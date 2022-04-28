https://ria.ru/20220428/vertolet-1785961088.html

Упавший в Саратове вертолет сгорел

Упавший в Саратове вертолет сгорел - РИА Новости, 28.04.2022

Упавший в Саратове вертолет сгорел

Упавший вертолет в Саратове сгорел, в нем погиб один человек, один спасся, поиски третьего продолжаются, сообщил зампред правительства региона - министр... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T15:21

2022-04-28T15:21

2022-04-28T15:35

происшествия

саратов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756160436_0:63:3025:1765_1920x0_80_0_0_999c67c2685f9736c8e01cb0ce35c962.jpg

САРАТОВ, 28 апр - РИА Новости. Упавший вертолет в Саратове сгорел, в нем погиб один человек, один спасся, поиски третьего продолжаются, сообщил зампред правительства региона - министр здравоохранения Олег Костин.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что спасатели проверяют информацию о падении вертолета в Саратовской области. Мэр Саратова Михаил Исаев отмечал, что вертолет упал на территории Кумысной поляны в Саратове во время учебного полета, один пилот найден живым. Позднее в экстренных службах сказали РИА Новости, что два учебных вертолета столкнулись в воздухе, по предварительным данным, оба пилота катапультировались. Пресс-секретарь саратовского мэра Татьяна Плющева заявила РИА Новости, что в Саратове упал один, а не два вертолета, в нем было несколько человек, один найден живым, остальных ищут."В 15.30 (14.30 мск) прибывшие на место сотрудники ЦМК (центра медицины катастроф) доложили, что пострадало три человека, (из них) один летчик 26 лет, состояние удовлетворительное, у него ушибы нижних конечностей, он выпрыгнул из вертолета на парашюте. Вертолет сгорел, в нем находится сгоревший труп одного человека. Третьего пострадавшего не могут найти", - написал Костин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220428/vertolet-1785959550.html

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, саратов