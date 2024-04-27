Названо число россиян, которые совмещают командировки с туризмом
Исследование: более трети туристов совмещают командировки с отдыхом
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Более трети россиян за последний год отправлялись в так называемые bleisure-путешествия по стране — совмещали деловые поездки с мини-отпуском, сообщает Bronevik.com (входит в МТС Travel).
Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что за последние 12 месяцев 36 процентов от общего числа заказов отелей в бизнес-путешествиях сделано с захватом выходных.
Гостиницы для таких визитов бронировали в среднем за десять дней до заезда, в то время как для сугубо деловых целей – лишь за неделю.
Средняя длительность bleisure-путешествий составила четыре ночи против двух - для обычных командировок. Средний чек за бронирование жилья для командировок с мини-отпуском составил 17,4 тысячи рублей, а для деловых поездок без выходных – 7,9 тысячи.
Рейтинг популярных городов для bleisure-путешествий заметно отличается от традиционных бизнес-локаций, где стабильно лидируют Москва и Санкт-Петербург. "Чаще всего деловые поездки совмещали с мини-отпуском в Сочи и Владивостоке – на побережьях Черного и Японского морей половина командировок захватывает один или два выходных дня", — рассказали в онлайн-сервисе.
Высока доля командировок с захватом выходных в отдаленных локациях — Южно-Сахалинске, Новом Уренгое, Новосибирске и Красноярске. Деловые туристы задерживаются в этих регионах, чтобы ближе познакомиться с местными достопримечательностями.