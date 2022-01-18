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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе - РИА Новости, 18.01.2022
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе
Вертолет Ми-8, совершавший междувахтовый рейс, не долетел до вертолетной площадки у поселка Варандей в НАО и приземлился в снег, повредив рулевой винт, погибших РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:40
2022-01-18T16:19
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8
ненецкий автономный округ
газпром нефть
следственный комитет россии (ск рф)
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МУРМАНСК, 18 янв – РИА Новости. Вертолет Ми-8, совершавший междувахтовый рейс, не долетел до вертолетной площадки у поселка Варандей в НАО и приземлился в снег, повредив рулевой винт, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС."Вертолет Ми-8 приземлился в снег в 120 метрах от вертодрома Арктический в районе поселка Варандей, поврежден рулевой винт, погибших и пострадавших нет. Произошла преждевременная посадка", - сообщили в МЧС.По данным ведомства, на борту находились 11 человек, из них три члена экипажа. Как стало известно, вертолет принадлежит "Газпром авиа". "Нам известно только, что вертолет - филиала "Газпром авиа", который обслуживает "Приразломную", - сказал собеседник агентства. "Приразломная" - нефтяная платформа в Печорском море, принадлежащая "Газпром нефти"."Следователи Архангельского следственного отдел на транспорте выехали на место происшествия, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала РИА Новости представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
https://ria.ru/20220107/vertolet-1766826943.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, ненецкий автономный округ, газпром нефть, следственный комитет россии (ск рф)
15:40 18.01.2022 (обновлено: 16:19 18.01.2022)
 
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе

Вертолет Ми-8 приземлился в снег в стороне от вертодрома в поселке Варандей в НАО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
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МУРМАНСК, 18 янв – РИА Новости. Вертолет Ми-8, совершавший междувахтовый рейс, не долетел до вертолетной площадки у поселка Варандей в НАО и приземлился в снег, повредив рулевой винт, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
"Вертолет Ми-8 приземлился в снег в 120 метрах от вертодрома Арктический в районе поселка Варандей, поврежден рулевой винт, погибших и пострадавших нет. Произошла преждевременная посадка", - сообщили в МЧС.
По данным ведомства, на борту находились 11 человек, из них три члена экипажа. Как стало известно, вертолет принадлежит "Газпром авиа". "Нам известно только, что вертолет - филиала "Газпром авиа", который обслуживает "Приразломную", - сказал собеседник агентства. "Приразломная" - нефтяная платформа в Печорском море, принадлежащая "Газпром нефти".
"Следователи Архангельского следственного отдел на транспорте выехали на место происшествия, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала РИА Новости представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8Ненецкий автономный округГазпром нефтьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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