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Упавший в Саратове вертолет сгорел - РИА Новости, 28.04.2022
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Упавший в Саратове вертолет сгорел
Упавший в Саратове вертолет сгорел - РИА Новости, 28.04.2022
Упавший в Саратове вертолет сгорел
Упавший вертолет в Саратове сгорел, в нем погиб один человек, один спасся, поиски третьего продолжаются, сообщил зампред правительства региона - министр... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T15:21
2022-04-28T15:35
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 28 апр - РИА Новости. Упавший вертолет в Саратове сгорел, в нем погиб один человек, один спасся, поиски третьего продолжаются, сообщил зампред правительства региона - министр здравоохранения Олег Костин.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что спасатели проверяют информацию о падении вертолета в Саратовской области. Мэр Саратова Михаил Исаев отмечал, что вертолет упал на территории Кумысной поляны в Саратове во время учебного полета, один пилот найден живым. Позднее в экстренных службах сказали РИА Новости, что два учебных вертолета столкнулись в воздухе, по предварительным данным, оба пилота катапультировались. Пресс-секретарь саратовского мэра Татьяна Плющева заявила РИА Новости, что в Саратове упал один, а не два вертолета, в нем было несколько человек, один найден живым, остальных ищут."В 15.30 (14.30 мск) прибывшие на место сотрудники ЦМК (центра медицины катастроф) доложили, что пострадало три человека, (из них) один летчик 26 лет, состояние удовлетворительное, у него ушибы нижних конечностей, он выпрыгнул из вертолета на парашюте. Вертолет сгорел, в нем находится сгоревший труп одного человека. Третьего пострадавшего не могут найти", - написал Костин в Telegram-канале.
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происшествия, саратов
15:21 28.04.2022 (обновлено: 15:35 28.04.2022)
 
Упавший в Саратове вертолет сгорел

Упавший в Саратове вертолет сгорел, в нем погиб человек

© РИА Новости / Илья ПиталевПроверка пожарного гидранта
Проверка пожарного гидранта - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Проверка пожарного гидранта . Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 28 апр - РИА Новости. Упавший вертолет в Саратове сгорел, в нем погиб один человек, один спасся, поиски третьего продолжаются, сообщил зампред правительства региона - министр здравоохранения Олег Костин.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что спасатели проверяют информацию о падении вертолета в Саратовской области. Мэр Саратова Михаил Исаев отмечал, что вертолет упал на территории Кумысной поляны в Саратове во время учебного полета, один пилот найден живым. Позднее в экстренных службах сказали РИА Новости, что два учебных вертолета столкнулись в воздухе, по предварительным данным, оба пилота катапультировались. Пресс-секретарь саратовского мэра Татьяна Плющева заявила РИА Новости, что в Саратове упал один, а не два вертолета, в нем было несколько человек, один найден живым, остальных ищут.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 15:15
Появилось видео с места падения вертолета в Саратове
"В 15.30 (14.30 мск) прибывшие на место сотрудники ЦМК (центра медицины катастроф) доложили, что пострадало три человека, (из них) один летчик 26 лет, состояние удовлетворительное, у него ушибы нижних конечностей, он выпрыгнул из вертолета на парашюте. Вертолет сгорел, в нем находится сгоревший труп одного человека. Третьего пострадавшего не могут найти", - написал Костин в Telegram-канале.
 
ПроисшествияСаратов
 
 
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