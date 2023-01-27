https://ria.ru/20230127/vertolety-1847931332.html

Аварии и катастрофы вертолетов в России в 2022-2023 годах

Аварии и катастрофы вертолетов в России в 2022-2023 годах - РИА Новости, 27.01.2023

Аварии и катастрофы вертолетов в России в 2022-2023 годах

в московском аэропорту Внуково вертолет специального летного отряда "Россия" совершил жесткую посадку. По данным пресс-службы управления делами президента РФ,... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T16:24

2023-01-27T16:24

2023-01-27T16:24

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россия

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вертолеты

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202327 января в московском аэропорту Внуково вертолет специального летного отряда "Россия" совершил жесткую посадку. По данным пресс-службы управления делами президента РФ, вертолет еще до взлета получил повреждение рулевого винта. В процессе взлета командир воздушного судна почувствовал неисправность и взлет прекратил. В результате инцидента пострадавших нет. Машина получила незначительные повреждения.Пассажиров в кабине вертолета во время инцидента не было.202219 декабря вертолет Ми-8Т (эксплуатант – ООО "Поляр-Авиа") при заходе на посадочную площадку Нявленга в Ольском районе Магаданской области столкнулся со строительным вагончиком, в результате чего судно опрокинулось набок. Вертолет был полностью уничтожен огнем. Экипаж покинул воздушное судно, один человек пострадал. 16 декабря вертолет Ми-171 сгорел на аэродроме "Байкал" в Улан-Удэ. В результате аварии погибли три человека. Вертолет был построен на местном авиационном заводе и предназначался к отправке на экспорт. 1 декабря неподалеку от деревни Киксы Тарского района Омской области Ми-8 совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя. На вертолете перевозили вахтовиков из города Тары. Медицинская помощь им не потребовалась. Как сообщили в региональной прокуратуре, на борту находился 21 человек. Сам вертолет повреждений не получил. 15 ноября в Жигаловском районе Иркутской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Иркутск – Жигалово. На борту вертолета находились четыре члена экипажа8 ноября в Костромской области в нескольких километрах от аэропорта "Сокеркино" совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. Вертолет выполнял полет по заданию санитарной авиации. В результате аварии погиб пациент, два пилота и два фельдшера получили травмы. 13 сентября в Чойском районе Республики Алтай вертолет Eurocopter AS 350 авиакомпании "Алтайавиа" совершил аварийную посадку. На борту вертолета находились командир воздушного судна и четыре пассажира, никто не пострадал. 29 августа в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа после выполнения полета по маршруту Горноправдинск – Мултановское месторождение при заходе на посадку совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, на борту воздушного судна находились семь человек, два человека получили тяжкий вред здоровью, пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести.24 августа в Ставропольском крае в 1,5 километра от хутора Шести потерпел крушение вертолет Ми-2. В результате произошло возгорание травы на площади два гектара. В ГУ МЧС по региону уточнили, что при крушении никто не пострадал. Как сообщили местные власти, авария произошла из-за непогоды. Пилот и техник, которые находились на борту упавшего Ми-2, были найдены живыми, госпитализация им не потребовалась.4 августа в Камчатском крае вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку при заходе на посадочную площадку Налычево (территория природного парка "Налычево", в районе реки Налычево). На борту был один член экипажа, он не пострадал. 18 июля в Ленинградской области вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии совершил жесткую посадку при выполнении учебно-тренировочного полета. Экипажу Ми-8 не понадобилась госпитализация. 16 июля на Камчатке пропал вертолет Robinson, следовавший по маршруту от кальдеры вулкана Узон в село Мильково. На борту разбившегося судна было три человека, в том числе пилот – биатлонист Игорь Малиновский. Никто из находившихся на борту не выжил.2 июля частный вертолет Robinson R-44, вылетевший с территории лыжной базы в районе Телецкого озера на Алтае, совершил жесткую посадку в реку Большой Абакан в Хакасии. Воздушное судно было обнаружено спасателями в положении на боку, при этом хвостовая часть находилась в реке. На борту вертолета был только пилот, он не пострадал. 29 июня в Алданском районе Якутии вертолет Ми-8МТВ "Полярных авиалиний", задействованный в авиапатрулировании лесных пожаров, совершил жесткую посадку. Из 23 человек, находившихся на борту, 17 пострадали. Погибших нет. 1 мая на аэродроме в городе Могоча Забайкальского края вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, в результате инцидента начался пожар. Погиб один человек, еще шестеро пострадали. Вертолет принадлежал ООО "Мост Авиа". Воздушное судно занималось вывозом сотрудников авиационной пожарной службы с ликвидированного лесного пожара на территории Могочинского лесничества Тунгиро-Олекминского участкового лесничества. 28 апреля вертолет упал на территории Кумысной поляны в Саратове во время учебного полета. Упавший вертолет сгорел, в нем погиб один человек, еще одному удалось спастись, поиски третьего продолжаются.17 апреля на Кубани упал вертолет Ми-2, производивший обработку сельскохозяйственных угодий. Один человек погиб.15 апреля в поселке Соколовый около Саратова на учебной вертолетной базе произошло опрокидывание вертолета Ми-8 на бок. В результате пострадал один человек, погибших нет.9 апреля в Каргасокском районе Томской области вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку. На борту судна был 21 пассажир и три члена экипажа. Пострадавших нет. Вертолет повреждений не получил.11 марта в городе Валуйки Белгородской области вертолет совершил жесткую посадку. В результате происшествия винт вертолета повредил кровлю "рядом стоящего домовладения" и разбил окно.11 марта в Псковской области вертолет Ми-8 компании "Баркол" совершил жесткую посадку в ходе проведения мониторинга состояния нефтепровода в Великолукском районе. Пострадал один человек.2 марта на Ямале совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8МТВ. Вертолет выполнял рейс из Тарко Сале на Термокарстовое месторождение, когда у него отказал правый двигатель. На борту Ми-8 находились восемь человек – три члена экипажа и пять вахтовиков. По информации "Ямал-Медиа", при посадке в аэропорту поселка Красноселькуп никто не пострадал, машина также не получила повреждение.14 февраля в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8 авиакомпании "Ютэйр". На борту судна находились 15 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал. При посадке вертолет получил повреждения лопастей винта. По данным Уральской транспортной прокуратуры, у севшего вертолета в полете проявилась нехарактерная вибрация лопастей несущего винта.28 января военный вертолет Ми-8 при выполнении планового полета совершил жесткую посадку на лед реки Волга в районе населенного пункта Дубки Ульяновской области. Вертолет летел с аэродрома поселка Мулино Нижегородской области в Ульяновскую область. На борту находились три члена экипажа, один из них погиб. По информации представителя в экстренных службах, погибший был бортовым техником.18 января Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. По информации МЧС, вертолет приземлился в снег в 120 метрах от вертодрома Арктический в районе поселка Варандей. По данным ведомства, на борту находились 11 человек, из них три члена экипажа. Пострадавших нет. Вертолет принадлежит "Газпром авиа", который обслуживает нефтяную платформу "Приразломную" в Печорском море.7 января частный вертолет совершил жесткую посадку в Благовещенском районе Башкирии. На борту судна находились три человека. В результате ЧП один человек умер на месте, второй скончался по дороге в машине скорой помощи. Еще один пассажир пострадал, от госпитализации он отказался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, происшествия, вертолеты