заявления в первый класс, относятся дети военнослужащих (в том числе — добровольцев, участников СВО), а также дети сотрудников полиции и органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, ФТС, противопожарной службы.Куда и как подавать документыНа сегодняшний день существует несколько основных способов подать заявление для зачисления ребенка в первый класс.ГосуслугиСамый удобный способ — через сервис на портале государственных услуг. Для этого одному из родителей необходимо заполнить заявление: это можно сделать заранее и отправить готовый документ в первые минуты после старта приема.После подачи заявления в электронном виде родителям зачастую необходимо лично посетить школу для предоставления необходимых оригиналов или копий документов.В отдельных регионах подать заявление можно и при помощи местных порталов городских услуг. Например, жители Москвы используют mos.ru.ПочтаОтправить заявление можно и через “Почту России”. Предпочтительно заказным письмом, причем с уведомлением о вручении.Личный визит в школуДля некоторых граждан самым удобным и, по их мнению, надежным способом подать заявление о зачислении в первый класс остается личный визит в выбранную школу. При этом его можно заполнить как заранее, так и непосредственно на месте. Предварительно стоит уточнить, в какое время в школе занимаются приемом заявлений и документов.Необходимые документыСтандартный пакет для зачисления ребенка в первый класс, как правило, включает:Помимо этого у вас могут запросить бумаги, подтверждающие наличие той или иной льготы. Это могут быть, например, свидетельство о рождении брата или сестры (в том случае, если они уже являются учениками той школы, в которую поступает будущий первоклассник)С 1 апреля 2025 года для записи в школу ребенка без гражданства России необходимо дополнительно предоставлять:Все документы, оригиналы которых выполнены не на русском языке, необходимо будет перевести и нотариально заверить.“Обратите внимание, что для поступления в школу в Москве при подаче заявления в электронном виде предоставляются скан-копии документов в целях формирования личного дела обучающегося в информационной системе. При этом не требуется, например, копия документа о регистрации ребенка (поступающего) на закрепленной территории”, — заявила РИА Новости Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.Сроки подачи документовПервая волна подачи заявлений в первый класс стартовала с 1 апреля и продлится до 30 июня. В этот период родители могут подать заявление в ту школу, которая соответствует их месту регистрации (либо, если они относятся к одной из льготных категорий, то в любую выбранную ими школу).Второй этап подачи начинается 6 июля и продолжается до 5 сентября. В этот период родителям разрешается подавать заявление в любую школу, однако ребенка зачислят в первый класс в выбранной образовательной организации лишь в том случае, если к этому моменту в формируемых классах останутся свободные места.Во сколько лет можно записать ребенка в школуВ соответствии с действующим Законом об образовании, в первый класс любой российской школы могут поступить дети, которые к моменту старта нового учебного года уже успели достигнуть возраста шести с половиной лет.Впрочем, тот же закон предусматривает возможность начать обучение в школе и в более раннем, и в более позднем возрасте (но не позднее восьми лет). Для этого родители ребенка должны подать заявление учредителю образовательной организации, который и примет решение. В случае с обычной государственной школой заявление нужно подавать в местную администрацию.Что делать при отказе в зачисленииВ приеме ребенка в первый класс могут отказать по нескольким причинам. Наиболее распространенная — отсутствие мест. В этой ситуации родителям рекомендуется обратиться в местный орган управления образованием.С 1 апреля 2025 года детям, у которых нет действующего гражданства России, также может быть отказано в зачислении в том случае, если они не смогли успешно пройти тестирование на знание русского языка.Мнение эксперта“Запомните, что не допускается повторный сбор, в частности, государственными образовательными организациями от родителей (законных представителей) установленных документов, ранее предоставленных ими в соответствующую образовательную организацию, — отмечает Оксана Васильева. — На каждого ребенка или поступающего, принятого в школу, формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные родителями (законными представителями) документы (либо их копии). Для определения программы обучения, соответствующей уровню развития, способностям и здоровью ребенка, после его зачисления в школу возможно проведение психолого-педагогической диагностики и собеседования с ним”.Если по той или иной причине граждане пропустили установленные сроки подачи заявления в школу, не стоит отчаиваться.“В этом случае можно попробовать связаться с администрацией школы, — говорит эксперт РИА Новости. — Возможно, потребуется написать заявление или объяснительную записку с просьбой принять ребенка. Второй вариант — обратиться в другую школу. Возможно, есть учебные заведения, которые все еще принимают учеников из-за недобора. Как правило, директоры школ сами советуют, в какую дальше обратиться, если нет мест. А также можно пойти в департамент образования. Ребенку обязаны подобрать школу, где есть свободные места, до 5 сентября”.

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https://ria.ru/20250301/rossija-2002382298.html

https://ria.ru/20250225/ege-2001503889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, дети, школа, россия