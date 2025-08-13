https://ria.ru/20250813/puteshestviya-2034820434.html

Отдых по-новому. Как устроить себе необычный отпуск в России

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Отпуск на лежаке у моря или в интенсивном экскурсионном ритме — привычные виды отдыха. Но с каждым годом растет разнообразие форматов — как по направлениям, так и по способам релакса. Что попробовать тем, кто готов отказаться от отелей "все включено" и обязательного забега по главным музеям, — в материале РИА Новости.Персональный маршрутРоссияне все чаще предпочитают групповым поездкам авторские программы — индивидуальные или в небольшой компании. В прошлом году спрос на подобный отдых утроился, подсчитали в YouTravel.me.По некоторым направлениям доля таких предложений достигает трети от всех экскурсионных, а средний чек за прошлый год вырос на 46 процентов, рассказывает исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма Дмитрий Анфиногенов.Наибольший интерес у поклонников персонализированных путешествий вызывают ретриты и этнотуры, также востребованы гастропоездки.Самые популярные зарубежные точки притяжения: Грузия, Турция, Киргизия и Белоруссия.При этом заметно (на 43 процента в 2024-м) вырос интерес к индивидуальным маршрутам по российским регионам, добавляют в YouTravel.me. Примерно треть спроса приходится на кавказские республики, 15 процентов — на Алтай, чуть меньше — на Краснодарский край. Каждый десятый ищет программы на Камчатку и Русский Север.Тихий туризмВ России распространяется новый тренд — спокойный отдых. Его поклонники выбирают места с хорошей природной и городской средой. Там нет плотной застройки, толп, шума машин, зато гарантированы уединение и возможность отдохнуть от мегаполиса, объясняют в "Туту".В первом полугодии поток путешественников в такие локации увеличился на 11 процентов.Чаще всего туристы ездят в Сортавалу: в январе — июне 2025-го на нее пришлось 22 процента всех поездок в тихие города. Также в списке востребованных направлений — Серпухов (доля — 13 процентов), Рыбинск (12 процентов), Алексин и Шуя (по десять процентов).По росту числа гостей в тихие города лидирует Зарайск: с января по июнь посетителей стало больше на 83 процента. Далее идут Кириллов в Вологодской области (плюс 76 процентов) и Алексин — город в 60 километрах от Тулы (плюс 57 процентов). В Торжок и Юрьевец турпоток вырос на 28 процентов, в Светлогорск — на четверть. Также увеличилось число гостей в Рыбинске, Плесе и Гороховце — на 20 процентов, а в Юрьеве-Польском — на 15.Едут в отпуск поспатьРастет число запросов на отдых, во время которого можно хорошо выспаться. Это неудивительно: эмоциональную нагрузку нужно как-то снимать, а на спорт и активный отдых порой не остается сил.Сейчас качеством сна недовольны 66 процентов постояльцев отелей, 25 процентов отмечают у себя бессонницу, констатируют в АТОР. Среди плохо спящих больше всего менеджеров высшего и среднего звена, встречаются рекрутеры, медики, агенты по недвижимости.Спрос на "сонный туризм" за последние два года вырос в 15 раз, подсчитали в пресс-службе "Васта Отель Менеджмент". Маркеры таких бронирований — увеличение числа заказов на одну-две ночи в будни."Также стало больше просьб от гостей организовать полноценное дополнительное спальное место вместо дивана или раскладной кровати, — перечисляют эксперты. — Видим запросы от корпоративных клиентов на MICE-мероприятия с указанием раннего окончания ивентов и даже на создание специальных релакс-зон "без мобильных телефонов" для участников мероприятий в отелях".Клиенты просят добавить специфические активности: расслабляющие ванны и антистресс-прогулки, подготовить анатомические матрасы, меню подушек, "карту" одеял, эфирные масла, темные шторы.ИИ и соцсети дают советы и подсказкиСоциальные сети играют все более значимую роль при планировании путешествий, особенно у молодежи. "Каждый пятый турист черпает там вдохновение для поездок, — говорит гендиректор "Туту" Вячеслав Дусалеев. — Но в группе тех, кому от 18 до 35 лет, таких уже 64 процента". Так что необычные места стоит искать именно в соцсетях.Кроме того, ИИ стал активным помощником для туристов. "За первые шесть месяцев 2025 года число ежедневных пользователей ИИ-помощника выросло втрое. Он может планировать поездку, давать подсказки при изменении планов", — отмечает эксперт.Чаще всего пользователи спрашивают ИИ про покупку билетов, расписание и пересадки. Доля таких запросов — 20 процентов. Столько же ищут у искусственного интеллекта поддержки и советов. Планирование поездки и досуг перекладывают на машинный разум 13 процентов пользователей, уточнил Дусалеев.Глэмпинг вместо дачиДача есть не у всех, но и не всякий домик за городом можно считать местом отдыха. Видимо, поэтому спрос на "гламурные кемпинги" год от года растет.Это могут быть комфортабельные палатки между лесных деревьев, домики на берегу реки с террасой и мангалом, полукруглые сферы с прозрачным "потолком" в горах, зеркальные дома в алтайской тайге.Самые популярные локации — Калининградская область (около Зеленоградска и Светлогорска), а также Подмосковье. Тут самые востребованные точки — на северо-западе: Зеленоград, Руза, окрестности Дубны. Также популярны глэмпинги в Ярославской и Тверской областях, Карелии. Сутки стоят в среднем от десяти тысяч рублей.Микс работы и отдыхаРешить деловые вопросы, а после или в свободные от встреч часы отправиться отдыхать — это bleisure-путешествие. Один из самых быстрорастущих сегментов туриндустрии.За год количество поездок, где совмещены работа и отдых, выросло на 15 процентов, а доля командировок, совмещенных с каникулами, — на 37, отмечает Дмитрий Анфиногенов.Средняя продолжительность подобных путешествий — четыре ночи, сообщает Bronevik.com. Это вдвое превышает длительность обычных деловых поездок.Для таких туров стоит выбирать гостиницы с бизнес-инфраструктурой, удобные и для работы, и для релакса. Минимальные требования: хороший интернет, зона коворкинга и наличие переговорных.Этот тренд особенно актуален среди удаленных работников и digital-специалистов, которые готовы инвестировать в комфорт и новые впечатления, добавляет Анфиногенов. Популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Владивосток.За впечатлениями — на болотингПрогулки по топям — набирающий популярность тренд. Там совмещают наблюдения за природой и медитативный отдых. Это еще и новые, необычные ощущения, возвращающие участников в детство: качаться на толстом мху посреди топи, прыгать на упругой траве и мочить ноги в темной жиже.Для осторожных возможно посещение болот по деревянным настилам. Там есть и экотропа, и смотровая площадка для наблюдений за птицами, и информационные щиты. Можно идти в ботинках или кроссовках.Для отчаянных — путешествие по мху, больше напоминающему упругий ковер, а местами — по жиже. Резиновые сапоги обязательны.

