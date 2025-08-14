https://ria.ru/20250814/pensiya-2035145254.html
Средний размер социальной пенсии вырос
Средний размер социальной пенсии вырос - РИА Новости, 14.08.2025
Средний размер социальной пенсии вырос
Средний размер социальной пенсии в России превысил 15,5 тысячи рублей по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Социального фонда, которые... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T02:50:00+03:00
2025-08-14T02:50:00+03:00
2025-08-14T10:32:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003232254_0:52:3312:1915_1920x0_80_0_0_416713045ecfc43597bc2e31246041d3.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Средний размер социальной пенсии в России превысил 15,5 тысячи рублей по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Социального фонда, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, средний размер социальной пенсии составил 15 534 рубля к 1 июля этого года. В целом с 1 января он вырос чуть более чем на две тысячи рублей.При этом размер этого вида пенсий для неработающих пенсионеров уже составляет 15 856 рублей. Работающим получателям социальной пенсии выплачивают 11 659 рублей в месяц.
https://ria.ru/20250810/pensiya-2034385077.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003232254_546:0:3275:2047_1920x0_80_0_0_e9e27e5fb054b85034e9e43647e15927.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Средний размер социальной пенсии вырос
Средний размер социальной пенсии в РФ превысил 15,5 тысячи рублей
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Средний размер социальной пенсии в России превысил 15,5 тысячи рублей по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Социального фонда, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, средний размер социальной пенсии составил 15 534 рубля к 1 июля этого года. В целом с 1 января он вырос чуть более чем на две тысячи рублей.
При этом размер этого вида пенсий для неработающих пенсионеров уже составляет 15 856 рублей. Работающим получателям социальной пенсии выплачивают 11 659 рублей в месяц.