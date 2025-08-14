https://ria.ru/20250814/leningrad-2035140417.html

Несовершеннолетним запретили слушать пять песен "Ленинграда"

Несовершеннолетним запретили слушать пять песен "Ленинграда"

Василеостровский районный суд Петербурга запретил к распространению среди несовершеннолетних пять песен группы "Ленинград", соответствующее решение размещено на

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Василеостровский районный суд Петербурга запретил к распространению среди несовершеннолетних пять песен группы "Ленинград", соответствующее решение размещено на сайте суда.Решение было еще в октябре 2024 года, однако внимание на него обратили только сейчас. Инициатором запрета была Маргарита Павлова, которая, еще будучи сенаторам, направила соответствующее обращение в прокуратуру Василеостровского района.В списке запрещенных к распространению среди несовершеннолетних попали композиции "Кандидат", "Н<…>Е","Ч.П.Х.", "ОСПА" и "РУССКИЕ".Эксперты признали, что в данных музыкальных произведениях содержатся признаки "нарушения действующего законодательства в виде признаки побуждения к насильственным действиям, а также к действиям, представляющим угрозу для духовного, нравственного, социального, психического, физического здоровья несовершеннолетних"."Ленинград" (полное название — "Группировка Ленинград") — российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым.

