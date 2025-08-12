Рейтинг@Mail.ru
В Домодедово показали самые эффектные виды России с высоты птичьего полета
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
20:33 12.08.2025 (обновлено: 11:20 13.08.2025)
В Домодедово показали самые эффектные виды России с высоты птичьего полета
В Домодедово показали самые эффектные виды России с высоты птичьего полета
Необычная фотовыставка открылась в аэропорту Домодедово. Лучшие тревел-фотографы Андрей Белавин, Сергей Шандин и Сергей Крылов показывают Россию с высоты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034776395_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_cf9d1d89d16bda0bb12aa0fddd0dab98.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Необычная фотовыставка открылась в аэропорту Домодедово. Лучшие тревел-фотографы Андрей Белавин, Сергей Шандин и Сергей Крылов показывают Россию с высоты птичьего полета. На снимках — захватывающие дух панорамы страны — от ледников Полярного Урала до чайных плантаций Мацесты.
2025
Мария Селиванова
Мария Селиванова
В Домодедово показали самые эффектные виды России с высоты птичьего полета

В аэропорту Домодедово открылась выставка самых красивых панорамных фото России

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Необычная фотовыставка открылась в аэропорту Домодедово. Лучшие тревел-фотографы Андрей Белавин, Сергей Шандин и Сергей Крылов показывают Россию с высоты птичьего полета. На снимках — захватывающие дух панорамы страны — от ледников Полярного Урала до чайных плантаций Мацесты.
© Фото : Сергей Крылов, предоставлено "Туту"

Пассажиры и гости аэропорта смогут увидеть 20 крупноформатных снимков, сделанных с воздуха.

Организаторы — аэропорт Домодедово и сервис путешествий "Туту".

К примеру, Чиркейское водохранилище на реке Сулак в Дагестане — одно из крупнейших на Северном Кавказе. Фото на его фоне — одни из самых красивых и часто встречающихся в соцсетях.

Чиркейское водохранилище, Республика Дагестан, 2021 год

© Фото : Сергей Крылов, предоставлено "Туту"
© Фото : Сергей Крылов, предоставлено "Туту"

За каждым кадром стоит экспедиционная работа команды "Медиаразведки" — проекта "Туту", который вместе с фотографами, блогерами и журналистами, в том числе РИА Новости, открывает самые живописные уголки России.

ГЭС Пороги, Челябинская область, 2022 год

© Фото : Сергей Крылов, предоставлено "Туту"
© Фото : Андрей Белавин, предоставлено "Туту"

Андрей Белавин, Сергей Крылов и Сергей Шандин — авторы представленных на выставке работ — провели сотни часов в путешествиях, чтобы запечатлеть эти моменты.

На фото: чайная плантация в Мацесте.

Чайная плантация Мацеста, Краснодарский край, 2024 год

© Фото : Андрей Белавин, предоставлено "Туту"
© Фото : Андрей Белавин, предоставлено "Туту"

В Бурятии Андрей Белавин сделал панорамное фото Иволгинского дацана.

Иволгинский дацан, Республика Бурятия, 2023 год

© Фото : Андрей Белавин, предоставлено "Туту"
© Фото : Сергей Шандин, предоставлено "Туту"

В Краснодарском крае Сергей Шандин запечатлел Кипарисовое озеро.

Кипарисовое озеро, Краснодарский край

© Фото : Сергей Шандин, предоставлено "Туту"
© Фото : Сергей Крылов, предоставлено "Туту"

В Дагестане Сергей Крылов сделал снимок Чиркейской ГЭС. Ее плотина — вторая по высоте в России.

Чиркейская ГЭС, Республика Дагестан, 2021 год

© Фото : Сергей Крылов, предоставлено "Туту"
© Фото : Сергей Крылов, предоставлено "Туту"

На Алтае Ороктойский мост соединяет два берега реки Катунь. В этом месте она — наименьшей ширины, но — самой большой глубины. Вода здесь невероятного бирюзового оттенка.

Ороктойский мост, Республика Алтай, 2024 год

© Фото : Сергей Крылов, предоставлено "Туту"
© Фото : Андрей Белавин, предоставлено "Туту"

Андрей Белавин запечатлел стадо северных оленей на Полярном Урале, в Ямало-Ненецком автономном округе. Без них освоение этих суровых земель было бы невозможно.

Северные олени на Полярном Урале, Хадата, ЯНАО, 2023 год

© Фото : Андрей Белавин, предоставлено "Туту"
© Фото : Андрей Белавин, предоставлено "Туту"

Ледник ИГАН — крупнейший на Полярном Урале.

Объект назван в честь Института географии Российской академии наук.

В советское время на леднике располагался полевой лагерь гляциологов, которые по состоянию ИГАНа определяли "самочувствие" всех ледников Полярного Урала. Их здесь почти 150.

Ледник ИГАН на Полярном Урале, ЯНАО, 2023 год

© Фото : Андрей Белавин, предоставлено "Туту"
© Фото : Андрей Белавин, предоставлено "Туту"

Заброшенная психиатрическая больница Алленберг расположена в Калининградской области, в поселке Знаменск. Туристы называют это место удивительно красивым и атмосферным.

Заброшенная психиатрическая больница Алленберг, Калининградская область, 2022 год

© Фото : Андрей Белавин, предоставлено "Туту"
© Фото : Андрей Белавин, предоставлено "Туту"

Одна из главных достопримечательностей Челябинской области — нацпарк "Таганай".

Большая Каменная Река — это нагромождение глыб весом около десяти тонн. Иногда под "руслом" древних каменных "потоков" на глубине в четыре-шесть метров можно услышать шум настоящих горных ручьев.

Национальный парк Таганай, Большая каменная река, Челябинская область, 2024 год

© Фото : Андрей Белавин, предоставлено "Туту"
© Фото : Сергей Шандин, предоставлено "Туту"

В Хакасском заповеднике есть несколько участков, в частности Оглахты.

Там на одной территории собрано все, чем славится республика: степь с душистыми травами, величественные горные гряды Оглахты и могучий Енисей.

В горах сохранились тысячи петроглифов — древних наскальных изображений. Поэтому территорию называют "каменной летописью".

Заповедник Хакасский, Оглахты, Республика Хакасия, 2021 год

© Фото : Сергей Шандин, предоставлено "Туту"
© Фото : Сергей Крылов, предоставлено "Туту"

Телецкое озеро входит в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в составе комплексного объекта "Золотые горы Алтая".

Одна из природных особенностей водоема — переменчивый цвет воды: в зависимости от погоды и времени суток он меняется от светло‑голубого до насыщенного изумрудного.

Телецкое озеро, Республика Алтай, 2024 год

© Фото : Сергей Крылов, предоставлено "Туту"
© Фото : Андрей Белавин, предоставлено "Туту"

Гора Спящий Лев расположена в Бурятии.

Название она получила из-за своего внешнего вида. Очертания напоминают льва, который смотрит в сторону села Тарбагатай. Грива — каменные выступы, тело — плавный склон, а хвост — дорога, проложенная у подножия.

Гора Спящий лев, Республика Бурятия, 2023 год

© Фото : Андрей Белавин, предоставлено "Туту"
© Фото : Сергей Шандин, предоставлено "Туту"

"Многие и не подозревают, какие пейзажи скрывает Россия. Наша выставка — убедительный способ показать, что в эти места стоит поехать, — говорит директор по развитию партнерских коммуникаций "Туту" и создатель "Медиаразведки" Наталья Анисимова. — Для ряда регионов фотографии участников проекта стали визитными карточками".

На фото: Саяно-Шушенская ГЭС

Саяно-Шушенская ГЭС, Республика Хакасия, 2021 год

© Фото : Сергей Шандин, предоставлено "Туту"
© Фото : Андрей Белавин, предоставлено "Туту"

Посмотреть экспозицию можно на втором этаже пассажирского терминала в зоне внутренних вылетов.

Вход на выставку свободный.

Она продлится до 27 августа.

На фото: железнодорожный арочный мост в Краснолесье Калининградской области

Железнодорожный арочный мост в Краснолесье, Калининградская область, 2022 год

© Фото : Андрей Белавин, предоставлено "Туту"
