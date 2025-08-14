https://ria.ru/20250814/gaz-2034864834.html

"Провернут все по-тихому". Украина втайне попросила помощи Москвы

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. Несмотря на агрессивную риторику и призывы бойкотировать российские энергоресурсы, Киев по-прежнему от них зависит. Изменился только канал поставок, и появилась наценка. В ЕС же настроены отказаться от закупок голубого топлива у Москвы к 2027-му, чего бы это ни стоило. Какова цена энергетической "свободы" — в материале РИА Новости.Качают втихомолкуФормально Киев действительно не получает российский газ, однако за прошлый месяц существенно вырос импорт из Венгрии и Словакии: на 13%, до 300 миллионов кубометров, и на 140%, до 268 миллионов кубометров соответственно, сообщает "Страна.ua". Топливо российское, а поставки идут через "Турецкий поток". Эти же страны обеспечивают более двух третей всего импорта на Украину, отмечает политолог, заместитель директора АНО "Центр развития законодательства" Дмитрий Матюшенков. В июле 2025-го было 68,2%.То есть, несмотря на официальный отказ от транзита газа с 1 января 2025-го, Киев фактически сохраняет зависимость от российских поставок через посредников.В приобретении российского газа признавался и первый замглавы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко. "Европа — это единый газовый рынок, и на самом деле действует принцип замещения. Мы не знаем, какой газ мы де-факто покупаем. Я, к сожалению, вынужден разочаровать, мы точно покупаем российский газ, который поступает через "Турецкий поток" и идет, например, в Сербию, в Венгрию. Происхождение молекул мы не можем определить", — заявил он в эфире украинского телемарафона.Цена "независимости"Напомним, что Украина неоднократно призывала Европу отказаться от российского газа и тем самым лишить Москву прибыли. В начале мая ЕК представила план, предусматривающий полный отказ от импорта к 2027-му, а в июне официально предложила запретить все поставки как по новым договорам с российскими компаниями, так и по действующим спотовым контрактам. Ввести меру должны до конца года.При этом многие члены ЕС не спешат поддерживать инициативу и требуют от Еврокомиссии гарантий энергетической и юридической безопасности.Разговоры об эмбарго или даже приготовлении к нему — всего лишь дипломатический инструмент, считают эксперты. В реальности отказ от дополнительного источника энергоресурсов, тем более надежного и конкурентоспособного, потребителям ничего, кроме роста цен и ослабления энергобезопасности, не сулит, уверен замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Однако даже за номинальный отказ приходится дорого платить: по оценке Матюшенкова, переплата посредникам достигает порядка 25-30% по сравнению с прямыми поставками."Ситуация откровенно глупая: если раньше Украина покупала газ по виртуальному реверсу (путем взаимозачетов со странами Восточной Европы), то с января, когда власти перекрыли транзит, газ приходит обходным путем, через "Турецкий поток" и Балканы. Конечно, это выходит дороже", — комментирует эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Кроме того, деньги на топливо также приходится просить у Европы. Таким образом, Украина поддерживает высокие цены на европейском газовом рынке, с одной стороны, оттягивая на себя дополнительные объемы, а с другой — препятствуя прямым закупкам топлива у Москвы.Что нужно всемПричем закупать нужно много, так как необходимо обеспечить не только текущее потребление, но и заполнять хранилища на зиму — этим и обусловлен рост импорта в июле, объясняет Гривач. "При этом сложно сказать, сколько именно газа принадлежит локальным компаниям, а сколько закачали европейские трейдеры для собственных нужд, учитывая, что на Украине цены на хранение в несколько раз ниже, чем в ЕС", — указывает эксперт.В мае украинская консалтинговая компания EXPRO, специализирующаяся на освещении новостей нефтегазовой отрасли, объявила, что запасы опустились до минимума за 11 лет. А в начале июня министр энергетики Украины признал: дела с газом обстоят плохо, в 2025-м придется закупить гораздо больше голубого топлива. Минимальный объем импортного газа, который закачают в хранилища страны, по его словам, достигнет 4,6 миллиарда кубометров."На 5 августа текущего года запасы составляли десять миллиардов кубометров при необходимых 13,2 миллиарда кубометров к 1 ноября, что требует наращивания импорта до рекордных объемов. Учитывая июльский рост импорта, к концу сентября — началу октября совокупные закупки могут приблизиться к заявленным 4,5-4,6 миллиарда кубометров", — комментирует Матюшенков.Однако скорость закачки газа в ПХГ в оставшиеся до начала отопительного сезона пару месяцев во многом будет зависеть от обстановки на фронте, соглашаются аналитики. Если наметится деэскалация, процесс пойдет быстрее, в противном случае добрать необходимый объем будет сложнее из-за высоких рисков хранения топлива в зоне боевых действий.

