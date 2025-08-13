Рейтинг@Mail.ru
Отдых по-новому. Как устроить себе необычный отпуск в России - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 13.08.2025 (обновлено: 08:05 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/puteshestviya-2034820434.html
Отдых по-новому. Как устроить себе необычный отпуск в России
Отдых по-новому. Как устроить себе необычный отпуск в России - РИА Новости, 13.08.2025
Отдых по-новому. Как устроить себе необычный отпуск в России
Отпуск на лежаке у моря или в интенсивном экскурсионном ритме — привычные виды отдыха. Но с каждым годом растет разнообразие форматов — как по направлениям, так РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T08:00:00+03:00
2025-08-13T08:05:00+03:00
туризм
туризм-важное
туризм
рыбинск
алексин
светлогорск
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда поехать
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034959394_0:139:3392:2047_1920x0_80_0_0_7a6144e66d4f72a194459db7e6d3b52b.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Отпуск на лежаке у моря или в интенсивном экскурсионном ритме — привычные виды отдыха. Но с каждым годом растет разнообразие форматов — как по направлениям, так и по способам релакса. Что попробовать тем, кто готов отказаться от отелей "все включено" и обязательного забега по главным музеям, — в материале РИА Новости.Персональный маршрутРоссияне все чаще предпочитают групповым поездкам авторские программы — индивидуальные или в небольшой компании. В прошлом году спрос на подобный отдых утроился, подсчитали в YouTravel.me.По некоторым направлениям доля таких предложений достигает трети от всех экскурсионных, а средний чек за прошлый год вырос на 46 процентов, рассказывает исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма Дмитрий Анфиногенов.Наибольший интерес у поклонников персонализированных путешествий вызывают ретриты и этнотуры, также востребованы гастропоездки.Самые популярные зарубежные точки притяжения: Грузия, Турция, Киргизия и Белоруссия.При этом заметно (на 43 процента в 2024-м) вырос интерес к индивидуальным маршрутам по российским регионам, добавляют в YouTravel.me. Примерно треть спроса приходится на кавказские республики, 15 процентов — на Алтай, чуть меньше — на Краснодарский край. Каждый десятый ищет программы на Камчатку и Русский Север.Тихий туризмВ России распространяется новый тренд — спокойный отдых. Его поклонники выбирают места с хорошей природной и городской средой. Там нет плотной застройки, толп, шума машин, зато гарантированы уединение и возможность отдохнуть от мегаполиса, объясняют в "Туту".В первом полугодии поток путешественников в такие локации увеличился на 11 процентов.Чаще всего туристы ездят в Сортавалу: в январе — июне 2025-го на нее пришлось 22 процента всех поездок в тихие города. Также в списке востребованных направлений — Серпухов (доля — 13 процентов), Рыбинск (12 процентов), Алексин и Шуя (по десять процентов).По росту числа гостей в тихие города лидирует Зарайск: с января по июнь посетителей стало больше на 83 процента. Далее идут Кириллов в Вологодской области (плюс 76 процентов) и Алексин — город в 60 километрах от Тулы (плюс 57 процентов). В Торжок и Юрьевец турпоток вырос на 28 процентов, в Светлогорск — на четверть. Также увеличилось число гостей в Рыбинске, Плесе и Гороховце — на 20 процентов, а в Юрьеве-Польском — на 15.Едут в отпуск поспатьРастет число запросов на отдых, во время которого можно хорошо выспаться. Это неудивительно: эмоциональную нагрузку нужно как-то снимать, а на спорт и активный отдых порой не остается сил.Сейчас качеством сна недовольны 66 процентов постояльцев отелей, 25 процентов отмечают у себя бессонницу, констатируют в АТОР. Среди плохо спящих больше всего менеджеров высшего и среднего звена, встречаются рекрутеры, медики, агенты по недвижимости.Спрос на "сонный туризм" за последние два года вырос в 15 раз, подсчитали в пресс-службе "Васта Отель Менеджмент". Маркеры таких бронирований — увеличение числа заказов на одну-две ночи в будни."Также стало больше просьб от гостей организовать полноценное дополнительное спальное место вместо дивана или раскладной кровати, — перечисляют эксперты. — Видим запросы от корпоративных клиентов на MICE-мероприятия с указанием раннего окончания ивентов и даже на создание специальных релакс-зон "без мобильных телефонов" для участников мероприятий в отелях".Клиенты просят добавить специфические активности: расслабляющие ванны и антистресс-прогулки, подготовить анатомические матрасы, меню подушек, "карту" одеял, эфирные масла, темные шторы.ИИ и соцсети дают советы и подсказкиСоциальные сети играют все более значимую роль при планировании путешествий, особенно у молодежи. "Каждый пятый турист черпает там вдохновение для поездок, — говорит гендиректор "Туту" Вячеслав Дусалеев. — Но в группе тех, кому от 18 до 35 лет, таких уже 64 процента". Так что необычные места стоит искать именно в соцсетях.Кроме того, ИИ стал активным помощником для туристов. "За первые шесть месяцев 2025 года число ежедневных пользователей ИИ-помощника выросло втрое. Он может планировать поездку, давать подсказки при изменении планов", — отмечает эксперт.Чаще всего пользователи спрашивают ИИ про покупку билетов, расписание и пересадки. Доля таких запросов — 20 процентов. Столько же ищут у искусственного интеллекта поддержки и советов. Планирование поездки и досуг перекладывают на машинный разум 13 процентов пользователей, уточнил Дусалеев.Глэмпинг вместо дачиДача есть не у всех, но и не всякий домик за городом можно считать местом отдыха. Видимо, поэтому спрос на "гламурные кемпинги" год от года растет.Это могут быть комфортабельные палатки между лесных деревьев, домики на берегу реки с террасой и мангалом, полукруглые сферы с прозрачным "потолком" в горах, зеркальные дома в алтайской тайге.Самые популярные локации — Калининградская область (около Зеленоградска и Светлогорска), а также Подмосковье. Тут самые востребованные точки — на северо-западе: Зеленоград, Руза, окрестности Дубны. Также популярны глэмпинги в Ярославской и Тверской областях, Карелии. Сутки стоят в среднем от десяти тысяч рублей.Микс работы и отдыхаРешить деловые вопросы, а после или в свободные от встреч часы отправиться отдыхать — это bleisure-путешествие. Один из самых быстрорастущих сегментов туриндустрии.За год количество поездок, где совмещены работа и отдых, выросло на 15 процентов, а доля командировок, совмещенных с каникулами, — на 37, отмечает Дмитрий Анфиногенов.Средняя продолжительность подобных путешествий — четыре ночи, сообщает Bronevik.com. Это вдвое превышает длительность обычных деловых поездок.Для таких туров стоит выбирать гостиницы с бизнес-инфраструктурой, удобные и для работы, и для релакса. Минимальные требования: хороший интернет, зона коворкинга и наличие переговорных.Этот тренд особенно актуален среди удаленных работников и digital-специалистов, которые готовы инвестировать в комфорт и новые впечатления, добавляет Анфиногенов. Популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Владивосток.За впечатлениями — на болотингПрогулки по топям — набирающий популярность тренд. Там совмещают наблюдения за природой и медитативный отдых. Это еще и новые, необычные ощущения, возвращающие участников в детство: качаться на толстом мху посреди топи, прыгать на упругой траве и мочить ноги в темной жиже.Для осторожных возможно посещение болот по деревянным настилам. Там есть и экотропа, и смотровая площадка для наблюдений за птицами, и информационные щиты. Можно идти в ботинках или кроссовках.Для отчаянных — путешествие по мху, больше напоминающему упругий ковер, а местами — по жиже. Резиновые сапоги обязательны.
https://ria.ru/20250703/puteshestviya-2026806400.html
https://ria.ru/20250630/puteshestviya-2025926893.html
https://ria.ru/20250526/ryazan-2018775696.html
https://ria.ru/20250520/puteshestviya-2017936900.html
https://ria.ru/20250804/puteshestviya-2032645702.html
рыбинск
алексин
светлогорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034959394_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_25b104eb228bd6242565b7b84721023f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм-важное, туризм, рыбинск, алексин, светлогорск, ассоциация туроператоров россии (атор), куда поехать, куда сходить , куда можно лететь, достопримечательности, отели, гостиницы, туристы, глэмпинг
Туризм, Туризм-Важное, Туризм, Рыбинск, Алексин, Светлогорск, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда поехать, куда сходить , куда можно лететь, Достопримечательности, Отели, Гостиницы, туристы, глэмпинг
Отдых по-новому. Как устроить себе необычный отпуск в России

Чаще всего искусственный интеллект помогает туристам искать билеты

© РИА Новости / Андрей Варенков | Перейти в медиабанкТурист отдыхает в гамаке в горном центре "Алтай-Актру" в Республике Алтай
Турист отдыхает в гамаке в горном центре Алтай-Актру в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Андрей Варенков
Перейти в медиабанк
Турист отдыхает в гамаке в горном центре "Алтай-Актру" в Республике Алтай
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Отпуск на лежаке у моря или в интенсивном экскурсионном ритме — привычные виды отдыха. Но с каждым годом растет разнообразие форматов — как по направлениям, так и по способам релакса. Что попробовать тем, кто готов отказаться от отелей "все включено" и обязательного забега по главным музеям, — в материале РИА Новости.

Персональный маршрут

Россияне все чаще предпочитают групповым поездкам авторские программы — индивидуальные или в небольшой компании. В прошлом году спрос на подобный отдых утроился, подсчитали в YouTravel.me.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВыставочный проект "Картинки с выставки. 2.0", объединивший музыку и живопись, в Музее С. C. Прокофьева
Выставочный проект, объединивший музыку и живопись, Картинки с выставки. 2.0 в музее С. C. Прокофьева - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Выставочный проект "Картинки с выставки. 2.0", объединивший музыку и живопись, в Музее С. C. Прокофьева
По некоторым направлениям доля таких предложений достигает трети от всех экскурсионных, а средний чек за прошлый год вырос на 46 процентов, рассказывает исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма Дмитрий Анфиногенов.
Наибольший интерес у поклонников персонализированных путешествий вызывают ретриты и этнотуры, также востребованы гастропоездки.
Самые популярные зарубежные точки притяжения: Грузия, Турция, Киргизия и Белоруссия.
Девушка c собакой едет на велосипеде в парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Самые классные велотуры: как готовиться, куда ехать, что смотреть
3 июля, 08:00
При этом заметно (на 43 процента в 2024-м) вырос интерес к индивидуальным маршрутам по российским регионам, добавляют в YouTravel.me. Примерно треть спроса приходится на кавказские республики, 15 процентов — на Алтай, чуть меньше — на Краснодарский край. Каждый десятый ищет программы на Камчатку и Русский Север.

Тихий туризм

В России распространяется новый тренд — спокойный отдых. Его поклонники выбирают места с хорошей природной и городской средой. Там нет плотной застройки, толп, шума машин, зато гарантированы уединение и возможность отдохнуть от мегаполиса, объясняют в "Туту".
© РИА Новости / Мария СеливановаВознесенский кафедральный собор в Касимове
Вознесенский кафедральный собор в Касимове - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Вознесенский кафедральный собор в Касимове
В первом полугодии поток путешественников в такие локации увеличился на 11 процентов.
Чаще всего туристы ездят в Сортавалу: в январе — июне 2025-го на нее пришлось 22 процента всех поездок в тихие города. Также в списке востребованных направлений — Серпухов (доля — 13 процентов), Рыбинск (12 процентов), Алексин и Шуя (по десять процентов).
Молодые люди во время путешествия - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Не проезжайте мимо! Интересные нетуристические города Подмосковья
30 июня, 08:00
По росту числа гостей в тихие города лидирует Зарайск: с января по июнь посетителей стало больше на 83 процента. Далее идут Кириллов в Вологодской области (плюс 76 процентов) и Алексин — город в 60 километрах от Тулы (плюс 57 процентов). В Торжок и Юрьевец турпоток вырос на 28 процентов, в Светлогорск — на четверть. Также увеличилось число гостей в Рыбинске, Плесе и Гороховце — на 20 процентов, а в Юрьеве-Польском — на 15.

Едут в отпуск поспать

Растет число запросов на отдых, во время которого можно хорошо выспаться. Это неудивительно: эмоциональную нагрузку нужно как-то снимать, а на спорт и активный отдых порой не остается сил.
© Getty Images / dangrytskuДевушка спит
Девушка спит - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Getty Images / dangrytsku
Девушка спит
Сейчас качеством сна недовольны 66 процентов постояльцев отелей, 25 процентов отмечают у себя бессонницу, констатируют в АТОР. Среди плохо спящих больше всего менеджеров высшего и среднего звена, встречаются рекрутеры, медики, агенты по недвижимости.
Спрос на "сонный туризм" за последние два года вырос в 15 раз, подсчитали в пресс-службе "Васта Отель Менеджмент". Маркеры таких бронирований — увеличение числа заказов на одну-две ночи в будни.
© РИА Новости / Мария СеливановаОтель Barcelo Bavaro Palace
Отель Barcelo Bavaro Palace - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Отель Barcelo Bavaro Palace
"Также стало больше просьб от гостей организовать полноценное дополнительное спальное место вместо дивана или раскладной кровати, — перечисляют эксперты. — Видим запросы от корпоративных клиентов на MICE-мероприятия с указанием раннего окончания ивентов и даже на создание специальных релакс-зон "без мобильных телефонов" для участников мероприятий в отелях".
Клиенты просят добавить специфические активности: расслабляющие ванны и антистресс-прогулки, подготовить анатомические матрасы, меню подушек, "карту" одеял, эфирные масла, темные шторы.

ИИ и соцсети дают советы и подсказки

Социальные сети играют все более значимую роль при планировании путешествий, особенно у молодежи.
© Getty Images / OseloteПоиск авиабилетов с помощью искусственного интеллекта
Поиск авиабилетов с помощью искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Getty Images / Oselote
Поиск авиабилетов с помощью искусственного интеллекта
"Каждый пятый турист черпает там вдохновение для поездок, — говорит гендиректор "Туту" Вячеслав Дусалеев. — Но в группе тех, кому от 18 до 35 лет, таких уже 64 процента". Так что необычные места стоит искать именно в соцсетях.
Кроме того, ИИ стал активным помощником для туристов. "За первые шесть месяцев 2025 года число ежедневных пользователей ИИ-помощника выросло втрое. Он может планировать поездку, давать подсказки при изменении планов", — отмечает эксперт.
Автопутешествие из Москвы в Рязань - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Дорога мечты: как изменилась трасса М-5 из Москвы в Рязань в 2025 году
26 мая, 08:00
Чаще всего пользователи спрашивают ИИ про покупку билетов, расписание и пересадки. Доля таких запросов — 20 процентов. Столько же ищут у искусственного интеллекта поддержки и советов. Планирование поездки и досуг перекладывают на машинный разум 13 процентов пользователей, уточнил Дусалеев.

Глэмпинг вместо дачи

Дача есть не у всех, но и не всякий домик за городом можно считать местом отдыха. Видимо, поэтому спрос на "гламурные кемпинги" год от года растет.
© РИА Новости / Мария СеливановаГлэмпинг "Эко-холм", Владимирская область
Глэмпинг Эко-холм, Владимирская область - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Глэмпинг "Эко-холм", Владимирская область
Это могут быть комфортабельные палатки между лесных деревьев, домики на берегу реки с террасой и мангалом, полукруглые сферы с прозрачным "потолком" в горах, зеркальные дома в алтайской тайге.
Самые популярные локации — Калининградская область (около Зеленоградска и Светлогорска), а также Подмосковье. Тут самые востребованные точки — на северо-западе: Зеленоград, Руза, окрестности Дубны. Также популярны глэмпинги в Ярославской и Тверской областях, Карелии. Сутки стоят в среднем от десяти тысяч рублей.

Микс работы и отдыха

Решить деловые вопросы, а после или в свободные от встреч часы отправиться отдыхать — это bleisure-путешествие. Один из самых быстрорастущих сегментов туриндустрии.
© Getty Images / Group4 StudioДевушка работает за ноутбуком в гостинице
Девушка работает за ноутбуком в гостинице - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Getty Images / Group4 Studio
Девушка работает за ноутбуком в гостинице
За год количество поездок, где совмещены работа и отдых, выросло на 15 процентов, а доля командировок, совмещенных с каникулами, — на 37, отмечает Дмитрий Анфиногенов.
Средняя продолжительность подобных путешествий — четыре ночи, сообщает Bronevik.com. Это вдвое превышает длительность обычных деловых поездок.
Для таких туров стоит выбирать гостиницы с бизнес-инфраструктурой, удобные и для работы, и для релакса. Минимальные требования: хороший интернет, зона коворкинга и наличие переговорных.
Девушка на фоне Центральной мечети в Астане - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Российского достаточно. Какие страны доступны туристам без загранпаспорта
20 мая, 08:00
Этот тренд особенно актуален среди удаленных работников и digital-специалистов, которые готовы инвестировать в комфорт и новые впечатления, добавляет Анфиногенов. Популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Владивосток.

За впечатлениями — на болотинг

Прогулки по топям — набирающий популярность тренд. Там совмещают наблюдения за природой и медитативный отдых. Это еще и новые, необычные ощущения, возвращающие участников в детство: качаться на толстом мху посреди топи, прыгать на упругой траве и мочить ноги в темной жиже.
© Фото : Виталий КовальчукНа Сестрорецком болоте бывает многолюдно
На Сестрорецком болоте бывает многолюдно - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Фото : Виталий Ковальчук
На Сестрорецком болоте бывает многолюдно
Для осторожных возможно посещение болот по деревянным настилам. Там есть и экотропа, и смотровая площадка для наблюдений за птицами, и информационные щиты. Можно идти в ботинках или кроссовках.
Для отчаянных — путешествие по мху, больше напоминающему упругий ковер, а местами — по жиже. Резиновые сапоги обязательны.
Суздаль - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
100 столиц России. Где искать лучшие яблоки, валенки, подносы и закаты
4 августа, 08:00
 
ТуризмТуризм-ВажноеТуризмРыбинскАлексинСветлогорскАссоциация туроператоров России (АТОР)куда поехатькуда сходитькуда можно лететьДостопримечательностиОтелиГостиницытуристыглэмпинг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала