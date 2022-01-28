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Названа предварительная причина жесткой посадки Ми-8 в Ульяновской области
Названа предварительная причина жесткой посадки Ми-8 в Ульяновской области - РИА Новости, 28.01.2022
Названа предварительная причина жесткой посадки Ми-8 в Ульяновской области
Военный вертолёт Ми-8 в пятницу совершил жёсткую посадку в Ульяновской области, экипаж не пострадал, предварительная причина - поломка техники, сообщили... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:24
2022-01-28T16:24
происшествия
ульяновская область
ми-8
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Военный вертолёт Ми-8 в пятницу совершил жёсткую посадку в Ульяновской области, экипаж не пострадал, предварительная причина - поломка техники, сообщили журналистам в военном ведомстве."При выполнении планового полета вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в районе населенного пункта Дубки Ульяновской области. Экипаж не пострадал. Силами поисково-спасательной службы экипаж эвакуирован на аэродром базирования", - сказали в Минобороны.Как отметили в ведомстве, "по предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность".
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происшествия, ульяновская область, ми-8
16:24 28.01.2022
 
Названа предварительная причина жесткой посадки Ми-8 в Ульяновской области

Причиной жесткой посадки Ми-8 в Ульяновской области могла стать техническая неисправность

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вертолет Ми-8
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Военный вертолёт Ми-8 в пятницу совершил жёсткую посадку в Ульяновской области, экипаж не пострадал, предварительная причина - поломка техники, сообщили журналистам в военном ведомстве.
"При выполнении планового полета вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в районе населенного пункта Дубки Ульяновской области. Экипаж не пострадал. Силами поисково-спасательной службы экипаж эвакуирован на аэродром базирования", - сказали в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, "по предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность".
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ПроисшествияУльяновская областьМи-8
 
 
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