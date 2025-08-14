Несовершеннолетним запретили слушать пять песен "Ленинграда"
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк"Группировка Ленинград" Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе "Открытие Арена" в Москве
"Группировка Ленинград" Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе "Открытие Арена" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Василеостровский районный суд Петербурга запретил к распространению среди несовершеннолетних пять песен группы "Ленинград", соответствующее решение размещено на сайте суда.
Решение было еще в октябре 2024 года, однако внимание на него обратили только сейчас. Инициатором запрета была Маргарита Павлова, которая, еще будучи сенаторам, направила соответствующее обращение в прокуратуру Василеостровского района.
В списке запрещенных к распространению среди несовершеннолетних попали композиции "Кандидат", "Н<…>Е","Ч.П.Х.", "ОСПА" и "РУССКИЕ".
Эксперты признали, что в данных музыкальных произведениях содержатся признаки "нарушения действующего законодательства в виде признаки побуждения к насильственным действиям, а также к действиям, представляющим угрозу для духовного, нравственного, социального, психического, физического здоровья несовершеннолетних".
"Ленинград" (полное название — "Группировка Ленинград") — российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым.
