Рано радуетесь: Россию ждет новое жестокое противостояние мирового масштаба

В минувший понедельник глава правительства России Михаил Мишустин провел совещание с вице-премьерами, где одним из центральных вопросов стало развитие российских научных разработок в области сельскохозяйственной селекции и генетики.Хотя эта область часто ассоциируется с опытами на мушках-дрозофилах и попытками вывести курицу с рогами, данная тема чрезвычайно важна и является одним из краеугольных столпов продовольственной безопасности нашей страны. Дело в том, что сегодня совершенно недостаточно иметь амбары, закрома и сусеки полными: ситуация постоянно меняется, свои коррективы вносят болезни, изменение свойств почв и площадей угодий, климатические изменения, природные катаклизмы, социальные сдвиги и так далее. В связи с этим требуется решить очень простую и легкую задачу: постоянно выводить новые виды, сорта и породы растений и живых организмов, которые растут быстрее, приспосабливаются лучше, болеют меньше, плодятся чаще, дают полезного продукта весомее и с каждым поколением приобретают все больше конкретных нужных свойств.Один маленький пример: некоторое время назад российский агропром в рамках международной кооперации закупал большую часть семян у западных производителей. Да, это были красивые, "воспитанные" семена, и они давали неплохой урожай. Но введение санкций быстро все расставило по своим местам: в 2023 году доля отечественных семян на российском рынке составляла 62,5%, а по итогам 2024-го — уже 67,6%. Для одного из стратегических видов агропродукции — сахарной свеклы — семян у нас и вовсе не было, а сейчас их доля стремится к десяти процентам. По планам Минсельхоза, уровень самообеспеченности страны семенным материалом пропашных культур должен достигнуть 75% уже к 2030 году.Идут серьезнейшие подвижки также в птицеводстве, свиноводстве и разведении крупного рогатого скота. Вице-премьер Дмитрий Патрушев, отчитываясь перед Михаилом Мишустиным на совещании, сообщил, что в животноводстве мы обеспечиваем себя генетическим материалом уже "в достаточной мере", но нужно развивать качественные характеристики племенного поголовья, что предусмотрено нацпроектом "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Один из ключевых фокусов — геномная селекция, которая позволяет быстрее выявлять и закреплять у сельхозживотных полезные продуктивные качества. Для этого по всей стране создаются генетические банки и селекционно-генетические центры, в пилотных регионах начала работу федеральная информационная система племенных ресурсов, а в ближайших планах — полностью отечественная система геномной оценки и разработка национального индекса племенной ценности для молочного и мясного крупного рогатого скота.Если отставить в сторону умные слова, то на бытовом уровне это означает, что активное развитие геномной селекции в российском АПК позволит к 2030 году повысить продуктивность молочного стада на 30-40% (вспомним известные со времен Сахарова и Боннэр причитания о том, что голландские и французские телки, хрустящие батонами, дают молока чуть ли не в пять раз больше, чем русские из Костромы). Сейчас пластинка поменялась: в ЕС среднедушевой надой составляет 7800 килограммов в год, в России — порядка 9000 килограммов и более.Характерно, что эта тема в работе российского правительства возникает с завидным постоянством. В июле сего года Михаил Мишустин на другом профильном совещании подчеркнул, что обеспечение страны собственными продовольственными ресурсами является лишь частью большой цели: "сегодня основное внимание сосредоточено на переходе к технологическому лидерству через развитие научной базы, локализацию высоких аграрных технологий", а главным направлением в агрополитике были названы селекция и генетика, критичные для национальной безопасности.В США развитию сельскохозяйственных биотехнологий тоже уделяется самое пристальное внимание, а сейчас в области селективной генетики и перспективного биотеха происходит просто бум. За последние два года там радикально пересмотрели отношение к сельскохозяйственным биотехнологиям, генетике и селекции, переведя их из категории экономических инструментов в разряд критически важных элементов национальной безопасности. Причем, в отличие от России, у американцев эта тема имеет вполне ощутимый военный душок.Например, 8 июля этого года Министерство сельского хозяйства США объявило о запуске "Национального плана сельскохозяйственной безопасности", который впервые в истории США официально признал американское сельское хозяйство ключевым компонентом национальной безопасности страны. Один из главных элементов плана — развитие прорывных биотехнологий. Серьезность инициативы подчеркивает то, что данный план разрабатывался Минсельхозом при прямом участии Пентагона, Генеральной прокуратуры и Министерства внутренней безопасности, главы которых выступили при анонсировании программы.Стоит внимательно прочитать слова министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, которая заявила: "Политика в области продовольствия — это политика национальной безопасности. Страна, которая не может прокормить себя, не может позаботиться о себе и обеспечить себя, не является безопасной. Мы должны уметь кормить себя, чтобы никакая другая страна никогда не контролировала нас. <...> Мы никогда не позволим другой стране контролировать наши поставки продовольствия или наш народ, потому что мы навсегда останемся великой Соединенной Америкой".Амбициозный план американцев — полностью трансформировать свое сельское хозяйство, инвестируя в "исследования генетических ресурсов, геномики и генетического совершенствования, обеспечивая культуры с климатической устойчивостью, высокой и стабильной урожайностью, превосходным качеством и сниженной уязвимостью к болезням, вредителям и экстремальным условиям". Но потенциал биотехнологий распространяется гораздо дальше. В отчете от апреля 2025 года Комиссии по перспективным биотехнологиям Министерства внутренней безопасности США прямо сказано, что "Биотехнологии больше не ограничены рамками научных лабораторий. Это уже императив национальной безопасности. <…> Биотехнологии могут гарантировать нашим бойцам превосходство на полях будущих сражений, вернуть цепочки поставок на родину и возродить наш промышленный сектор". Там же приведены данные для служебного пользования: в будущем влияние биотеха на развитие государства будет даже больше, чем у технологий на основе искусственного интеллекта, по которым сейчас все сходят с ума.Руководство нашей страны понимает, насколько высоки ставки, а также то, что эта сфера может стать — и, скорее всего, станет — ареной тихого, но невероятно ожесточенного противостояния.
