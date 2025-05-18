Как записать ребенка в первый класс: выбор школы и необходимые документы
Как записать ребенка в первый класс
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Около двух миллионов детей пойдут в первый класс в новом учебном году. Сейчас родителям нужно правильно выбрать школу, собрать все необходимые документы для записи и вовремя их подать в нужную образовательную организацию. Когда рассматривают заявление в 1 класс в 2025 году, можно ли сделать это через “Госуслуги” и когда завершается прием документов — в материале РИА Новости.
Как записать ребенка в 1 класс
С середины весны для родителей будущих первоклассников начинается самый ответственный этап: в течение нескольких месяцев им необходимо определиться с образовательным учреждением, подготовить документы для записи ребенка, а также подать соответствующее заявление.
Выбор школы
За каждой школой закреплена определенная территория, жители которой считаются первоочередными кандидатами на зачисление в первый класс. Ваш дом может относиться как к одной, так и сразу к нескольким образовательным организациям. Право на подачу заявления в первую волну дают как постоянная, так и временная регистрации по тому адресу, который входит в зону обслуживания выбранной школы.
Узнать, какая именно школа соответствует конкретному адресу регистрации, можно на официальном сайте образовательной организации, на портале местной администрации или профильного отдела (министерства).
Первоклассники в учебном классе
Будущие первоклассники, чьи братья или сестры уже учатся в определенной школе, будут иметь преимущество при зачислении в ту же образовательную организацию — даже если на данный момент место их прописки не входит в зону обслуживания школы.
К льготным категориям, которые также имеют приоритет при подаче заявления в первый класс, относятся дети военнослужащих (в том числе — добровольцев, участников СВО), а также дети сотрудников полиции и органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, ФТС, противопожарной службы.
Куда и как подавать документы
На сегодняшний день существует несколько основных способов подать заявление для зачисления ребенка в первый класс.
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Госуслуги
Самый удобный способ — через сервис на портале государственных услуг. Для этого одному из родителей необходимо заполнить заявление: это можно сделать заранее и отправить готовый документ в первые минуты после старта приема.
После подачи заявления в электронном виде родителям зачастую необходимо лично посетить школу для предоставления необходимых оригиналов или копий документов.
В отдельных регионах подать заявление можно и при помощи местных порталов городских услуг. Например, жители Москвы используют mos.ru.
Почта
Отправить заявление можно и через “Почту России”. Предпочтительно заказным письмом, причем с уведомлением о вручении.
Личный визит в школу
Для некоторых граждан самым удобным и, по их мнению, надежным способом подать заявление о зачислении в первый класс остается личный визит в выбранную школу. При этом его можно заполнить как заранее, так и непосредственно на месте. Предварительно стоит уточнить, в какое время в школе занимаются приемом заявлений и документов.
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Необходимые документы
Стандартный пакет для зачисления ребенка в первый класс, как правило, включает:
- паспорт родителя или законного представителя ребенка;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ о регистрации (как ребенка, так и подающего заявление родителя);
- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
Помимо этого у вас могут запросить бумаги, подтверждающие наличие той или иной льготы. Это могут быть, например, свидетельство о рождении брата или сестры (в том случае, если они уже являются учениками той школы, в которую поступает будущий первоклассник)
С 1 апреля 2025 года для записи в школу ребенка без гражданства России необходимо дополнительно предоставлять:
- документы, подтверждающие право находиться в России (как для ребенка, так и для его родителя). Это могут быть вид на жительство либо разрешение на временное проживание;
- свидетельство о рождении или иное подтверждение права гражданина представлять интересы ребенка;
- медзаключение об отсутствии опасных инфекционных заболеваний;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, подтверждающий наличие работы и дохода;
- документ, подтверждающий прохождение ребенком дактилоскопии;
- СНИЛС (заявителя и самого ребенка);
- ИНН.
Все документы, оригиналы которых выполнены не на русском языке, необходимо будет перевести и нотариально заверить.
“Обратите внимание, что для поступления в школу в Москве при подаче заявления в электронном виде предоставляются скан-копии документов в целях формирования личного дела обучающегося в информационной системе. При этом не требуется, например, копия документа о регистрации ребенка (поступающего) на закрепленной территории”, — заявила РИА Новости Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
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Сроки подачи документов
Первая волна подачи заявлений в первый класс стартовала с 1 апреля и продлится до 30 июня. В этот период родители могут подать заявление в ту школу, которая соответствует их месту регистрации (либо, если они относятся к одной из льготных категорий, то в любую выбранную ими школу).
Второй этап подачи начинается 6 июля и продолжается до 5 сентября. В этот период родителям разрешается подавать заявление в любую школу, однако ребенка зачислят в первый класс в выбранной образовательной организации лишь в том случае, если к этому моменту в формируемых классах останутся свободные места.
Во сколько лет можно записать ребенка в школу
© Виталий Аньков
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В соответствии с действующим Законом об образовании, в первый класс любой российской школы могут поступить дети, которые к моменту старта нового учебного года уже успели достигнуть возраста шести с половиной лет.
Впрочем, тот же закон предусматривает возможность начать обучение в школе и в более раннем, и в более позднем возрасте (но не позднее восьми лет). Для этого родители ребенка должны подать заявление учредителю образовательной организации, который и примет решение. В случае с обычной государственной школой заявление нужно подавать в местную администрацию.
Что делать при отказе в зачислении
В приеме ребенка в первый класс могут отказать по нескольким причинам. Наиболее распространенная — отсутствие мест. В этой ситуации родителям рекомендуется обратиться в местный орган управления образованием.
С 1 апреля 2025 года детям, у которых нет действующего гражданства России, также может быть отказано в зачислении в том случае, если они не смогли успешно пройти тестирование на знание русского языка.
Мнение эксперта
“Запомните, что не допускается повторный сбор, в частности, государственными образовательными организациями от родителей (законных представителей) установленных документов, ранее предоставленных ими в соответствующую образовательную организацию, — отмечает Оксана Васильева. — На каждого ребенка или поступающего, принятого в школу, формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные родителями (законными представителями) документы (либо их копии). Для определения программы обучения, соответствующей уровню развития, способностям и здоровью ребенка, после его зачисления в школу возможно проведение психолого-педагогической диагностики и собеседования с ним”.
Если по той или иной причине граждане пропустили установленные сроки подачи заявления в школу, не стоит отчаиваться.
“В этом случае можно попробовать связаться с администрацией школы, — говорит эксперт РИА Новости. — Возможно, потребуется написать заявление или объяснительную записку с просьбой принять ребенка. Второй вариант — обратиться в другую школу. Возможно, есть учебные заведения, которые все еще принимают учеников из-за недобора. Как правило, директоры школ сами советуют, в какую дальше обратиться, если нет мест. А также можно пойти в департамент образования. Ребенку обязаны подобрать школу, где есть свободные места, до 5 сентября”.