https://ria.ru/20240427/puteshestviya-1942498096.html

Названо число россиян, которые совмещают командировки с туризмом

Названо число россиян, которые совмещают командировки с туризмом - РИА Новости, 27.04.2024

Названо число россиян, которые совмещают командировки с туризмом

Более трети россиян за последний год отправлялись в так называемые bleisure-путешествия по стране — совмещали деловые поездки с мини-отпуском, сообщает... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T04:07

2024-04-27T04:07

2024-04-27T04:07

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Более трети россиян за последний год отправлялись в так называемые bleisure-путешествия по стране — совмещали деловые поездки с мини-отпуском, сообщает Bronevik.com (входит в МТС Travel).Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что за последние 12 месяцев 36 процентов от общего числа заказов отелей в бизнес-путешествиях сделано с захватом выходных.Гостиницы для таких визитов бронировали в среднем за десять дней до заезда, в то время как для сугубо деловых целей – лишь за неделю.Средняя длительность bleisure-путешествий составила четыре ночи против двух - для обычных командировок. Средний чек за бронирование жилья для командировок с мини-отпуском составил 17,4 тысячи рублей, а для деловых поездок без выходных – 7,9 тысячи.Рейтинг популярных городов для bleisure-путешествий заметно отличается от традиционных бизнес-локаций, где стабильно лидируют Москва и Санкт-Петербург. "Чаще всего деловые поездки совмещали с мини-отпуском в Сочи и Владивостоке – на побережьях Черного и Японского морей половина командировок захватывает один или два выходных дня", — рассказали в онлайн-сервисе.Высока доля командировок с захватом выходных в отдаленных локациях — Южно-Сахалинске, Новом Уренгое, Новосибирске и Красноярске. Деловые туристы задерживаются в этих регионах, чтобы ближе познакомиться с местными достопримечательностями.

https://ria.ru/20240423/puteshestviya-1941528495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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