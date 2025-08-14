Рейтинг@Mail.ru
02:50 14.08.2025 (обновлено: 10:32 14.08.2025)
Средний размер социальной пенсии вырос
Средний размер социальной пенсии вырос
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Средний размер социальной пенсии в России превысил 15,5 тысячи рублей по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Социального фонда, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, средний размер социальной пенсии составил 15 534 рубля к 1 июля этого года. В целом с 1 января он вырос чуть более чем на две тысячи рублей.При этом размер этого вида пенсий для неработающих пенсионеров уже составляет 15 856 рублей. Работающим получателям социальной пенсии выплачивают 11 659 рублей в месяц.
Средний размер социальной пенсии вырос

Средний размер социальной пенсии в РФ превысил 15,5 тысячи рублей

Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Средний размер социальной пенсии в России превысил 15,5 тысячи рублей по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Социального фонда, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, средний размер социальной пенсии составил 15 534 рубля к 1 июля этого года. В целом с 1 января он вырос чуть более чем на две тысячи рублей.
При этом размер этого вида пенсий для неработающих пенсионеров уже составляет 15 856 рублей. Работающим получателям социальной пенсии выплачивают 11 659 рублей в месяц.
