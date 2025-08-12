В Домодедово показали самые эффектные виды России с высоты птичьего полета

В аэропорту Домодедово открылась выставка самых красивых панорамных фото России
Пассажиры и гости аэропорта смогут увидеть 20 крупноформатных снимков, сделанных с воздуха.
Организаторы — аэропорт Домодедово и сервис путешествий "Туту".
К примеру, Чиркейское водохранилище на реке Сулак в Дагестане — одно из крупнейших на Северном Кавказе. Фото на его фоне — одни из самых красивых и часто встречающихся в соцсетях.
За каждым кадром стоит экспедиционная работа команды "Медиаразведки" — проекта "Туту", который вместе с фотографами, блогерами и журналистами, в том числе РИА Новости, открывает самые живописные уголки России.
Андрей Белавин, Сергей Крылов и Сергей Шандин — авторы представленных на выставке работ — провели сотни часов в путешествиях, чтобы запечатлеть эти моменты.
На фото: чайная плантация в Мацесте.
В Бурятии Андрей Белавин сделал панорамное фото Иволгинского дацана.
В Краснодарском крае Сергей Шандин запечатлел Кипарисовое озеро.
В Дагестане Сергей Крылов сделал снимок Чиркейской ГЭС. Ее плотина — вторая по высоте в России.
На Алтае Ороктойский мост соединяет два берега реки Катунь. В этом месте она — наименьшей ширины, но — самой большой глубины. Вода здесь невероятного бирюзового оттенка.
Андрей Белавин запечатлел стадо северных оленей на Полярном Урале, в Ямало-Ненецком автономном округе. Без них освоение этих суровых земель было бы невозможно.
Ледник ИГАН — крупнейший на Полярном Урале.
Объект назван в честь Института географии Российской академии наук.
В советское время на леднике располагался полевой лагерь гляциологов, которые по состоянию ИГАНа определяли "самочувствие" всех ледников Полярного Урала. Их здесь почти 150.
Заброшенная психиатрическая больница Алленберг расположена в Калининградской области, в поселке Знаменск. Туристы называют это место удивительно красивым и атмосферным.
Одна из главных достопримечательностей Челябинской области — нацпарк "Таганай".
Большая Каменная Река — это нагромождение глыб весом около десяти тонн. Иногда под "руслом" древних каменных "потоков" на глубине в четыре-шесть метров можно услышать шум настоящих горных ручьев.
В Хакасском заповеднике есть несколько участков, в частности Оглахты.
Там на одной территории собрано все, чем славится республика: степь с душистыми травами, величественные горные гряды Оглахты и могучий Енисей.
В горах сохранились тысячи петроглифов — древних наскальных изображений. Поэтому территорию называют "каменной летописью".
Телецкое озеро входит в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в составе комплексного объекта "Золотые горы Алтая".
Одна из природных особенностей водоема — переменчивый цвет воды: в зависимости от погоды и времени суток он меняется от светло‑голубого до насыщенного изумрудного.
Гора Спящий Лев расположена в Бурятии.
Название она получила из-за своего внешнего вида. Очертания напоминают льва, который смотрит в сторону села Тарбагатай. Грива — каменные выступы, тело — плавный склон, а хвост — дорога, проложенная у подножия.
"Многие и не подозревают, какие пейзажи скрывает Россия. Наша выставка — убедительный способ показать, что в эти места стоит поехать, — говорит директор по развитию партнерских коммуникаций "Туту" и создатель "Медиаразведки" Наталья Анисимова. — Для ряда регионов фотографии участников проекта стали визитными карточками".
На фото: Саяно-Шушенская ГЭС
Посмотреть экспозицию можно на втором этаже пассажирского терминала в зоне внутренних вылетов.
Вход на выставку свободный.
Она продлится до 27 августа.
На фото: железнодорожный арочный мост в Краснолесье Калининградской области
