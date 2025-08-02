https://ria.ru/20250802/ukraina-2033000240.html

Украина нарастила закупки газа российского происхождения, пишут СМИ

Украина нарастила закупки газа российского происхождения, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2025

Украина нарастила закупки газа российского происхождения, пишут СМИ

Украина наращивает импорт природного газа преимущественно российского происхождения из Венгрии и Словакии, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T15:54:00+03:00

2025-08-02T15:54:00+03:00

2025-08-02T17:57:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украина наращивает импорт природного газа преимущественно российского происхождения из Венгрии и Словакии, сообщает "Страна.ua"."За июль 2025 года импорт из Венгрии вырос на 13% до 300 миллионов кубометров, из Словакии - на 140% до 268 миллионов кубометров. Источником газа для обеих стран является преимущественно российское топливо, поступающее через газопровод Турецкий поток", — говорится в публикации.Издание отметило, что киевские власти постоянно призывают страны ЕС отказаться от импорта российских энергоносителей, но "сами продолжают закупать газ из России через посредников".Министр энергетики Украины Герман Галущенко в начале июня признал сложную ситуацию с газом в стране и спрогнозировал, что в этом году придется закупить гораздо больше голубого топлива. Минимальный объем импортного газа, который будет закачан в хранилища Украины, по его словам, составит 4,6 миллиарда кубометров.С 1 января "Газпром" прекратил прокачку газа через Украину, так как та отказалась продлевать транзитное соглашение даже при закупках третьими странами. При этом, по данным западных СМИ, Киеву придется в этом году импортировать из Европы рекордные 4,5 миллиарда кубометров газа, чтобы подготовиться к осенне-зимнему сезону. Как ранее писала "Страна.ua", более двух третей импорта приходится на Венгрию и Словакию, треть — на Польшу, то есть фактически Украина покупает российский газ через посредников и с наценкой.

https://ria.ru/20250802/ukraina-2032997573.html

https://ria.ru/20250802/budanov-2032987621.html

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в мире, украина, венгрия, словакия, герман галущенко, евросоюз, газпром, турецкий поток, природный газ, россия