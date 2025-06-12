https://ria.ru/20250612/spg-2021833177.html

Евросоюз дал трещину. Отколоться рискуют два ключевых игрока

Евросоюз дал трещину. Отколоться рискуют два ключевых игрока - РИА Новости, 12.06.2025

Евросоюз дал трещину. Отколоться рискуют два ключевых игрока

Единство ЕС под угрозой. Франция и Бельгия, на словах горячо поддерживающие отказ от российских энергоносителей, выступили против полного запрета поставок СПГ и РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T08:00:00+03:00

2025-06-12T08:00:00+03:00

2025-06-12T08:02:00+03:00

экономика

россия

бельгия

евросоюз

еврокомиссия

франция

новатэк

ямал спг

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. Единство ЕС под угрозой. Франция и Бельгия, на словах горячо поддерживающие отказ от российских энергоносителей, выступили против полного запрета поставок СПГ и требуют от Еврокомиссии невозможного. Об их позиции — в материале РИА Новости.Не единогласноПариж и Брюссель не спешат поддержать инициативу Еврокомиссии и хотят получить гарантии энергетической и юридической безопасности, пишет Politico.Напомним, в начале мая ЕК представила план, предусматривающий полный отказ от импорта российских энергоносителей к 2027-му. В июне она намерена официально предложить запретить все поставки как по новым договорам с российскими компаниями, так и по действующим спотовым контрактам. Ввести меру должны до конца года."Два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа в Евросоюзе отказываются одобрить план Брюсселя по запрету поставок российского газа, утверждая, что им нужны дополнительные заверения относительно экономических и правовых последствий этого шага, прежде чем принимать решение", — говорится в публикации Politico.Такая нерешительность противоречит позиции других крупных импортеров в ЕС. Испания и Нидерланды готовы поддержать законопроект, позволяющий избежать контрактов, которые вынуждали бы их годами закупать российский СПГ, пишет издание.Политическое лукавствоМинистр энергетики Франции Марк Ферраччи опасается, что частные фирмы столкнутся с судебными исками из-за расторжения контрактов с Россией. Он заявил, что существующим договорам нужна юридическая защита. Но при этом подчеркнул: власти республики защищают "европейскую стратегию диверсификации". В частности, Париж работает над поиском альтернативных источников энергии и планирует перейти на продукцию из Катара.Бельгия также выступает за поэтапный отказ от импорта российского СПГ и не считает возможным возобновление энергетических связей с Москвой, сообщил министр энергетики Матье Биэ. "Не стоит ждать, что со дня на день мы вернемся к обычному ведению бизнеса с Россией и будем действовать так, будто ничего не произошло. <...> Это иллюзорные дискуссии", — заявил он в интервью Politico.При этом от полного запрета Бельгия тоже отказывается — сперва хочет получить отчет об экономических последствиях, а пока намерена продолжать покупать газ из России.Страна уже потеряла деньги из-за европейских санкций, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Раньше Бельгия выступала перевалочным хабом — у "Новатэка" был контракт на долгосрочную аренду мощностей по хранению и перевалке СПГ в порту Зебрюгге. Теперь порт его лишился. "Помимо этого, государство является воротами в Cеверо-Западную Европу, то есть, зарабатывает на регазификации и транзите вглубь континента, например в Германию", — добавляет Юшков.Опасные связиБеспокойство Парижа объясняется наличием экономических связей с российским энергетическим сектором: часть акций российской газодобывающей компании "Новатэк" до сих пор принадлежит французской TotalEnergies.Контракты на закупку топлива с проекта "Ямал СПГ" и некоторые контракты на трубопроводный газ все еще действуют, напоминает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.За последний месяц СПГ оттуда как раз направлялся преимущественно в эти две страны, отмечает генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора ("НААНС-Медиа") Тамара Сафонова. По ее оценке, среднемесячные объемы поставок СПГ с проекта "Новатэк" в Европу держатся на уровне 1,8 миллиона тонн.Новые санкции не только положат им конец, но также создадут проблемы для иностранных акционеров проектов, включая китайские компании, которые перепродают газ в ЕС.Кроме того, французы могут сильно пострадать на корпоративном уровне: TotalEnergies принадлежит доля в проектах "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2". "Даже при том, что сейчас французы не могут вывести деньги из России, они переживают, что потеряют их вовсе, поэтому намеренно тормозят принятие решения. На мой взгляд, именно в этом и заключается их стратегия: бесконечно обсуждать подробности этих санкций, дожидаясь конца конфликта", — отмечает Юшков.План вполне может сработать, считает Гривач — Франция имеет существенный вес в принятии решений на уровне ЕС и способна создать коалицию против невыгодных для себя постановлений, но многое зависит от геополитической обстановки.Если же запрет введут, все будет зависеть от формулировки — коснутся ли ограничения только поставок российского СПГ на территорию ЕС или в целом покупки топлива. "Если речь пойдет о поставках, у французской стороны останется пространство для маневра — так как TotalEnergies выступает в качестве трейдера, то может поставлять газ куда угодно, не только в ЕС", — поясняет Юшков.А вот о трубопроводном газе точно придется забыть, поскольку в контрактах зафиксированы точки отгрузки и получения. Впрочем, штрафов европейцам можно не бояться, утверждает Юшков, — суды будут вставать на сторону европейских компаний, настаивая на том, что неисполнение обязательств вызвано форс-мажором и никакие взыскания не применимы. Но даже без юридических проблем радикальный запрет несет массу экономических рисков, в том числе — новый виток энергетического кризиса.

https://ria.ru/20250514/evrosoyuz-2016745646.html

https://ria.ru/20250609/gaz-2021326427.html

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экономика, россия, бельгия, евросоюз, еврокомиссия, франция, новатэк, ямал спг, арктик спг - 2